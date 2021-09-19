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Байден и Макрон обсудят ситуацию с контрактом на постройку подводных лодок для Австралии, который потерял Париж

Байден и Макрон обсудят ситуацию с контрактом на постройку подводных лодок для Австралии, который потерял Париж

Телефонный разговор между президентами Франции и США запланирован "в ближайшие дни" для обсуждения ситуации вокруг контракта на подводные лодки, который потерял Париж.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание  Le Figaro.

Пресс-секретар французского правительства Габриэль Атталь заявил, что разговор состоится по просьбе американского президента.

"От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений, это выглядит как серьезное нарушение доверия", - сказал он.

Атталь заверил, что французское правительство хочет "найти путь вперед со своими партнерами". "Но без доверия это не работает", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Франции, - премьер Австралии

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Австралия (430) подводная лодка (193) США (26409) Франция (3493)


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Топ комментарии
+28
Во у лягушатников бомбануло, свечение пуканов из космоса видно. Что-то по войне в Европе у них подобного энтузиазма не наблюдалось. Деньги ведь не пахнуть, правда?..
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19.09.2021 15:52
+18
Діду, надішли Мікрону вгодованих флоридських жаб.

і цього досить !
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19.09.2021 15:53
+17
Провинция Шампань. Там когда-то методом научного тыка создали шампанское вино. Оно по праву может считаться одним из предметов нац. гордости французов. Но страна-помойка топнула копытом, и теперь шампанское - вовсе не шампанское. И французы сглотнули, бо бабло. А вот в неядерной державе Украине над потугами русни присвоить себе борщ просто смеются, бо нац. гордость Украинцев баблом не измеряется.
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19.09.2021 16:53
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Это вопрос доверия.Вот именно.Включить Францию в проэкт-это всё равно,що включить в проэкт Китай со своим Табаки Рашкой.Нафиг такое счастье США?!Когда Франция будет всю инфу по проэкту сливать в Московию
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19.09.2021 17:45 Ответить
А як же ж одна з головних європейських цінностей - політика та бізнес повинні бути відокремлені???
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19.09.2021 17:53 Ответить
Все просто Франція та Німеччина зближуються з РФ і одночасно втрачають довіру своїх союзників яким такі речі неприйнятні,саме тому поява нових альянсів була неминуча.Настає нова реальність де для лідерів ЕС яким тепер доведеться більше витрачатися на свою безпеку.
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19.09.2021 18:51 Ответить
Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale - вместо них она решила приобрести американские истребители F-35, передает швейцарское издание Le Matin.
Сообщается, что этот шаг «крайне рассердил» президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
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19.09.2021 19:20 Ответить
Якщо в контракті є пункт про його розірвання то чого брови насуплювати?
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19.09.2021 19:23 Ответить
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19.09.2021 19:40 Ответить
https://pikabu.ru/story/prezident_frantsii_yemmanuyel_makron_otmenil_vizit_v_shveytsariyu_zaplanirovannyiy_na_noyabr_8486256 Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь

Это связано с тем, что Конфедерация отказались приобрести у Франции истребители Rafale, предпочтя контракт с США на их F-35. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают швейцарские СМИ.

По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.

Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.

СМИ обращают внимание на то, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария отказалась закупать французские боевые самолеты Rafale, выбрав в конечном итоге для своих ВВС американские F-35. Сумма сделки оценивается в 6,5 млрд долларов. При этом они отмечают, что диалог с Францией по поводу закупки истребителей при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.

Сообщается также, что этот шаг Берна «крайне рассердил» Макрона. Вместе с тем французские власти дали понять, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
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19.09.2021 20:31 Ответить
Ставки в политическом казино растут! Еще пару дней назад галлы вопили о 40 млрд. баксов, сегодня уже о 90 млрд.. 😀
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19.09.2021 20:42 Ответить
Если почитать комменты, сложится впечатление, что Франция задолжала очень много денег гражданам Украины, и в какой-то момент просто кинула её. Хотя под Будапештом подписывались янки и томми (маскалей не считаем), а Nord Stream стал возможен благодаря Германии.
Дивное диво.
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19.09.2021 22:47 Ответить
При чем тут Будапешт?
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19.09.2021 22:52 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/09/usa-france.html USA France

https://2019timeze.medium.com/usa-france-30e3d0df2c32


Рассуждения о о том , как «неудачно и не вовремя» президент США Байден поссорился с большим европейским союзником Францией, угрожая идее общего европейского союза против Китая, более, чем наивны. На самом деле все выглядит с точностью до наоборот.

Удар США и Великобритании был нанесен по одному из важнейших союзников Китая в континентальной Европе - Франции, которая вместе с Италией разделяет сомнительные лавры государства, наиболее интегрированного в китайскую экономику.

Во-вторых, вместо французского проекта по поставке обычных подводных лодок в Австралию, который фактически сдерживал рост военного потенциала страны в регионе Индийского океана, был предложен альянс и проект по поставке атомных подводных лодок.что резко увеличит боевые возможности Австралии.

Время дружбы "по умолчанию" прошло.

США нужны надежные союзники.
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20.09.2021 05:33 Ответить
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