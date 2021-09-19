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Сегодня в Киеве состоится ЛГБТ-марш. Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение порядка

Сегодня в Киеве состоится ЛГБТ-марш. Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение порядка

Сегодня, 19 сентября, в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети  Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации", - отметила она.

"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам с просьбой обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - добавила омбудсмен.

Читайте также: ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж

Автор: 

Денисова Людмила (996) Киев (25472) марш (632) омбудсмен (594) ЛГБТ-сообщество (332)


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Топ комментарии
+12
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19.09.2021 08:34
+11
Провокатори.
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19.09.2021 08:40
+10
А нельзя эту заразу , когда соберётся вся вместе , дустом посыпать ?
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19.09.2021 08:29
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А нельзя эту заразу , когда соберётся вся вместе , дустом посыпать ?
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19.09.2021 08:29 Ответить
Зеленского посыпь..вот это ЗАРАЗА

..А ЛГБТмогут быть вполне приличными людьми
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19.09.2021 08:50 Ответить
Чужа дупа і чужий язик - це приватна власність. Приватна власність в Україні недоторканна.

Тріумф і поширення сексменшин - це український шлях в Європу.
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19.09.2021 09:09 Ответить
Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию...у Конституції України є стаття про сексуальну орієнтацію??
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19.09.2021 08:32 Ответить
ЛГБТ превратили Киев в площадку для свиданий. Лично меня корежит, когда я вижу двух мужиков, одного бородатого, другого лысого, яростно целующихся на скамейке песочника на публику.
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19.09.2021 09:07 Ответить
Раньше такого не было...

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19.09.2021 09:45 Ответить
Нужно различать поцелуй сексуальный и поцелуй социальный
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19.09.2021 09:50 Ответить
Ты ж не будешь отрицать, что на фото эти... в плохом смысле...
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19.09.2021 09:51 Ответить
Да нет же ж, ******* в плохом смысле это тот который деньги занял и не возращет.
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19.09.2021 09:58 Ответить
А тебе (ну или родителям) таки вернули деньги с советской сберкнижки?
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19.09.2021 10:00 Ответить
Та то лесбиянки.
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19.09.2021 10:02 Ответить
Вернули?
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19.09.2021 10:03 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 Девіація соціальна - широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Відхилення у сексуальній поведінці тепер називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F парафіліями . ...і хто б міг подумати...до чого наука дійшла...
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19.09.2021 09:49 Ответить
и где это в Конституции провозглашается то **********?

есть статья в КЗоТе

Согласно пункту 3 части первой статьи 41 КЗоТ трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа (далее - работодатель) может быть расторгнут в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка

пропаганда аморалкы никаким законом не разрешаеться
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19.09.2021 09:43 Ответить
Слово Божье из Библии называет извращенцев мерзостью задолго до сочинения конституции грешниками, и это не надо пояснять адекватным
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19.09.2021 17:27 Ответить
зачастили ребята... хочется... славы?... или Славы?...
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19.09.2021 08:33 Ответить
Вот это мы осилили за 30 лет Независимости. Ну еще выклянчивать кредиты и разворовывать их. Все что можно было распилить- распилили. Будем торговать геями и прочими извращенцами, говорят они в Европе в цене...
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19.09.2021 08:33 Ответить
ну пачімуже...русскій язик сахранілі...ілі тібє насрать на русскій язик?!
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19.09.2021 08:36 Ответить
Насрать
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19.09.2021 08:46 Ответить
Решение этой проблемы- пусть Россия выделит большой кусок территории и все геи Европы там живут.в изоляции,но не среди нас.
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19.09.2021 08:34 Ответить
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19.09.2021 08:34 Ответить
Провокатори.
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19.09.2021 08:40 Ответить
Как же они бесят, а когда буде шествие в поддержку педофилов, это ведь тоже больные люди на всю голову с рождения.
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19.09.2021 08:43 Ответить
Зачастили что-то тухлодырые со своими сходками. Явно проплачиваются.
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19.09.2021 08:44 Ответить
youtube.com/watch?v=-PiJsLvCwVQ
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19.09.2021 08:46 Ответить
Само собой, сюжеты для ру ТВ проплачены газпромом
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19.09.2021 17:31 Ответить
По ним календарь сверять можно, как воскресенье , так они и маршируют в крупных городах страны.
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19.09.2021 08:44 Ответить
youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs

