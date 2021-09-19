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Отмена контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Франции, - премьер Австралии

Отмена контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Франции, - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье опроверг обвинения Франции, якобы Канберра ввела в заблуждение Париж перед тем, как объявить об отмене совместного контракта на строительство атомных подводных лодок.

Об этом сообщили в воскресенье западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, у них (Франция. -Ред.) были бы все причины осознавать - у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того, чтобы возможности подводных лодок класса Attack не отвечали нашим стратегическим интересам", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

"И мы дали очень ясно понять, что мы примем решение (по контракту на строительство подводных лодок. - Ред.), основываясь на наших стратегических интересах", - продолжил премьер.

Он добавил, что понимает разочарование Франции в связи с решением Канберры, однако, подчеркнул Моррисон, он не сожалеет о действиях Австралии, потому что "на первом месте - национальные австралийские интересы".

Ранее австралийский министр обороны Питер Даттон заявлял, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.

Читайте также: Скандал с потерей контракта по подлодкам повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции Ле Дриан

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Автор: 

Австралия (430) Великобритания (4922) США (26401) Франция (3493)


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Топ комментарии
+37
Это последствия дружбы Макрона с ***** .

Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
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19.09.2021 14:28
+29
Французы довилялись хвостом. Теперь имеют результат. Я все больше удивляюсь как Пороху удалось заблокировать передачу уже построенных "Мистралей" Рашке с таким руководством Франции. Как же он их и чем же он их смог додавить?
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19.09.2021 14:48
+24
Жабоеды обиделись... Многожепость векторность штука опасная
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19.09.2021 14:32
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Это последствия дружбы Макрона с ***** .

Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
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19.09.2021 14:28 Ответить
....у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того,..... Источник:

- австралийский премьер реально тролит французов
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19.09.2021 14:41 Ответить
все 5 лет тянули подписание контракта.. клянчили себе денег побольше и ставили ограничения на технологии в подлодка - и тут, получив отказ - макрон сделал "удивленные глаза" - типа, как так, за что вы нас не любите?? (а ля фуйло кремлевское)
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19.09.2021 14:55 Ответить
.. в подлодкаХ..
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19.09.2021 14:55 Ответить
а причём тут *****!? - "страшнее кошки зверя нет!"
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19.09.2021 14:55 Ответить
потому что франция тормозила контракт по просьбе китая и рашки

https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o
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19.09.2021 14:56 Ответить
а других причин не было? австралийцев полностью устраивал дизельный непотриб!?
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19.09.2021 15:13 Ответить
в 2016 году изначально шел разговор о современных лодках. Но постепенно французы обрезали технологии по "просьбе товарищей" и морочили голову о бонусах, но за отдельную плату.
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19.09.2021 15:22 Ответить
Всё дело в том, что Китай пытался диктовать ТТХ этих субмарин.
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19.09.2021 15:32 Ответить
мацкаль-вали от сюда
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19.09.2021 19:01 Ответить
Жабоеды обиделись... Многожепость векторность штука опасная
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19.09.2021 14:32 Ответить
То понты для приезжих, на кшталт каазламордых. Все жабоеды понимают... А ваапше та, макарон зачетно подлизнул угасающему пыне....
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19.09.2021 14:47 Ответить
Французы довилялись хвостом. Теперь имеют результат. Я все больше удивляюсь как Пороху удалось заблокировать передачу уже построенных "Мистралей" Рашке с таким руководством Франции. Как же он их и чем же он их смог додавить?
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19.09.2021 14:48 Ответить
Президент Олланд проявил государственньій подход к делу , тем более , что "Мистрали" тут-же удалось продать Египту , без потерь для французского бюджета. Роль Порошенко в данном деле бьіла нулевая.
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19.09.2021 15:54 Ответить
Ага. Т.е. это не Олланд постоянно откладывал этот вопрос полтора года до лучших времен? А потом это не он требовал от НАТО выкупить эти суда? И это не он потом требовал от США опять-же их выкупить? Вопросы по "Мистралям" начались сразу после аннексии Крыма ******. Контракт с Рашей был расторгнут только к началу осени 2015 года. Осенью было получено согласие Египта, а переданы корабли Египту были только в июне 2016 года. Это так о "тут-же".
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19.09.2021 16:12 Ответить
Болезный, ты еще прокукарекай, шо Олланд звонил бубочке, когда тот гастролировал в москве , и спросил, как быть с Мистралями. И найвелычнишый ему посоветовал продать их египтяням.
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19.09.2021 18:18 Ответить
Жабоїдам куй , а не контракт, хай будують яхти luxury-class для кацапських товстосумів,,
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19.09.2021 14:56 Ответить
І ще роблять секс-послуги кацапським камрадам!
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19.09.2021 14:58 Ответить
Нам бы таких принципиальных правителей.

