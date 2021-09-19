СБУ после доклада Демчине сорвала спецоперацию НАБУ по коррупции в Госмиграции для дискредитации Бюро, - СМИ

В заседании Высшего антикоррупционного суда 17 сентября текущего года прокурор объявил рассекреченные материалы из оперативно-розыскного дела относительно бывшей замглавы Госмиграции Дины Пимаховой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Среди документов есть, в частности, постановления об изготовлении имитационных средств - ложных водительского удостоверения и паспорта на имя Сергея Титенкова, а также полиграфической продукции с логотипами инвестфонда из ОАЭ, поддельных документов гражданина Социалистической республики Вьетнам и др.

"В производстве 2 подразделения детективов НАБУ находится оперативно-розыскное дело в отношении организованной группы, в состав которой входят первый заместитель председатель Государственной миграционной службы Украины Пимахова Дина, бывший начальник райотдела ГМС в Киеве, судья Соломенского суда города Киева и ряд неустановленных лиц ... ", - зачитал прокурор Игорь Щур.

В другом документе, которым агенту НАБУ поручается выполнение спецзадания, в составе группы кроме Пимаховой упоминается также бывшая сотрудница ГМС Кондратьева, которая сейчас проходит как обвиняемая в подобном деле на пару с работником СБУ Карамушкой, которое также слушается в антикоррупционном суде.

Подчеркивается, что агент Титенков, выполняя спецзадание по раскрытию преступной группы, передал Пимаховой 1800 долларов у входа в львовский ресторан Fasion Club. Средства уплачивались за вид на жительство в Украине гражданину Вьетнама. Сначала Титенков отдыхал в заведении вместе с Пимаховой и двумя ее коллегами, которым был представлен как сотрудник иностранного инвестфонда. 29 июня 2017 года в 00 час. 20 мин. Пимахова и Титенков вышли на улицу "для обсуждения делового вопроса". Заместитель председателя ГМС сообщила, что направит на электронный адрес список необходимых документов и начнет изготовление удостоверения, якобы подчеркнув, что это будет стоить 1800 долларов, после чего получила именно такую ​​сумму.

Следующим этапом должна была стать передача 30 тыс. долларов двумя частями за получение гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению. 29 ноября 2017-го Титенков принес Пимаховой 15 тыс. долларов и был задержан СБУ. Выяснилось, что Пимахова предварительно заявила на Титенкова в Службу безопасности Украины. После этого спецоперацию детективы вынужденно прекратили. Только в мае 2018 года Пимаховой сообщили о подозрении. Официально другие участники преступной группы разоблачены не были.

В обвинительном акте написано, что в период с 17 по 26 сентября 2017 года произошла утечка информации об оперативной работе Титенкова в НАБУ. Теперь из рассекреченных материалов оперативно-розыскного дела об "утечке" стало известно больше. В январе 2018-го во время обыска в квартире Пимаховой детектив НАБУ изъял устройство "москит", принадлежащее СБУ.

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Тогда же детективом получены данные, что один из сотрудников Депаратмента внутренней безопасности СБУ, осуществляющий надзор за процедурой снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, в августе 2017 года узнал, что мобильный номер Пимаховой прослушивается. Проблема в том, что НАБУ, не имея права на автономное прослушивание, должно было делать это при посредничестве СБУ. Только в 2019 году президент Зеленский подписал закон, который бы решал эту проблему, но через два года она так и оставалась нерешенной.

Но, возвращаясь к 2017 году, тогда любознательный СБУшник, который ранее присматривал за подразделениями Госмиграции и знал Пимахову, поэтому выяснил, кем и в рамках какого оперативно-розыскного дела собирается информация. Он доложил об этом начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павлу Демчине. Далее, по словам оперативного конфидента, СБУ решила скомпрометировать НАБУ, сообщив Пимаховой и другим фигурантам оперативно-розыскного дела, что их разрабатывают, и искусственно создать доказательства провокации. Проведение таких мероприятий было поручено руководителю первого управления ГУБКОП СБУ Сергею Белюзе.

"В середине сентября 2017 года работники ГУБКОП СБУ пришли домой к Пимаховой под предлогом обыска и сказали, что обыск проводить не собираются, а, наоборот, хотят помочь ей. Сбушники рассказали Пимаховой, что в ее окружении появился детектив НАБУ под прикрытием - и продемонстрировали его фото. Пимахова вроде подтвердила, что знает этого человека как Титенкова и в апреле того же года уже получила от него деньги за содействие в выдаче вида на жительство.Также она якобы призналась о последних договоренностях по 30 тыс. дол. за гражданство для иностранца. Сбушники сказали, что эти встречи документировались НАБУ и теперь они предлагают ей помощь, чтобы избежать ответственности. Сотрудники СБУ объяснили, что будущую передачу 30 тыс. дол. можно представить как провокацию со стороны Титенкова, но для этого Пимахова должна написать заявление в СБУ, что ей предлагают взятку. Сбушники дали инструкции Пимаховий: отсрочить выполнение обещаний и избегать встреч. Чиновница согласилась, написала заявление и дальше действовала под контролем СБУ", - подчеркивает издание.

Адвокат Виталий Григорьев, который защищает Пимахову в антикоррупционном суде, сказал, что объявленная прокурором справка содержит недостоверную информацию. В следующих заседаниях адвокат планирует дать более подробные объяснения по этому делу. Обвиняемая также опровергает версию прокурора, говоря, что в тот день у нее дома были только ее знакомые.

НАБУ в долгу не осталось и 24 апреля 2018 года задержало на взятке в свыше 47 тыс. долларов сотрудника Службы безопасности Украины Александра Карамушку и экс-сотрудницу Государственной миграционной службы Юлию Кондратьеву.

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Кроме этого, еще с 10 марта 2017 года НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Если верить информатору НАБУ, то именно после того, как о разработке Пимаховой узнал Демчина, было принято решение скомпрометировать расследование. Ведь речь шла не столько о помощи Пимаховий, сколько о дискредитации НАБУ и ее тайных агентов, а заодно и спасении собственной шкуры работников СБУ.

Относительно дела самого Демчины, то основанием для внесения сведений в Единый реестр стала интернет-публикация "Вот так в Украине живет главный борец с корупцией", которая размещена на сайте www.elise.com. Речь о незадекларированных доходах чиновника - имении под Киевом, нескольких земельных участках и 4 автомобилях, два из которых - люксовые. Официально недвижимость и машины принадлежали матери его троих детей Ольге Воловчук. Демчина не указал это имущество в декларации и утверждал, что разорвал отношения с Воловчук еще в 2012 году. В 2017 году экс-жена получила решение суда, что не проживает и не имеет общего быта с топ-чиновником СБУ.

По заявлению Демчины Генпрокуратура начала расследовать возможные неправомерные действия НАБУ с целью незаконного вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа и искусственного создания доказательной базы. В связи с этим сначала следователи ГПУ, а затем и ГБР, которые переняли следствие, пытались через суд получить временный доступ к материалам НАБУ по этому делу, но безуспешно.

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