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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 58 605 человек, всего - 6 282 898, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 58 605 человек, всего - 6 282 898, - Минздрав

За минувшие сутки, 18 сентября, в Украине вакцинированы от коронавируса 58 605 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"58 605 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 18 сентября 2021 года. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированы – 23 862 человека", – следует из сообщения.

Отмечается, что в течение суток работало 433 мобильные бригады, 1 649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11 420 819 прививок", - резюмировали в Минздраве.

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19.09.2021 11:09 Ответить
Хе-хе. Снова антиваксерный вой с мокшанских болот
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19.09.2021 11:13 Ответить
Сколько тебе платят, бот?
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19.09.2021 11:38 Ответить
В твоем вопросе кроется ложное утверждение-манипуляция
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19.09.2021 11:39 Ответить
Это он свое фото опубликовал.
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19.09.2021 17:37 Ответить
Почему, если человек высказывает свою позицию в одну или другую сторону- он бот, можно вакцмнироватся и умереть, а можно не вакцинироватся и умереть, всё это ещё та лотарея, хуже когда человека заставляют вакцинироваться не оставляя права выбора....
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19.09.2021 16:00 Ответить
А Вы понаблюдайте что Валера пишет. Все на свои места станет. Сразу станет понятно почему его ботом называют.
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19.09.2021 17:39 Ответить
 
 