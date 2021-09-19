Пограничники задержали браконьеров, выловивших почти 3 тыс. штук кефали, нанеся вреда природе на 1,7 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

17 сентября отрабатывая предварительную оперативную информацию, пограничники совместно с представителями водной полиции задержали двух браконьеров на озере Алибей, в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Мужчины на плавсредстве осуществляли незаконнный вылов водных живых биоресурсов запрещенными орудиями лова. Всего у нарушителей пограничники обнаружили почти 250 кг живых водных биоресурсов, а это более 2800 экземпляров кефали. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,7 млн гривен", - говоритс я в сообщении.

Другого браконьера пограничники обнаружили на побережье Черного моря в районе населенного пункта Покрова. Местный житель с помощью креветочных сетей выловил 22 кг живых водных биоресурсов, чем нанес ущерб государству на сумму более 19 тыс. гривен.

"В действиях браконьеров усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом"", - резюмируется в сообщении.

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