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19.09.2021 08:45 Ответить
Неужели нет у них других проблем, чем думать о своем очке и устраивать парады??? Что это такое? Не театр не цирк.... Нате смотрите, вот мы какие красавцы...жахаемся в очки..это надо всем показать...
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19.09.2021 08:47 Ответить
Не ходи ..там явка не обязательна ..ПРОСТО ПРОИГНОРИРУЙ
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19.09.2021 08:51 Ответить
Проплачены за поребриком, антиукраинская акция для ваты
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19.09.2021 17:33 Ответить
Плювати мені на геїв.

В нас ас військовим зарплату не платять, а вони на демонстрації виходити права не мають. І ніхто їхні інтереси не відстоює.

А геї мають такі самі права як і будь хто з нас.

Що їм ще треба ?

Дістали вже.
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19.09.2021 08:48 Ответить
а я вчора пропонував як мені здалося цікаве рішення - нехай цей весь кольоровий цирк шурує до рашеського посольства в Київі і там ходить - кола водить )))) і два зайчика спіймаємо - рашку подратуємо... і збоченці (чи хворі, чи як їх там) вгамують своє бажання випєндрюватися...

чом би й ні? )))))
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19.09.2021 08:57 Ответить
Если они под кацапским посольством споют « хутин ****» , то можно и одобрить тот гейский парад
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19.09.2021 09:11 Ответить
спеть могут и зрители этой фигни))) и оцепление из копов и традиционники которые их туда загонют ))) а прайдников задача - маршировать !!! под своими тряпками в своих прикидах))) и орать по-громче (можно и в дудки дудеть)))))))
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19.09.2021 09:16 Ответить
Я вообще не одобряю нагнетание гейских тем в СМИ.

но для примитивных СМИ , чем больше желтых тем , тем выручка больше.
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19.09.2021 09:19 Ответить
А журналисты могли бы опрос у геев сделать ЧЕЙ КРЫМ .
Думаю, что половина участников приехали из мацквы в целях разведки
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19.09.2021 09:13 Ответить
Да ******** же, это еще Берримор заметил.
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19.09.2021 09:53 Ответить
Кольорові в штатах роками відстоювали свої права. Мали право. Та зараз вже час білим протистояти позитивній дискримінації. Тож обидва дійства потрібні для вирівнювання дисбалансів, як рушій досягнення консенсусу у суспільстві.
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19.09.2021 14:00 Ответить
Геї хоч і кольорові, але не чорні )
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20.09.2021 08:37 Ответить
Марш заднє привідних це головний меседж країни яка 30 років будується через дупу.
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19.09.2021 08:52 Ответить
Есть великие патриоты ,ориентированные на кремль,нет великих патриотов,ориентированных на кремль,внедряющих стандарты кремля в Украине,парад ЛГБТ состоится при любой погоде!!!И это США и ЕС в одном флаконе!!.Ведь сегодня никото не будет выступать против плешивенького старенького кремлевского маразматика,боящегося собственной тени..
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19.09.2021 08:52 Ответить
Пі ...та лесбос марширують !?
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19.09.2021 08:54 Ответить
Пруським шагом марширують?
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19.09.2021 09:02 Ответить
хер с ними и ихними тараканами... но ! но почему маршировать по городу??? это шо заслуга перед городом, страной, Родиной???? это триумф или победа?

