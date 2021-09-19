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СБУ после доклада Демчине сорвала спецоперацию НАБУ по коррупции в Госмиграции для дискредитации Бюро, - СМИ

СБУ после доклада Демчине сорвала спецоперацию НАБУ по коррупции в Госмиграции для дискредитации Бюро, - СМИ

В заседании Высшего антикоррупционного суда 17 сентября текущего года прокурор объявил рассекреченные материалы из оперативно-розыскного дела относительно бывшей замглавы Госмиграции Дины Пимаховой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Среди документов есть, в частности, постановления об изготовлении имитационных средств - ложных водительского удостоверения и паспорта на имя Сергея Титенкова, а также полиграфической продукции с логотипами инвестфонда из ОАЭ, поддельных документов гражданина Социалистической республики Вьетнам и др.

"В производстве 2 подразделения детективов НАБУ находится оперативно-розыскное дело в отношении организованной группы, в состав которой входят первый заместитель председатель Государственной миграционной службы Украины Пимахова Дина, бывший начальник райотдела ГМС в Киеве, судья Соломенского суда города Киева и ряд неустановленных лиц ... ", - зачитал прокурор Игорь Щур.

В другом документе, которым агенту НАБУ поручается выполнение спецзадания, в составе группы кроме Пимаховой упоминается также бывшая сотрудница ГМС Кондратьева, которая сейчас проходит как обвиняемая в подобном деле на пару с работником СБУ Карамушкой, которое также слушается в антикоррупционном суде.

Подчеркивается, что агент Титенков, выполняя спецзадание по раскрытию преступной группы, передал Пимаховой 1800 долларов у входа в львовский ресторан Fasion Club. Средства уплачивались за вид на жительство в Украине гражданину Вьетнама. Сначала Титенков отдыхал в заведении вместе с Пимаховой и двумя ее коллегами, которым был представлен как сотрудник иностранного инвестфонда. 29 июня 2017 года в 00 час. 20 мин. Пимахова и Титенков вышли на улицу "для обсуждения делового вопроса". Заместитель председателя ГМС сообщила, что направит на электронный адрес список необходимых документов и начнет изготовление удостоверения, якобы подчеркнув, что это будет стоить 1800 долларов, после чего получила именно такую ​​сумму.

Следующим этапом должна была стать передача 30 тыс. долларов двумя частями за получение гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению. 29 ноября 2017-го Титенков принес Пимаховой 15 тыс. долларов и был задержан СБУ. Выяснилось, что Пимахова предварительно заявила на Титенкова в Службу безопасности Украины. После этого спецоперацию детективы вынужденно прекратили. Только в мае 2018 года Пимаховой сообщили о подозрении. Официально другие участники преступной группы разоблачены не были.

В обвинительном акте написано, что в период с 17 по 26 сентября 2017 года произошла утечка информации об оперативной работе Титенкова в НАБУ. Теперь из рассекреченных материалов оперативно-розыскного дела об "утечке" стало известно больше. В январе 2018-го во время обыска в квартире Пимаховой детектив НАБУ изъял устройство "москит", принадлежащее СБУ.

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Тогда же детективом получены данные, что один из сотрудников Депаратмента внутренней безопасности СБУ, осуществляющий надзор за процедурой снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, в августе 2017 года узнал, что мобильный номер Пимаховой прослушивается. Проблема в том, что НАБУ, не имея права на автономное прослушивание, должно было делать это при посредничестве СБУ. Только в 2019 году президент Зеленский подписал закон, который бы решал эту проблему, но через два года она так и оставалась нерешенной.

Но, возвращаясь к 2017 году, тогда любознательный СБУшник, который ранее присматривал за подразделениями Госмиграции и знал Пимахову, поэтому выяснил, кем и в рамках какого оперативно-розыскного дела собирается информация. Он доложил об этом начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павлу Демчине. Далее, по словам оперативного конфидента, СБУ решила скомпрометировать НАБУ, сообщив Пимаховой и другим фигурантам оперативно-розыскного дела, что их разрабатывают, и искусственно создать доказательства провокации. Проведение таких мероприятий было поручено руководителю первого управления ГУБКОП СБУ Сергею Белюзе.

