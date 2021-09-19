Сегодня в Киеве состоится ЛГБТ-марш. Денисова призывает правоохранителей обеспечить соблюдение порядка

Сегодня, 19 сентября, в Киеве состоится Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации", - отметила она.

"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам с просьбой обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам", - добавила омбудсмен.

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