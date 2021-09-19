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Скандал с потерей контракта по подлодкам повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - глава МИД Франции Ле Дриан

Скандал с потерей контракта по подлодкам повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

Об этом пишет  Le Figaro., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.

"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Читайте также: "Нож в спину", - Франция отзывает послов из США и Австралии из-за потери военного контракта на постройку подводных лодок

Автор: 

Австралия (430) НАТО (9961) Франция (3493) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+42
макрон довый*опывался.. сначала не хотел делать нормальные подлодки Австралии (бо друзья макрона в китае и рашке очень недовольны усилением Австралии) - и всячески затягивал подписание контракта (на годы!).. а тут получил подсрачник и начал шантажировать НАТО

https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o

Макрон в истерике: мороженое на палочке и подлодки
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19.09.2021 13:26
+39
)(уйлу поплачься
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19.09.2021 13:13
+36
Кризис - да.

насмотрелись американцы, британцы и австралийцы на ваши шуры муры с ***** . И как Вы не помогаете 40 млн Украине защитить Европу от орды дикарей с востока
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19.09.2021 13:16
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Правила форума Совет форумчан
)(уйлу поплачься
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19.09.2021 13:13 Ответить
макрон довый*опывался.. сначала не хотел делать нормальные подлодки Австралии (бо друзья макрона в китае и рашке очень недовольны усилением Австралии) - и всячески затягивал подписание контракта (на годы!).. а тут получил подсрачник и начал шантажировать НАТО

https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o

Макрон в истерике: мороженое на палочке и подлодки
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19.09.2021 13:26 Ответить
Я все больше удивляюсь как Пороху удалось заблокировать передачу уже построенных "Мистралей" Рашке с таким руководством Франции. Как же он их и чем же он их смог додавить?
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19.09.2021 13:31 Ответить
а разве это макрон не передал а не оланд?
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19.09.2021 13:37 Ответить
Да, Оланд. Макрон чем-то напоминает нашего шута.
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19.09.2021 13:41 Ответить
ну не знаю ведь ко6нкракт был уже разработан могла бы Украина с иной властью тут же предложить Франции что мы купим эти подлодки с дизель генераторами тем более согласно Конвенции Монтре запрещено вхождение в Черное море суда и лодки с атомными двигателями а нам самое оно и было бы нужным 3-4 подлодок новейших можно было в лизинг с рассрочкой и купить но не с ЭТОЙ властью...
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19.09.2021 13:48 Ответить
Контракт был заключен в 2016 году на 12 лодок. Но ни одна лодка до сих пор даже не заложена.
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19.09.2021 13:54 Ответить
в стоимость подлодок вложены огромные средства проект сам подбор и расчет материалов дизелей генераторов аккумуляторов вооружения оснастки защиты и прочее торпеды и испытания..это огромные бабки уже потрачены были...Украине вполне даже по факту 4 -6 подлодок таких самое то было бы.. у Россия точно бы дурдом случился бы сразу... 4 таких подлодки вкупе с ракетными сухопутными Нептунами способны снести Севастополь с Донузлавом и Балаклавой за полчаса... обстрелов причем в подводном положении...
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19.09.2021 15:25 Ответить
Там нет подлодок от слова совсем.Даже в проекте. За 5 лет французы не смогли даже определить спецификацию, постоянно откладывая этот вопрос.
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19.09.2021 15:29 Ответить
"Когда умру, отдайте сыну мои доспехи и наган. Ну, а ещё, стальные яйца, без них всё это не к чему"
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19.09.2021 16:02 Ответить
Нахрен этот геморой Украине не нужен. Снести Севастополь с Донузлавом и Балаклавой можно гораздо проще, дешевле и эффективнее
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19.09.2021 16:27 Ответить
каждая лодка по 5 млрд.долл.. + базы их дислокации и снабжения + обслуживание (200 млн.долл в год)ю. В общем сумма там ближе к 80 млрд.долл - которые нужно заплатить в течении 5-7 лет.
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19.09.2021 14:52 Ответить
эка выхватили 5 млрд... даже атомная будет стоить вместе с реактором вооружением 12-18 ракет атомными головками на 8-12-16 штук целей 2,5 млрд долларов 5 млрд стоит целый авианосец чуточку меньше Мистраль укомплектованный экипажем вертушками и вооружением... лодка такая дизель генераторная среднего класса для стратегических у нас не те глубины.. стоить будет со всем мотлохом подготовкой экипажа и экипажа дублера снаряжением и вооружением 700-900 млн. долларов США... а если опт 3-4 выйдет дешевле чтобы еще дешевле просто контрактом на 25 лет определяется Франция и ее спецы как обслуживающий персонал текущий и средний ремонт профилактика замена узлов и агрегатов...на базе в Украине и все... такую лодку вполне даже в Дунае поставить между Рени и Измаилом или Б-Днетровском лимане..для базы самое то будет... зато эффект будет просто огромный даже обычные ракеты способные долететь до 5 тыс. км. это серьезный аргумента наличие возможности снабдить их атомными боеголовками множествкенных целей от 8 до 12 вообще сказка...
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19.09.2021 15:19 Ответить
У вас, товарищ, совковая гигантомания в одном месте играет
Франция сегодня - враждебное государство, блокирующее по указке кремлядей вступление Украины в НАТО! А вы им бабло собрались платить в миллиардных объемах
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19.09.2021 16:30 Ответить
Конвенция подписана в 1936 году. Про какие атомные двигатели лепечете?
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19.09.2021 20:44 Ответить
Кстати Олланд тоже долго не соглашался разорвать контракт с Рашей и тянул кота за хвост, приостанавливая его. Потом требовал у НАТО выкупить "Мистрали"у Франции. Почти тоже самое, что и сейчас.
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19.09.2021 13:47 Ответить
да ладно пургу гнать вот сюда читайте...

