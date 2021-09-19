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Новости
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Пограничники задержали браконьеров, выловивших почти 3 тыс. штук кефали, нанеся вреда природе на 1,7 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

17 сентября отрабатывая предварительную оперативную информацию, пограничники совместно с представителями водной полиции задержали двух браконьеров на озере Алибей, в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Мужчины на плавсредстве осуществляли незаконнный вылов водных живых биоресурсов запрещенными орудиями лова. Всего у нарушителей пограничники обнаружили почти 250 кг живых водных биоресурсов, а это более 2800 экземпляров кефали. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,7 млн  гривен", - говоритс я в сообщении.

Другого браконьера пограничники обнаружили на побережье Черного моря в районе населенного пункта Покрова. Местный житель с помощью креветочных сетей выловил 22 кг живых водных биоресурсов, чем нанес ущерб государству на сумму более 19 тыс. гривен.

"В действиях браконьеров усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом"", - резюмируется в сообщении.

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Пограничники задержали браконьеров, выловивших почти 3 тыс. штук кефали, нанеся вреда природе на 1,7 млн грн, - Госпогранслужба 01

браконьерство (147) Госпогранслужба (6372) Одесская область (3547)


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Топ комментарии
+8
Какой ужасс. Ах два ведра тюльки они выловили. А слабо задержать лесорубов вырезающих карпаты и ешелоны с лесом в Европу?
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19.09.2021 12:00
+8
Так потерпевший вiслюк поборол лесную мафию еще в 19 году. Какого-то там лесника даже уволили, но это не точно
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19.09.2021 12:02
+3
600 гривен штучка. Налетай, подешевело! Тунец стыдливо прячется в камышах.
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19.09.2021 12:17
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Какой ужасс. Ах два ведра тюльки они выловили. А слабо задержать лесорубов вырезающих карпаты и ешелоны с лесом в Европу?
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19.09.2021 12:00 Ответить
Так потерпевший вiслюк поборол лесную мафию еще в 19 году. Какого-то там лесника даже уволили, но это не точно
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19.09.2021 12:02 Ответить
И Бурштинну Народну Республіку теж поборов
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19.09.2021 14:35 Ответить
Тобто, якщо на "пів-шишечки" то можна?
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19.09.2021 12:50 Ответить
- кефаль ловит червячков

-рыбаки ловят кефаль

-мусора ловят рыбаков

Кто-то должен ловить мусоров?
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19.09.2021 13:05 Ответить
600 гривен штучка. Налетай, подешевело! Тунец стыдливо прячется в камышах.
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19.09.2021 12:17 Ответить
От браконьєри ...

А Костя:

https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu Шаланды полные кефали
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu В Одессу Костя приводил
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu И все бендюжники вставали
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu Когда в пивную он входил
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19.09.2021 12:18 Ответить
До речі, якось в Кирялівці до берега підійшла стайка кефалі. Ми швидко обнесли її волочком і коли почали витягати на берег, вона зараза переплигувала через верх. Витягли лише одну.
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19.09.2021 12:25 Ответить
и ему это сошло с рук...

да и соня - рыбачка, пойманную кефаль обратно в море не выпускала
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19.09.2021 12:25 Ответить
Пісня про Костю - браконьєра . .
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19.09.2021 12:30 Ответить
шаланды полные фекалий
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19.09.2021 13:04 Ответить
От и нахера им столько? Голодают?
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19.09.2021 12:57 Ответить
укранiцi завжди голодують. iсторично так сталося. мeнтально закрiпилося.
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19.09.2021 13:54 Ответить
мусора охраняют собственность Охметова,

молрдцы !
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19.09.2021 13:46 Ответить
1.7ляма за 3000штук будет 550 гривасов за штуку. при цене в киеве к примеру 150гр. за кг......я так понял менты и погранцы снимают очередную серию слуги народа....вам лгбд шникам заняться нечем. щимите бабушек у переходов. не в ато ж ехать
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19.09.2021 14:40 Ответить
 
 