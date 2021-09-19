Участки на российских выборах в Госдуму официально открыты в 4 городах Украины
В Киеве открыли избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Такие же участки открыли в Одессе, Харькове и Львове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Украине.
Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.
"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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+22 Валерия Ларченко #413106
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+21 Valery Greff
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це шапiто потрiбно закiнчувати, нiяких нелегiтимних паРашних виборiв на територii України!
всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!
перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
(Міг-би набрать у Гуглі "Посол Росії в Україні 2021 рік" - і не зганьбився-б)
Ви там з глузду з'їхали?
на паРашi виборiв справжнiх нема вже чверть столiття, з 1996 року.
нiкого туди не пропускати, крiм з дипломатичними паспортами паРашi.
всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!
перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
Дмитрий Песков получил приз
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее «Миллион призов», https://www.interfax.ru/russia/792197 передает «Интерфакс». Розыгрыш проводился среди тех, кто голосовал онлайн.
Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени".
Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах.
Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.)
для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...