Подводная лодка класса Attack - это будущий класс подводных лодок для Королевских ВМС Австралии , базирующихся по предложению Shortfin Barracuda французского судостроителя Naval Group (ранее известная как DCNS) по замене подводных лодок класса Collins . Класс будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов, а строительство продлится с конца 2040-х до 2050 года. Стоимость программы оценивается в 50 миллиардов долларов и станет крупнейшим и наиболее сложным проектом по приобретению оборонных средств в истории Австралии.Википедия site:star-wiki.ru https://star-wiki.ru/wiki/Attack-class_submarine

КОТРАКТ ПО СУТИ БЫЛ СОРВАН КАК И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ВИНЕ АВСТРАЛИИ которая как в поговорке хотела сразу и все и быстро и на нескольких стульях...
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19.09.2021 16:02 Ответить
Причем здесь эта лапша к "Мистралям"?
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19.09.2021 16:18 Ответить
Если вы в юриспруденции так же ориентируетесь как в международном положении - то то полный капец Внешнюю политику Австралии полностью определяет Британия! Это ее сырьевой придаток, и руководит им назначаемый королевой генерал-губернатор.
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19.09.2021 16:33 Ответить
Когда в 2014 году началась война с РФ, несмотря на проделанную и оплаченную больше 50% работу, Франция в одностороннем порядке прекратила модернизацию украинских боевых вертолетов и бог его знает чего. Только наши об этом промолчали.
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19.09.2021 17:33 Ответить
НАТО это на 90% США