та маршируйте в цирке, на стадионе, за городом в поле ... на хер нам ваши... ценности ???
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19.09.2021 09:01 Ответить
Я також не розумію, навіщо це виставляти на загал. Орієнтуйтеся собі нетрадиціонно "на здоров*я" десь по "закутках", кому ви потрібні. Так ні, треба лізти на головні вулиці міста у "всій красі".
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19.09.2021 09:59 Ответить
а вам не пофиг кто с кем марширует или пройти не дают? человек 500 соберется вы кто чтоб указывать кому где идти маршировать итд все имеют права вчера в парке Шевченко собирались традиционные пары никто никому ничего не указывал общаюсь с друзьями из Колумбии Эквадора так там официально браки регистрируют когда россказываю что у нас много опонентов он не понимают просто про агрессию запрет угрозы и тд хотя друзья традиционной ориентации есть жены и они их дети абсолютно нормально относятся к лгбт так как понимают если ты родился рыбой то бегать как кошка не сможеш посмотрите скольк о в Берлине например десятки тысяч выходят и ничего страшного с такими громадянами нам Европа точно не светит не вижу разницу между кацапами и нами
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19.09.2021 10:24 Ответить
Отведите им кусок территории и пусть там ходят по кругу как ишаки и беснуются. Но не давайте пид...е ходить по улицам Киева, где их видят нормальньІе люди и подростающие поколения. Несколько лет тому наблюдал за "желтьІми жилетами" в Париже. Им вьІделили несколько сотен метров на набережной СеньІ, вот и ходили те сра....е "протестантьІ" по кругу. Вот и етих вьІведите на какой нибуть стадион или еще в какую то загородку, дайте им журналистов, охрану и пусть там беснуются, но на улицах столицьІ етим извращенцам делать нечего.
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19.09.2021 09:01 Ответить
Им не нужен кусок территории. Им нужно получить власть, поменять законодательство, и пойти в школы пичкамть мальчиков женскими гармонами без ведома родителей, как в США и Канаде. Проблема не в том, что они маршируют. Проблема в том, что никто не знает и знать не хочет об их неолиберльной левой идеологии, и о методах их влияния. А они уже поставили на колени США, ложью, манипуляциями, и тупым мошенничеством изменив результаты выборов. Теперь они через правительство США будут влиять на сателлитов. А вы смейтесь дальше, как "петухи маршируют". Когда они получат власть, как в США, будете в поту тереть свои комментарии во всех сетях, чтобы не потерять работу или в тюрьму не попасть. Вот тут в комментариях товарищи уже пугают недовольных статьями. Помотрите - офис президента уже занял их позицию, когда недавно рассматривалась тема сохранения семьи. А вы еще смеетесь. Да это мерзейшая мощь, они вас в асфальт вкатают, вы будете им ботинки целовать. Вся страна будет. А ведь будет - Если они США поставили на колени, вы будаете, они Украину не поставят?
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19.09.2021 09:31 Ответить
Призываем столичную власть и правоохранительные органы обеспечить проведение геноцида мирно, под радужные марши.

Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
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19.09.2021 09:01 Ответить
Как вы делали это в 1930-х.

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19.09.2021 09:06 Ответить
Занятно, да? Интересно, что в Твиттере, когда левые псевдолибералы пишут что "надо уничтожить всех белых", или феминистки типа The Root "уничтожить всех мужчин", то их посты игнорируются, но если ты критикуешь этих псевдо-либералов, то твои посты немедленно банятся. Это занятно, как левые ссылаются на "права человека", чтобы захватить власть, а потом вытирают зад о "права человека", когда делают то же самое с покоренным плебсом.
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19.09.2021 09:24 Ответить
С иудоглобализаторским гомодемоцидом все понятно. Не понятно что противопоставить их методам охлократии.
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19.09.2021 09:26 Ответить
На данный момент нет зрелой идеологии, которую им можно было бы противопоставить. Попытки противопоставить им традиционные религии оказались провальными. Их идеология - это раковая опухоль западного индивидуализма гибель западных ценностей. Никакая старая идеология не сможет противостоять этоому раку, потому что все старые идеологии основаны на устаревших социально-экономических реалиях. Лучшее что сейчас можно сделать - осознать, что нео-либерализм это раковая опухоль, постараться выявить ее закономерности и затормозить ее развитие, пока общество ввырабатывает альтернативы. Потому что победив, эта опухоль агрессивно блокирует любое обсуждение альтернатив. Просто к сожалению, за последние 5 лет эта опухоль дала такой скачек, что общества не успевают осознать что просиходит и адаптироваться. Дети призходят домой и говорят, что у них висит в классе флаг Антифа, и учитель дал им задание пойти на протесты за гендерное равенство. У родителей крыша едет, потому что они не понимают, как антифа и гендерное равенство связано, как учитель в школе мог это допустить, не уговоря уже этим руководить - а их дети уже на крючке. Вот посмотрите или гуглом с английского переведите эту новость с abcnews.

