Сегодня в Киеве состоится ЛГБТ-марш. Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение порядка
Сегодня, 19 сентября, в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации", - отметила она.
"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам с просьбой обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - добавила омбудсмен.
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..А ЛГБТмогут быть вполне приличными людьми
Тріумф і поширення сексменшин - це український шлях в Європу.
есть статья в КЗоТе
Согласно пункту 3 части первой статьи 41 КЗоТ трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа (далее - работодатель) может быть расторгнут в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка
пропаганда аморалкы никаким законом не разрешаеться
В нас ас військовим зарплату не платять, а вони на демонстрації виходити права не мають. І ніхто їхні інтереси не відстоює.
А геї мають такі самі права як і будь хто з нас.
Що їм ще треба ?
Дістали вже.
чом би й ні? )))))
но для примитивных СМИ , чем больше желтых тем , тем выручка больше.
Думаю, что половина участников приехали из мацквы в целях разведки
та маршируйте в цирке, на стадионе, за городом в поле ... на хер нам ваши... ценности ???
Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
https://abcnews4.com/news/nation-world/pro-antifa-high-school-teacher-wants-to-turn-his-students-into-revolutionaries
youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk
Никаких талантов и способностей, кроме яркой косметики, голых задниц и петушиних хвостов.
Каких еще прав нужно? Конституция всех сделала равными, но безногим конечности не может подарить! И Бог дал способность рожать детей только женщинам.
Достали уже! Арестовать всех за массовые представления порнографического характера в общественных местах.
У нас есть дискриминация людей с нетрадиционной ориентацией? Нет.
Тогда какого хрена они устраивают Парады???!!!
За какие тогда они борются права, если их у них ни кто не ущемляет???
Так что тогда эти Парады? Так может это пропаганда и навязывание окружающим своего образа жизни?
Похоже, что так(!!!).