жабоеды могут только трепыхаться
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19.09.2021 13:33 Ответить
Причем в договоре с США не только передача современных атомных субмарин, а и передача современных военных технологий Британии и Австралии. То-то французы и беснуются
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19.09.2021 13:38 Ответить
Україна не може поставити у США один куплений ними танк Оплот, бо там в тепловізорі стоять французькі матриці, а жабоїди не дають дозвіл на їх реекспорт навіть в рамках того ж НАТО
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19.09.2021 14:18 Ответить
зря французов взяли в НАТО - паршивая овца все стадо портит!
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19.09.2021 13:13 Ответить
И гансы там тоже лишние.Трамп их правильно критиковал за то что хотят одновременно и жировать на российском газе и получать безопасность за счет Америки.
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19.09.2021 13:20 Ответить
100%,вечного ничего не бывает,пришло время большой чистки и образования нового НАТО,где жабоеды с гансами будут лишними..
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19.09.2021 16:52 Ответить
А какая у Франции ответная стратегия?
Может еще больше нагнуться перед ******?
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19.09.2021 13:14 Ответить
Вступят в ОДКБ
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19.09.2021 13:15 Ответить
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19.09.2021 13:53 Ответить
😳
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19.09.2021 19:45 Ответить
Кризис - да.

насмотрелись американцы, британцы и австралийцы на ваши шуры муры с ***** . И как Вы не помогаете 40 млн Украине защитить Европу от орды дикарей с востока
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19.09.2021 13:16 Ответить
А Северный Поток это допустимо да??
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19.09.2021 13:17 Ответить
французы несколько раз уже "выходили" из НАТО(1966 год) - зря их пустили обратно в 2009 году.
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19.09.2021 13:17 Ответить
А кто на них нападает? Им то нато и не надо! Это восточной Европе надо объединятся. С таким соседом дурным и агрессивным
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19.09.2021 19:47 Ответить
В інтересах своїх наймачів (бізнесу своїх країн, в основному великого) політикани, які мають доступ до прийняття владних рішень, йдуть на які завгодно підлості, застосовуючи всі засоби ліберастичної демагогії, щоб постати перед громадянами своїх та інших країн порядними людьми.

Живий свіжий приклад - йухлівсько-німецький СП-2. Проект, який реально позбавляє Україну кількох млрд. дол. на рік. Зауважую, що ці "кілька" млрд. у відношенні до ВВП України (155 млрд. дол) значать набагато білше, ніж 40 млрд., розтягнутих на роки, до ВВП (3 трн. дол.) Франції.