https://abcnews4.com/news/nation-world/pro-antifa-high-school-teacher-wants-to-turn-his-students-into-revolutionaries
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19.09.2021 09:45 Ответить
даже плохая погода "петухам" не помеха...
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19.09.2021 09:12 Ответить
Если вдуматься ну идиотство же в чистом виде.Люди маршируют разряженные как пугало по три раза в году в честь того(или от радости) что хотят однополых отношений,кто им запрещает? Кто то их в суд тянет за это,или в спальню к ним лезет? у нас война, парни молодые ,здоровые гибнут,раненых и покалеченный еще больше, зачем нам эти провокации и цирк?
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19.09.2021 09:14 Ответить
Лилия, когда эти люди получат власть (а есть все шансы, что получат), то этот ваш комментарий найдут, и вас уволят с работы как "фашистку", и будут у вас дома стекла бить. Тогда вы поймете, насколько смешны это "наряженные как пугало" люди. Они поставили на колени США. Им лижет зад CNN и MSNBC целует им ботинки. Вам это ни о чем не говорит? Это не пугала и не шутки - это авторитарная идеология и политическая сила, очень авторитарная, и с могучими покровителями в лице мега-корпораций.
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19.09.2021 09:19 Ответить
Этот мой коментарий ничего им не запрещает, я не могу изменить их мозг, или предпочтения,и мне все равно,по большому счету,и то что они не такие как все волнует только их самих.
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19.09.2021 09:26 Ответить
До влади прийшли найгірші гниди,клоуни,шути, брехуни,неучі,шпанюки з підворотні,шахраї,крадії,корупціонери і просто продажна мерзота І це є загроза для України,а не ці петушки. На різні заходи ( спортивні,розважальні) ми відволікаємо правоохоронні органи,замісь боротьби з злочинністю. Патрульна поліція одержує гроші,некомплект майже половина ,а ми їх заставляємо боротись з природним явищем. Ми намагаємось створити піну на рівному місті,щоб відволікати від насущих проблем.
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19.09.2021 10:22 Ответить
Люди не будьте такими наивными! Посмотрите вокрут - на США, Канаду. Левые неолибералы в связке с мультикорпорациями проталкивают уничтожение семьи. Они начинают тему с "равенства" и "прав", а заканчивают тем, что, получив власть, банят тебя в соцсетях за несогласие, и добиваются твоего увольнения, если ты не будешь целовать ботинок, топчущий тебе лицо. Понятно если бы это была новая идея - но в западных странах эта зараза уже прошая свой цикл, уже результаты видны. Посмотрите. Семьи разрушены, мальчиков пичкают женскими гармонами, в школах навязано "гендерное воспитание", мужчины-трансгендеры выигрывают женские соревнования, и Джилетт крутит рекламу типа "все мужики - насильники". Украинские аналитики только начинают осознавать политические перемены в США - но идеологические перемены они совсем не осилили еще, слепо повторяют ложь про "гендерное равенство".
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19.09.2021 09:14 Ответить
А в ета врємя в вєлікай і прєкраснай Рассіі вєлікій Путін...
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19.09.2021 09:22 Ответить
Путин - это гбшный бандит, который держит власть силой. У него нет никакой идеологии кроме средневековой имперской религии. Они уже теряют молодежь феминизму и нео-либерализму. В конечной перспективе, они тоже обречены.
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19.09.2021 09:34 Ответить
... уєдінілся с Шойгу вже не в тайгу, а в бункер.
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19.09.2021 10:02 Ответить
А каких таких прав им не хватает? На выборы не дают ходить или квасить запрещают или чо?
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19.09.2021 09:16 Ответить
********, сэр!
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19.09.2021 09:46 Ответить
Правити видно хочуть.
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19.09.2021 10:05 Ответить
Фуууу! Гидота!!!
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19.09.2021 09:18 Ответить
Срамотааа!
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19.09.2021 10:13 Ответить
Так в стране где правславие и муджеложство грех разрешать ходить парадами и пропогандировать свою извращенность это и есть демократия? Какие то двойные стандарты, есть в жизни и еще заботы и проблемы чем постоянно думать о сексе,это же что то больное и недолекое,как животные,да и те думают о совокуплении только в период гона.А и все маршируют,уже и клубы ЛГБТ есть и бюро знакомств,нет надо еще провокациями заниматься.Такое вперчатление что люди сами себе хотят что то доказать и страдают от собственной неполноценности.Тогда эта проблема у них в головах, причем здесь общество?
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19.09.2021 09:23 Ответить
А на Расии уже состоялся , когда они отмечали день освобождения Польши 😡😡
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19.09.2021 09:24 Ответить
Цей парад чомусь нагадує паради ветеранів війни, які народилися вже після війни, але виглядали, як ветерани війни...
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19.09.2021 09:31 Ответить
Вставай проклятьем заклеймленный весь мир ущербных петухов. Кипит наш разум возмущенный и Сатану встречать готов.

youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk
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19.09.2021 09:32 Ответить
В Україні нема кримінального переслідування за прихильність до одностатевих геніталій, це збіговисько, просто проплачені провокатори.
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19.09.2021 09:40 Ответить
Марш неполноценных и обиженных и поэтому страстно желающих обратить на себя внимание.

Никаких талантов и способностей, кроме яркой косметики, голых задниц и петушиних хвостов.

Каких еще прав нужно? Конституция всех сделала равными, но безногим конечности не может подарить! И Бог дал способность рожать детей только женщинам.

Достали уже! Арестовать всех за массовые представления порнографического характера в общественных местах.
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19.09.2021 09:54 Ответить
Нас и так мало, благодаря Ринаткам и прочим олигархам, что держат цены на продукты и коммуналку... и что платят вместе с государством только минимум, что бы впритык хватало. Но нет, надо под камеры Русскага Мира устраивать цирк... За равенство, как будто его нет.
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19.09.2021 10:03 Ответить
Что мне ребенкам обьяснять? Я не хочу этого. Да. Лгбт есть. Их не преследуют. Но в нашем обществе приняты другие ценности.
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19.09.2021 10:13 Ответить
І нічого потім плакатися про демографію, вимремо, як мамонти.
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19.09.2021 10:16 Ответить
Залізничниця Серя Кончита там буде? )))

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19.09.2021 10:24 Ответить
Блин, я не понимаю, в Украине законом запрещен гомосексуализм? Нет. У нас есть гонения на гомосексуалов? Нет.
У нас есть дискриминация людей с нетрадиционной ориентацией? Нет.

Тогда какого хрена они устраивают Парады???!!!
За какие тогда они борются права, если их у них ни кто не ущемляет???

Так что тогда эти Парады? Так может это пропаганда и навязывание окружающим своего образа жизни?
Похоже, что так(!!!).
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19.09.2021 10:29 Ответить
Сегодня большой православный праздник. Это в Киеве так его решили отметить???!!!
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19.09.2021 10:34 Ответить
Денсовой ***** что голодают пенсионеры и три миллиона человек в реестре должников не имеют права на официальное трудоустройство. Твари...
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19.09.2021 11:46 Ответить
Не воюйте в Интернете, а организуйте альтернативное шествие ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ, ЗА ЗДОРОВЬІЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, И ети петушки сами уйдут.
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19.09.2021 13:22 Ответить
Шествия на улице не важны сами по себе, без масс-медиа и политического лобби. Не важно кто как шествует, важно кто этот сигнал усиливает в масс-медиа и конвертирует в законы.
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19.09.2021 13:37 Ответить
Бідолашні фворі люде: і так ні кому нема діла до їх порваних срак чи зализаних і ковиряних пі..зд так ці збоченці ...збуджуються коли на людях...коли їх бачать.....
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19.09.2021 17:54 Ответить
 
 