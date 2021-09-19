Отмена контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Франции, - премьер Австралии
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье опроверг обвинения Франции, якобы Канберра ввела в заблуждение Париж перед тем, как объявить об отмене совместного контракта на строительство атомных подводных лодок.
Об этом сообщили в воскресенье западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, у них (Франция. -Ред.) были бы все причины осознавать - у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того, чтобы возможности подводных лодок класса Attack не отвечали нашим стратегическим интересам", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.
"И мы дали очень ясно понять, что мы примем решение (по контракту на строительство подводных лодок. - Ред.), основываясь на наших стратегических интересах", - продолжил премьер.
Он добавил, что понимает разочарование Франции в связи с решением Канберры, однако, подчеркнул Моррисон, он не сожалеет о действиях Австралии, потому что "на первом месте - национальные австралийские интересы".
Ранее австралийский министр обороны Питер Даттон заявлял, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.
На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
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Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
- австралийский премьер реально тролит французов
https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o
жепостьвекторность штука опасная
И думающих избирателей
Эти наопределяют так, что пожизненно, вместо камеры, будут во власти в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=EKFg4GJfSqI
по моєму, французи і не збирались будувати човни, бо боялися Кетаю та поважали рейх. А мінстралі напевне турки не пропускали в Чорне море.
в кінці 20 років Сталін шукав кредити в Європі, МІД вибрав Францію, друзяки там були, по теперішньому -європоци. То вони тільки кочевряжились бо не мали ні грошей ні технологій. Тоді погляд зупинився на США - і прийшли трактори танки літаки і багато грошей зразу. а америкоси попередили, що там нічого доброго не буде.
О том, что она в последний момент в ущерб собственным интересам отказалась поставить РФ крутые вертолётоносцы, при помощи которых маскали полностью хозяйствовали бы в Чёрном море, вспоминают вскольз. Чисто по-кацапски.