Мої симпатії уряду Австралії, який на перше місце поставив стратегічні інтереси власної країни, а не меркантильні забаганки французького бізнесу.
Адже навіть зовсім мало обізнаному в флотських справах громадянину зрозуміло, що в довгостроковій перспективі атомні субмарини вигідніші за дизельні, не кажучи вже про тактико-технічні дані АПЧ. До того ж американська компанія Електрик Боут (суднобудівний підрозділ Дженерал Дайнемікс), визначена головним підрядчиком проекту, буде будувати атомний флот для Австралії в самій Австралії, яка має для цього всю інфраструктуру. Визначене також місце, де буде розміщене будівництво - суднобудівельні потужності в м. Аделаїда.
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19.09.2021 13:21 Ответить
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19.09.2021 13:22 Ответить
Конечно нужно менять стратконцепцию,Украина должна быть в НАТО,а путинский рейх должен быть отключен от свифта.
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19.09.2021 13:21 Ответить
Германии нужны бабки от Северного потока 2, Франции нужны бабки по разорванному контракту с Австралией Все сводится чисто к баблу. Ни какой идеологии и ценностей.. При чем тут оборонительный военный союз. НАТО. Тем более что Австралия не является членом этого союза и она вправе сама выбирать у кого что заказывать и с кем вступать в альянс. Если разорвали контакт, значит это было оговорено при его заключении, нет значит было прописано выплата неустойки.. В общем читайте контракт. Если Австралия все сделала согласно юридической точки зрения законно, то в чем дело. И опять это личные экономические вопросы между Францией и Австралией. Тем более что локомотивы континентальной Европы Франция и Германии во всю заигрывают и с Рашей , и с Китаем, и с Ираном, готовы и с талибами и Ассадом.. в общем со всеми. Поэтому начал образовываться новый англо саксонский союз( США, Великобритания, Австралия, по логике к ним должны присоединиться Канада и Новая Зеландия как минимум)
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19.09.2021 13:22 Ответить
На дефенс все доволі детально https://defence-ua.com/minds_and_ideas/frantsija_svaritsja_iz_ssha_za_kontrakt_na_50_miljardiv_avstralija_peretvorjujetsja_na_golovnij_plavuchij_avianosets_proti_kitaju-4807.html "розжовано"
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19.09.2021 13:29 Ответить
Со всем согласен,за исключением что союз "Англо Саксонский» скорее «анти Китайско-Российско-Иранский»Поэтому в нем,возможно мы увидим также Польшу и страны Балтии а в перспективе Украину
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19.09.2021 13:48 Ответить
Сейчас он организовывается как анго саксонский.. а потом обрастет как кости мясом.. Потому что НАТО нужно заново формировать, как говорится на новых принципах. Канада, Нов. Зеландия ( как представители анго саксонского мира) ,Польша, Прибалтика, Украина.. к новому союзу.. а потом еще подтянутся под американский ядерный зонтик., даже не сомневаюсь, особенно из вост. Европы. Все зависит в первую очередь от решимости самих США. Пора и Японии понять, что ее нейтральный статус не перспективен ( а там Юж. Корея, Тайвань ..) Время выжидания прошло, наступает время решений. НАТО по сути разлагается на глазах, ЕС заговорило о собственной объединенной армии... А угроза исходит Европе по сути только от Раши и по сути уже аннексированной Минской губернии, а кто собирается воевать скажем за Прибалтику, " может" Италия, Франция, Германия, Венгрия, Греция, Болгария... и т.д. Так что с этим нужно что то решать.
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19.09.2021 14:03 Ответить
Так сама концепция « не сердить парашку» говорит о готовности НАТО защищать своих членов. Сценарий - при нападении на страны Балтии, сначала будут долго «за ухом чесать», а потом скажут поезд ушел, мы ничего не можем сделать потерпите пока само не рассосется!
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19.09.2021 14:42 Ответить
Если вы до сих пор не в курсе, что Канада, Австралия и Новая Зеландия - это часть Британии, напрямую управляемая из Лондона, то не пишите больше про новые геополитические конфигурации
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19.09.2021 19:35 Ответить
Поделом позорным жабоедам)

Наверное, уже в десятый раз прийдется повторить о том, насколько нам (редакции) нравится Франция как географическая и культурная сущность, и насколько отвратительна ее внешняя политика, по крайней мере, с момента окончания Первой Мировой войны.
Если поставить за скобки совок-РФ, поскольку это - совершенно отдельный случай, то по части подлости и двуличия, внешнюю политику Франции можно использовать как эталон.
И в связи с этим, вспоминаются слова Петрарки, как-то сказанные Архимеду: «Бог - не фраер, правду видит». В смысле, что однажды кто-то подловит французов по-крупному, а самое главное - в их фирменном стиле.
И вот стало известно о том, что первый - пошел.

А начиналось все без лишнего драматизма и даже можно сказать с изрядной долей пафоса, который потоком шел из европейских столиц в адрес США за вывод войск из Афганистана. Как и ожидалось, наиболее густая критика лилась из Германии и Франции. И это при том, что оттуда ранее лилась критика в плане того, что надо уходить из этой страны потому, что присутствие там бесцельно сжигает ресурсы. И в общем, именно эта позиция была вполне обоснованной и тем более странной оказалась критика, когда этот вывод таки начался. Правда, критика была в стиле: «Не там сидишь, не так свистишь». Мол, вывод происходил в спешке и не был подготовлен надлежащим образом.