"В середине сентября 2017 года работники ГУБКОП СБУ пришли домой к Пимаховой под предлогом обыска и сказали, что обыск проводить не собираются, а, наоборот, хотят помочь ей. Сбушники рассказали Пимаховой, что в ее окружении появился детектив НАБУ под прикрытием - и продемонстрировали его фото. Пимахова вроде подтвердила, что знает этого человека как Титенкова и в апреле того же года уже получила от него деньги за содействие в выдаче вида на жительство.Также она якобы призналась о последних договоренностях по 30 тыс. дол. за гражданство для иностранца. Сбушники сказали, что эти встречи документировались НАБУ и теперь они предлагают ей помощь, чтобы избежать ответственности. Сотрудники СБУ объяснили, что будущую передачу 30 тыс. дол. можно представить как провокацию со стороны Титенкова, но для этого Пимахова должна написать заявление в СБУ, что ей предлагают взятку. Сбушники дали инструкции Пимаховий: отсрочить выполнение обещаний и избегать встреч. Чиновница согласилась, написала заявление и дальше действовала под контролем СБУ", - подчеркивает издание.

Адвокат Виталий Григорьев, который защищает Пимахову в антикоррупционном суде, сказал, что объявленная прокурором справка содержит недостоверную информацию. В следующих заседаниях адвокат планирует дать более подробные объяснения по этому делу. Обвиняемая также опровергает версию прокурора, говоря, что в тот день у нее дома были только ее знакомые.

НАБУ в долгу не осталось и 24 апреля 2018 года задержало на взятке в свыше 47 тыс. долларов сотрудника Службы безопасности Украины Александра Карамушку и экс-сотрудницу Государственной миграционной службы Юлию Кондратьеву.

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Кроме этого, еще с 10 марта 2017 года НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Если верить информатору НАБУ, то именно после того, как о разработке Пимаховой узнал Демчина, было принято решение скомпрометировать расследование. Ведь речь шла не столько о помощи Пимаховий, сколько о дискредитации НАБУ и ее тайных агентов, а заодно и спасении собственной шкуры работников СБУ.

Относительно дела самого Демчины, то основанием для внесения сведений в Единый реестр стала интернет-публикация "Вот так в Украине живет главный борец с корупцией", которая размещена на сайте www.elise.com. Речь о незадекларированных доходах чиновника - имении под Киевом, нескольких земельных участках и 4 автомобилях, два из которых - люксовые. Официально недвижимость и машины принадлежали матери его троих детей Ольге Воловчук. Демчина не указал это имущество в декларации и утверждал, что разорвал отношения с Воловчук еще в 2012 году. В 2017 году экс-жена получила решение суда, что не проживает и не имеет общего быта с топ-чиновником СБУ.

По заявлению Демчины Генпрокуратура начала расследовать возможные неправомерные действия НАБУ с целью незаконного вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа и искусственного создания доказательной базы. В связи с этим сначала следователи ГПУ, а затем и ГБР, которые переняли следствие, пытались через суд получить временный доступ к материалам НАБУ по этому делу, но безуспешно.

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Автор: 

НАБУ (4218) СБУ (19853) Госмиграция (290) Демчина Павел (28) Пимахова Дина (25)


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Топ комментарии
+23
У Дины на ее лице все написано "беру". Так что в раскрытых документах нет ни чего удивительного. Как и в том, что СБУ как тогда, так и сейчас крышует таких "передовиков производства". А потом со всех щелей слышится: " От НАБУ нет никакого толка , они зря едят свою булку с маслом". И каждый раз власть пытается взять НАБУ под свой контроль.
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19.09.2021 10:30
+17
Литинант бакланов работает не щадя себя...
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19.09.2021 10:17
+16
СБУ свое дело знает, Недаром лучший из СБУшников, награжденный лично Ющенко, стал президентом ЛНР.
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19.09.2021 10:11
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СБУ свое дело знает, Недаром лучший из СБУшников, награжденный лично Ющенко, стал президентом ЛНР.
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19.09.2021 10:11 Ответить
У протидії ворожим, насамперед кацапським, спецслужбам СБУ особливо немає чим хвалитися, а от в бізнес-ліваках підлеглі лейтенанта Баканова на висоті...
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19.09.2021 11:51 Ответить
Литинант бакланов работает не щадя себя...
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19.09.2021 10:17 Ответить
Та нібито в 2017 році литинант Бакланов замітав сцену після виступів кварталу. Інші рулили.
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19.09.2021 10:20 Ответить
Якщо членограй у президентах, чому б смiттэвщику не очолювати себеу!
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19.09.2021 10:30 Ответить
от ******* деякі перескакувати з суті справ поточної статті в зелене майбутнє)))
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19.09.2021 11:01 Ответить
У Дины на ее лице все написано "беру". Так что в раскрытых документах нет ни чего удивительного. Как и в том, что СБУ как тогда, так и сейчас крышует таких "передовиков производства". А потом со всех щелей слышится: " От НАБУ нет никакого толка , они зря едят свою булку с маслом". И каждый раз власть пытается взять НАБУ под свой контроль.
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19.09.2021 10:30 Ответить
це як у тому анекдоті: "Есть рот, значит сосе..."

