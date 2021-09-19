В понедельник подам заявление в НАБУ о проверке обвинений в коррупции во фракции "Слуга народа", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал подать заявление в НАБУ о проверке обвинений в коррупции во фракции "Слуга народа".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что в студии я услышал, что фракция, которая представляет власть, финансируется за счет коррупционных потоков. Я в понедельник подам заявление в НАБУ (о проверке данного факта. - Ред.), вы точно не будете утверждать, что власть контролирует НАБУ, или нет? ", - обратился он к Александру Данилюку, который в студии Шустера заявил о том, что "Слуга народа" финансируется за счет коррупции.

Также он отметил, что если Данилюк располагает соответствующими фактами, то он сам должен предоставить их НАБУ.

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