Это было не совсем так. Окончательно о выводе войск Вашингтон заявил еще в апреле и до конца месяца все партнеры получили примерный график вывода войск. Это значит, что все понимали, как американцы будут выходить и когда начнется самая опасная, заключительная фаза вывода. По большому счету, ничто не мешало партнерам выйти раньше, в июне или июле и вывезти всех, кого хотели просто чартерными рейсами и без всей той вакханалии, которую мы все видели.

Но фокус тут оказался не в том, когда и как американцы выводят свои войска, а для чего. Практически сразу после вывода войск из Афганистана Штаты стали переформатировать свои военные альянсы.
Первым стало решительное обновление альянса «Quad», с участием США, Индии, Японии и Австралии. Очевидно, что стороны согласовали свои позиции по теме противостояния Китаю и там уточнили, кому и что нужно для того, чтобы этот альянс был гибким и эффективным.
А вслед за этим форумом, состоялся саммит другого альянса AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США. И как нетрудно догадаться, этот альянс тоже заточен на противостояние Китаю.

Только вот именно во втором альянсе, кроме всего прочего, были установлены новые правила обмена технологиями между Австралией и США, по образу и подобию того, как это сейчас действует между США и Великобританией. Практически, Австралия получила доступ к технологиям и закупкам любых систем вооружений, исключая ядерные. Хотя, на территории Австралии находятся крупнейшие месторождения урановых руд и она вполне могла бы себе его позволить, она отказалась от его производства и до сего момента так вопрос не ставился. Но на фоне растущей агрессивности Китая, все может быстро измениться.

По крайней мере, результатом саммита стала переориентация контракта на закупку серии ядерных подлодок из Франции на США.
До этого момента, Австралия долго бодалась с французской Naval Group вокруг контракта на поставку 12 субмарин на общую сумму в 90 миллиардов долларов.
Французы долго и нудно пытались выбить побольше денег из клиентов, но в практическую плоскость контракт не пошел и теперь австралийцы свернули эту эпопею, поскольку с американцами договорились быстро и те взялись без проблем и вопросов построить дюжину ядерных субмарин для австралийского флота. Мало того, пока будут строиться подлодки, в места базирования ВМФ Австралии будут регулярно заходить американские подводные атомоходы, чтобы постепенно готовить береговые возможности страны под новейшие подлодки.

Так что огромный контракт ушел из Франции просто потому, что там заигрались в свои меркантильные и не всегда - чистоплотные игры. И теперь, вместо десятилетия работы над контрактом, Naval Group теперь будет курить бамбук, который уже привезен из Конго. В общем, напрасно в Париже таки беззаботно крошили батон по поводу вывода американских войск из Афганистана.
Но теперь уже смеха не слышно. Концепция изменилась.

И вот скандал с подлодками, контракт на которые Австралия вынула из Франции и передала США - находит свое продолжение и новые подробности.
Так, по слухам, одним из основных факторов, заставивших Австралию отказаться от сотрудничества с Францией, стала проблема с утверждением спецификаций субмарины и соответственно - ее цены. Франция долго и нудно крутила кормой и по данным разведки, все эти затяжки, согласования и утряски были обусловлены тем, что на Париж давил Китай с которым Австралия становится все больше в контра из-за только этим двум странам известных нюансов пандемии, а также из-за явной военной экспансии Китая в близлежащей акватории Тихого океана, что Австралию сильно беспокоит.

Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти "собственные интересы" очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.

С другой стороны, альянс Австралии, Британии и США, начавший свою активную работу, имеет четкую антикитайскую направленность. Все три страны имеют идентичную позицию по поводу тех негативных перемен, которые происходят после прихода во власть и обретения статуса «вечного кормчего» - Си Цзиньпина. Каждая из этих стран имеет собственную зарубу с Китаем и потому такой «клуб по интересам» - вполне логичен, а Франции, с ее постоянным верчением хвостом, в таких структурах делать нечего. Везде, куда она входит, начинаются проблемы с адекватностью и боеспособностью.