А в цьому випадку, як із Клінтоном, що у соціологічному опитуванні на питання:"Чи хотіли б ви секс із Білом? Респондентки відповіли, що ще раз- ні за що..."
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20.09.2021 09:36 Ответить
дина должность насосала?
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19.09.2021 10:32 Ответить
Едапс, ОАЭ, думал эти концы обрубили с уходом друга Юры Луценко - грыцака василия николаевича.

Ан нет. Флаг подхватили и несут дальше.

Кстати, по информации службы, многие подчиненные авакова имели двойное гражданство.

Очень любили бельгийское.

Большинство все еще на своих должностях.
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19.09.2021 10:38 Ответить
Этого грыцака аваков уволил в 2014.
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19.09.2021 10:40 Ответить
Можно детектив писать, на реальных событиях....
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19.09.2021 10:50 Ответить
Боже мой! не может быть! Ведь это СБУ при великом Петре, а не при зеленой шмаркле! ))
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19.09.2021 10:58 Ответить
СБУ було і до Петра.
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19.09.2021 11:09 Ответить
яким чином те що було "до" має відношення до тих подій які висвітленні в статті під якою ми пишемо коменти?
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19.09.2021 12:00 Ответить
Звичайним. Протиправні дії в СБУ були завжди, від народження з КДБ. Народ там той же самий, передавав звички і способи заробляння грошей (зокрема на зраді) від покоління до покоління.
Були часи, що їх трохи проріджали, але сутність поки незмінна
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19.09.2021 12:08 Ответить
Вдалий проект НАБУ. Єдина служба до якої є довіра, поки її іще зелені не реформували. Це такий острівець надії на те що у нас справи можуть піти краще. Правда, я не бачу суспільного запиту на це.
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19.09.2021 11:08 Ответить
НАБУ створено під тиском "західних партнерів", а не через "суспільний запит". Якого, дійсно, майже нема.
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19.09.2021 13:39 Ответить
Ну, "суспільний запит", то річ наживна, плебсу треба показати пару фільмів про доблесне НАБУ. А зараз по ТВ каналам і в інтернеті, навпаки розганяється думка про неефективність НАБУ, про те що вони самі корупціонери, а успіхи НАБУ не тиражуються, так ледь згадуються, типу, ну і що
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19.09.2021 13:55 Ответить
Олігархічне ТВ робить те, що треба олігархам, нічого дивного.

А "західні партнери" поки що не дуже вкладаються в ТВ, чи інтернет-медіа для України.

Бачив тільки "Настоящее время", але там все бюджетно, і переважно орієнтовано на РФ.

А без медіа-підтримки у нас нічого не зробиш.
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19.09.2021 14:20 Ответить
СБУ уже умерло, превратилось у враждебную службу, его давно завербовали все делать во вред.
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19.09.2021 11:10 Ответить
За 30 лет СБУ ни разу не была независимой, всю свою историю эта служба лакеев работает на "гарантов" конституции.
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19.09.2021 11:13 Ответить
Министерство миграции всегда старалось контролировать ФСБ , ибо они легко могли делать документы на своих людей. Так же они пытаются контролировать ( или контролируют) печать паспортов и скорее всего электроннуюбазу паспортов ( если она есть )
так шо Баканов выполнил их заказ , чтобы не вскрылись эти факты.
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19.09.2021 11:21 Ответить
Баканов. В 2017-2018му))))
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19.09.2021 12:08 Ответить
ФСБ? В Україні? Ау...
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19.09.2021 12:12 Ответить
Угу. Паспорта россиянам делали за несколько дней.
Кацапы финансировали строительство предприятия для печатания украинских документов с голограммами

вот за какие гроши построили Едапс ? За кацапские .