И думающих избирателей
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19.09.2021 14:57 Ответить
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19.09.2021 15:26 Ответить
Україні, нажаль, це не допоможе - за копійчину невеличку добрі люди продадуть потрібні довідки будь- кому. А потім і ті, й інші волатимуть про корупцію...
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19.09.2021 15:42 Ответить
А кто будет определять идиотов? Уж не команда Зеленского или команда Порошенко Медведчука?

Эти наопределяют так, что пожизненно, вместо камеры, будут во власти в Украине.
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19.09.2021 16:02 Ответить
Мені здається,що Дід і його адміністрація роблять а-та-та Німеччині і Франції.Причому спокійно,без понтів і істерик(і не зважаючи на істерики інших).
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19.09.2021 15:01 Ответить
"Французский шпагат: Австралия послала четкий сигнал Парижу"

https://www.youtube.com/watch?v=EKFg4GJfSqI
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19.09.2021 15:05 Ответить
англо-сакси молодці - були і є... шкода лише нас - адже тільки такі неповноцінні недоумки, як зе-лупа, можуть із французами мати справи, закуповуючи у них б\ушний непотріб
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19.09.2021 15:34 Ответить
колись прилітав до рейху президент Тоталь великий друг фюрера, саме він запускав Містралі Вертався назад і на злітній смузі Шереметева врубався в машину, яка очищала злітну смугу. Всі співчували. что Містралям прийшов гаплик через смерть фундатора, а вже екіпажі сиділи на пароходах. Водію, правда, підкинули в машину пляшку пива і повідомили, що був бухий. це о 5 ранку.

по моєму, французи і не збирались будувати човни, бо боялися Кетаю та поважали рейх. А мінстралі напевне турки не пропускали в Чорне море.

в кінці 20 років Сталін шукав кредити в Європі, МІД вибрав Францію, друзяки там були, по теперішньому -європоци. То вони тільки кочевряжились бо не мали ні грошей ні технологій. Тоді погляд зупинився на США - і прийшли трактори танки літаки і багато грошей зразу. а америкоси попередили, що там нічого доброго не буде.
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19.09.2021 15:45 Ответить
Вот у меня только один вопрос: в англоязычных источниках весь контракт до первой субмарины в 2030-м с последующей постройкой их всех до полной замены суден Collins и утилизацией последних оценивается максимум в 50 млрд "зелени". При этом пишется "до", т.е. НЕ БОЛЬШЕ, чем 50. Откуда взялись фигурирующие выше 90 млрд? Из кацапстана? Т.е., по мнению ЦЕНЗОРА, из "заслуживающих доверия источников"? Не удивлюсь, что именно так.
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19.09.2021 16:02 Ответить
там и тут фигурируют разные числа.. Минимальное, что я видел- это 45 млн американских долл . Но все равно-за 12 лодок-это овердофига.. по 3,7 ярда за дизельный тазик.. извините, американская АПЛ Вирджиния- на сегодня 2, 4 ярда.. то ли что-то недоговаривают, либо откат предполагался космический кстати, интересно КТО подписывал такой контракт с австралийской строны?
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19.09.2021 18:34 Ответить
Столько дерьма в сторону Франции.
О том, что она в последний момент в ущерб собственным интересам отказалась поставить РФ крутые вертолётоносцы, при помощи которых маскали полностью хозяйствовали бы в Чёрном море, вспоминают вскольз. Чисто по-кацапски.
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19.09.2021 18:49 Ответить
Я х.................. сколько внимания Франции и Австралии, тьма и мрак наступил, зима близка, слава Украине.
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19.09.2021 19:41 Ответить
 
 