Более того, этот альянс имеет некоторые аспекты сотрудничества, куда Францию точно нельзя пускать даже близко. Речь идет о полном обмене оборонными технологиями.
Такой формат Штаты имеют с Великобританией, а теперь к этому присоединилась и Австралия. Более того, создана специальная трехсторонняя комиссия, целью которой является выяснения проблем в обороне Австралии с тем, чтобы закрыть их за счет применения новейших технологий. И в частности, в эту программу попало и оснащение подводного флота Австралии. США дали добро на «полный фарш» подлодок, не урезая их функциональности ни на грамм, чего с французами сделать не удалось. Понятно, что для Австралии этот аспект оказался решающим и она ушла к поставщику, который играет в открытую.

А для Франции, особенно для Макрона, эта новость стала ударом под ватерлинию.
Ведь одним из своих невыносимых умений Макрон называет победы внешнеполитического плана. Оно и понятно, ведь его достижения по внутренним делам дали почти перманентное состояние протестов и демонстраций французов, а вот о зарубежных достижениях можно рассказывать почти без оглядки.
Правда и тут - не все так замечательно, как это пытается подать аппарат Макрона. Нет нужды перечислять его провалы на внешнем фронте, а достаточно вспомнить то, как Макрон публично заявил о том, что берет под свой контроль развитие ситуации в Ливане, после катастрофического взрыва в порту Бейрута. Если бы он был каким-то штатным функционером, который занят исключительно этой проблемой, то судя по ситуации в Ливане, его бы надо было выгнать в шею и гнать подальше, мокрыми тряпками.
Ну а эта тема - эпический провал, который по сути, ставит на Макроне точку, как на видно, международном деятеле.

И теперь он показывает то, что с ним повторяется постоянно. Он не умеет держать удара. Макрон устроил истерику и уже отозвал послов Франции из Вашингтона и Каньберры. При этом, он обрушился на США с обвинениями о том, что партнеры так себя не ведут и что Вашингтон не должен был поступать подобным образом со своим союзником.
Но при этом он как-то упустил, что где-то пару лет назад ему захотелось быть европейским лидером и для того, чтобы подчеркнуть свои позиции, Макрон стал усиленно разглагольствовать о том, что формат НАТО устарел и что нужна европейская система безопасности без США.

Делал он это постоянно и публично, не считая свои слова неуместными, а предложения - бестолковыми и по сути - оскорбительными для США. И вот когда ему прилетело то же самое, его теперь аж трясет. Ведь до выборов осталось не так у и много времени, а поражений становится все больше и мало того, теперь эти поражения имеют вполне конкретную ценность, выраженную в долларах или евро.
Ушедший контракт на общую стоимость до 90 миллиардов долларов, это - прямая цена деятельности Макрона, его непрофессионализма и чванства. Если раньше на это просто было неприятно смотреть, то теперь его позорные игры имеют свой четкий прайс. И если что-то другое можно пояснять или замалчивать, то эта история уже явно не пройдет незамеченной. А на выборы ему будет идти и вовсе - сложно.
Как говорится, на каждую хитрую улыбку найдется свой мороженое на палочке.
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19.09.2021 13:22 Ответить
в идеале, Украине нужно стать участником военного блока США , Японии и стран Британского содружества + Польша..

НАТО уже набрался "левой клиентуры" типа Венгрии или Германии с Францией, и на сегодняшний день, а также в ближайшей перспективе НАТО будет не боеспособным блоком не способным защищать свои национальные и общеевропейские интересы перед коварством и подлостью "русской угрозы"..
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19.09.2021 13:23 Ответить
В достигнутой сытости и была ахиллесова пята Европы. Поэтому путлер спокойно скупал политиков. Теперь заставляет отрабатывать бабло.
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19.09.2021 13:30 Ответить
Какая Польша?

Они хитрозадые, как жиды и вояки, как из дерьма пуля.