такую же аферу россияне пытались протянуть в Словакии , но начался скандал

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19.09.2021 12:26 Ответить
У таких випадках треба давати посилання.

З інформації, викладеної, наприклад, тут:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1#%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%83_%C2%AB%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1%C2%BB

чи тут
https://www.epravda.com.ua/publications/2013/03/13/365479/

таких даних не має. Тим більше чітко розписана структура власності.
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19.09.2021 13:44 Ответить
Основа достоверности https://zn.ua/socium/v-poiskah-idealnogo-kleyma-_.html информации о каждом человеке , проживающем в Украине, - наличие в системе его точных биометрических данных. Это могут быть уникальные признаки - снимок сетчатки глаза, отпечатки пальцев и все, что может быть предусмотрено законом.
Афера же заключалась в том, что постановление №185 было выписано под одну структуру - консорциум "ЕДАПС", принадлежащий частным лицам. Основным бенефициаром компании является скандально известный бизнесмен Юрий Сидоренко, много лет скрывающийся от внимания компетентных органов в Объединенных Арабских Эмиратах. Сопутствующие собственники - группа других частных лиц, информацией о которых не владеют даже спецслужбы Украины. Сидоренко оформил лично
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19.09.2021 12:28 Ответить
Сидоренко оформил лично на себя авторские права на символику государственного герба Украины, используемую на загранпаспортах нашей страны, и девять лет каждый украинец, выезжающий за рубеж, платил немалые суммы на зарубежные счета за оттиск своего государственного герба. При этом стоимость паспортов, которые "ЕДАПС" продавал государству, переваливала за все разумные рамки. Передача производства документов с биометрическими данными в руки Сидоренко и его неизвестных иностранных компаньонов означала передачу абсолютно всей конфиденциальной информации обо всех украинцах - какие-то дяди за рубежом получили бы в руки досье на каждого жителя нашей страны и распоряжались бы этими данными по своему разумению!
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19.09.2021 12:31 Ответить
Не раскрыта судьба 1800 дол, полученных этой Диной.
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19.09.2021 11:22 Ответить
Не будемо дріб'язковими.
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19.09.2021 12:18 Ответить
Геть забули генпрокурвора луценка. Його роль в цій справі не менша ніж сбу. Саме він давав санкції сбу і повідомляв про деталі операції набу, розкривав її агентів. Зрозуміло, що його поставили ...перед фактом і змусили це робити

Хто може змусити щось робити генпрокурора?

А де луценко, там і порошенко - куми.
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19.09.2021 11:59 Ответить
Зелена маячня, притягнута за вуха
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19.09.2021 12:09 Ответить
А що "маячня"?

Луценко не кум Порошенко?

Луценко не розкривав дані агентів НАБУ?
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19.09.2021 13:49 Ответить
Пардон, було. Але до чого тут кум? Начеб-то то якась кровна рідня.
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19.09.2021 14:39 Ответить
Що кум, то дійсно не проблема. Закон не забороняє

Проблема, що призначення Луценко, і все що він наробив - це таки відповідальність Порошенко, бо він його кандидатуру подав.
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19.09.2021 15:08 Ответить
Верховна рада обрала, а не Порошенко. Можливо, то і був прокол Луценко, але хто не працює, той не помиляється. Тим більше ми не знаємо, у якому вигляді та інформація поступила саме до Луценка
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19.09.2021 16:27 Ответить
Так, Верховна Рада проголосувала, тиск був страшений, так хотіли Порошенко його хотів поставити. Спеціально під нього закон змінили.

Але подав кандидатуру Порошенко.

І це не "помилки" Луценко, це була свідома протидія НАБУ.

