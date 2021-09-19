За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлен 161 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 161 больной коронавирусом. Умерли 5 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего в Киеве за период пандемии зафиксировано 5 335 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 230 079", - сообщил Кличко.

Заболели 81 женщина в возрасте от 19 до 83 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 4 девочки от 1 до 13 лет и 8 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализирован 21 больной коронавирусом. А также 92 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. В целом коронавирус преодолели 219 156 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 31, в Оболонском - 28 и в Деснянском районе - 24 случая", - отметил Кличко.

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