Еще весной 1939 года были ближайшим союзником Гитлера, а уже летом, подписав договор с другой стороной, ввели войска в Данциг.
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19.09.2021 13:39 Ответить
Ну не знаю. Тухачевському, пшеки, знатно наваляли.
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19.09.2021 14:36 Ответить
в 1941 німці за перші три тижні війни німці захопили території і полонених раз в 5 більше ніж в 1939 - так що питання спірне чиї вояки були гірші - польські чи совєцькі
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19.09.2021 14:40 Ответить
А самый нехитрозадый это у нас ты
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20.09.2021 13:13 Ответить
Вот я буду ржать просто, когда Байден выразит им глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Куплена бункерфюрером с потрохами и Германия и Франция. Предьявляйте претензии к заказчику, т.е. к Австралии, она же выбрала другого исполнителя своего заказа. Так нет, тяфкают на США. В общем все как путлер завещал.
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19.09.2021 13:26 Ответить
Оно изначально было непонятным решением заказывать во Франции подлодки уступающие подлодке Запорожье, ржавеющей где-то в Крыму.
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19.09.2021 13:28 Ответить
Не пишіть єрунди ... "Запоріжжя"...
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19.09.2021 17:29 Ответить
союзи - це дуже тендітна річ
їх легше розвалювати, ніж створювати та підтримувати
і це те, що залішанська гівноімперія завжди використовувала на свою користь, вбиваючи клини між союзниками та роздмухуючи невеликі протиріччя
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19.09.2021 13:29 Ответить
Не хотят американцы полагаться на тех, кто ради порции зеленых лягушек полезет обниматься с предводителем Китая. Это очень примитивная логика, но она правильная. Вы сами создали кризис недоверия, и теперь это выразилось в потере больших денег. Создав небольшой, но единый блок, можно добиться куда большего. Сопли и вопли в отношении Китая не работают, они сами в соплях кого угодно утопят. Так что вытрите сопли и беритесь за разум, самое время.
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19.09.2021 13:33 Ответить
хитрых, лицемерных, жадных жабоедов обломали вот они и истерят
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19.09.2021 13:33 Ответить
Так Макрону и надо. Пусть больше рашку поддерживает.
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19.09.2021 13:35 Ответить
Будюбудюбу. Жабоед топает ножками.))
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19.09.2021 13:41 Ответить
Цим меньше нас (у союзі, блоку, альянсі), тим краще керованість та злагодженість. Респект англо-саксам!

Початок кожного нового століття, ніби віддзеркалення початку минулого, але на новому рівні популізму. Пандемія попси!
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19.09.2021 13:44 Ответить
А что у французов старые обиды к немцам, те до сих пор не плохо строят подлодки (евреи у своих бывших "душегубов" туфту и хрень не купили бы)?
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19.09.2021 13:46 Ответить
На хитру сраку завжди знайдеться ...болт з хитрою різьбою.
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19.09.2021 13:46 Ответить
докрутился задом макрон.. потерять 66 миллиардов... да французы в шею его должны гнать за такую стратегию для страны
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19.09.2021 13:48 Ответить
Якщо між ядерними державами ,союзниками такі розборки, така боротьба за великий шматок, то бідна ненька Україна. Сподіваймося, що десь врахують наші інтереси.
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19.09.2021 13:50 Ответить
А зачем покупать дизельные подлодки если можно купить атомные?
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19.09.2021 13:54 Ответить
прорашистский французский членосос считает американо- английскую сделку с Австралией кризисом ,но строительство газовой трубы с оккупантом Украины ,економической целесобразностью ЕС , которая заключается в пополнении казны рашистского агресора, как также не считает кризисом недоплачивание Германии в казну НАТО взносов в полном обеме
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19.09.2021 13:55 Ответить
Ну че вы рыдаете? Вам же сказали какое есть решение. Продолжаем контракт по сути, но с меньшим содержанием количества подлодок. США становятся спонсорами контракта. А сами подлодки.....просто передаются ....Украине. В рамках той же стратегии НАТО. Итог - и овцы целы и волки сыты.
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19.09.2021 13:56 Ответить
Нахрен Украине нужны подлодки?
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20.09.2021 13:14 Ответить
Так ім і надо і фріцам того ж бажаю
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19.09.2021 14:07 Ответить
Показали свое истинное лицо. "Ценности" оказались фальшивкой которой дурят недоразвитых пигмеев. Главное бабло.
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19.09.2021 14:28 Ответить
французов щелкнули по носу и показали им на их место - очень правильно
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19.09.2021 14:43 Ответить
НАТО скоро посыпется и всё!
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19.09.2021 14:53 Ответить
косяпен,недучикання вашого!
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19.09.2021 15:17 Ответить
Французы заигрывали с Китаем и специально затягивали утверждение ТТХ подлодок.