Подивіться, наприклад, історію справи Альперіна. Луценко її перед "дембелем" тупо продав.
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19.09.2021 16:53 Ответить
Подивився:


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19.09.2021 17:50 Ответить
"Відповіді Луценко на запит" на вашому скріні - це хто, коли, і з якого приводу питав?
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19.09.2021 18:15 Ответить
Журналістів. Після відставки, здається. Усе інше не суттєво. Якщо Вас так цікавить, шукати самі. Мені не цікаві такі подробиці
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19.09.2021 18:27 Ответить
Ви трошки не дочитали.

Перед відставкою Луценко забрав цю справу у НАБУ і віддав у МВС, де її поховали.

Бо інакше її одну з перших розглядав би новостворений Антикорупційний суд.
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19.09.2021 19:08 Ответить
А брехливий маніпулятор - маніпулює не те що фактами, а й дійсністю... "трошки не дочитали", ага... Якщо би "дочитав", то зрозумів би, що по тій ситуації СБУ і НАБУ повідкривали слідчі справи одна на одну, і таким чином в слідстві виник конфлікт інтересів; таким чином слідство мав проводити третій слідчий орган. Таких на ту пору (кінець літа 2019-го) залишалось лише два: Мвс і новостворене ДБР. То кому Луценко мав би передати слідство? Трубі? чи може в ФБР... так можна було би, якби ті погодились би...
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20.09.2021 01:31 Ответить
Якщо по моїм фактам нема заперечень, подивимось на вашу "дійсність".
Конфлікт СБУ та НАБУ, арешти "агентів", справи і т.д. виник _одразу_ після стоврення НАБУ у 2017р, про що і йдеться у цьому матеріалі Цензора ("29 ноября 2017-го Титенков принес Пимаховой 15 тыс. долларов и был задержан СБУ. ")
І справа Альперіна існує з 2017р, про що сам Луценко бадьоро рапортував в тому ж 2017р (на скріні що тут запостили вище).
Але Луценко передав справу Альперіна від НАБУ у МВС, як ви і пишете, у "кінці літа 2019", тобто десь _через 2 роки_.
І ці 2 роки "конфлікт СБУ та НАБУ"справі не заважав, а перед відставкою Луценка щось раптом змінилося.
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20.09.2021 10:03 Ответить
Твоя чергова брехня і маніпуляція. Слідство по Альперіну і слідство по Пімаховій/Демчині не пересікаються, і тому тут конфлікт інтересів відсутній.
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20.09.2021 13:16 Ответить
Ви взагалі про яку справу писали?
Я - про справу Альперіна з Eutectic говорив.
Подивіться уважніше.
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20.09.2021 14:12 Ответить
малохольний зебілку, ти мені так і не відповіло, це твоє прізвище, чи ти з міста Рівне?
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20.09.2021 10:27 Ответить
цікава стаття у тему, чекаю продовження: https://lb.ua/news/2021/08/30/492584_yuriy_lutsenko_pershi_groshi_donetsku.html
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20.09.2021 09:46 Ответить
С ворами в СБУ страна так и будет танцевать шаг вперёд и две назад.
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19.09.2021 12:16 Ответить
Це так Зелені з корупцією боряться , язиками тільки ! А так все здають путіну чи Высшему антикоррупционному суді да так шо всі чули , їм насрати кому здати Україну тільки би гроші капали у кишені, а дебіли ше раз за це зелене лайно проголосують
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19.09.2021 12:21 Ответить
говорять, що ця дівуля не тільки брала бабки а ще фліртувала з агентом. А СБУ провалило тоді аперацію бо самі кормились з цього корита. І по всій Україні. І зараз кормляться всі. В Одесі всі уроженці Кавказу мають по два три паспорти громадянина України.
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19.09.2021 12:44 Ответить
И чем СБУ отличается от организованной преступной группировки
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19.09.2021 12:45 Ответить
Едабс вашу ордло через три канистры.

(навеяло)
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20.09.2021 00:11 Ответить
А украінці чекають , що ця "фірма" буде ловити зрадників і шпигунів. Синкам колишніх КГБшників нема коли такими "дрібницями" займатись, в них жнива , йде збір "врожаю".
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20.09.2021 08:35 Ответить
так эти свои губоньки она насосала или заработала?
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20.09.2021 10:52 Ответить
 
 