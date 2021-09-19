Скандал с потерей контракта по подлодкам повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

Об этом пишет Le Figaro., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.

"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

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