Вот пусть с Китаем теперь Аргентину снабжают(нож в спину нато). Им не привыкать- перед войной за Фолкленды они уже продавали ПКР Аргентине. Да и Хафтару в Ливии помогали в обход эмбарго. Да и в 17 веке с Османами дружили против остальной Европы...

Жаль только что теперь точно танк Оплот, купленный США заказчику не доедет, ведь в нем французские матрицы Thales в прицеле установлены, и французы против их продажи в США
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19.09.2021 14:55 Ответить
Цікаво. На поле бою цим танкам також тільки з дозволу французів?
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19.09.2021 22:51 Ответить
Пора в ОДКБ бежать и вместе с бункерным дедом Кабул захватывать
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19.09.2021 14:56 Ответить
Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, вважає він.

напевне нове буде у дозволі геям та транвеститам трахатись прямо у казармах після закінчення "робочого дня"
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19.09.2021 15:16 Ответить
РАЗВЕ?

А ни как не повлияло на концепцию НАТО и этот контракт многолетнее верещание любителя друга владимира, геронтофила и по совместительству мусье Макрона о том, что НАТО так себе организация и ЕС надо создавать свои силы безопасности без США?
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19.09.2021 15:43 Ответить
Ви спочатку заграваєте з агресором, як в часи другої світової війни, а потім вам надавай план Маршалла для допомоги. Треба обирати, чи ви с демократичним світом заодно, чи ви "граєте самостійне соло для скрипки".
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19.09.2021 15:48 Ответить
"Как я зол, ух как я зол!"

Вон как амикошоны взбудоражились, чуть ли не на свинячий визг срываются. )) А поделом, нефиг пытаться усидеть одной ж..ой на двух стульях и всё время хвостом вилять.
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19.09.2021 15:59 Ответить
Успокойся Дриан и готовься отказаться от ядерного оружия.Бо непонятно,зачем оно вам,слабохарактерным слюнтяям
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19.09.2021 16:19 Ответить
очередные жалобы старой шлюхи...
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19.09.2021 16:42 Ответить
За часів де Голля у 1966 році Франція оголосила про вихід із військової структури НАТО і заявила, що всі об'єкти Альянсу, а також об'єкти союзних військ Центральнлї Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше. 3 квітня 2009 року року під час саміту НАТО у Страсбурзі Саркозі офіційно заявив про повернення Франції до НАТО.

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19.09.2021 16:52 Ответить
Ну французскую "концепцию" защищаться весь мир наблюдал во Вторую Мировую.
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19.09.2021 18:15 Ответить
Трусливому НАТО приходит конец. Да здравствует новый британский союз.
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19.09.2021 19:41 Ответить
--- вы видите скандал? ___ нет... ___ а он - есть.....
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19.09.2021 20:41 Ответить
ХЙЛО РАДУЕТСЯ !!! ПОКА !)
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20.09.2021 08:55 Ответить
 
 