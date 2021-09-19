Байден и Макрон обсудят ситуацию с контрактом на постройку подводных лодок для Австралии, который потерял Париж
Телефонный разговор между президентами Франции и США запланирован "в ближайшие дни" для обсуждения ситуации вокруг контракта на подводные лодки, который потерял Париж.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.
Пресс-секретар французского правительства Габриэль Атталь заявил, что разговор состоится по просьбе американского президента.
"От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений, это выглядит как серьезное нарушение доверия", - сказал он.
Атталь заверил, что французское правительство хочет "найти путь вперед со своими партнерами". "Но без доверия это не работает", - добавил он.
На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
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Сообщается, что этот шаг «крайне рассердил» президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
Это связано с тем, что Конфедерация отказались приобрести у Франции истребители Rafale, предпочтя контракт с США на их F-35. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают швейцарские СМИ.
По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.
Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.
СМИ обращают внимание на то, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария отказалась закупать французские боевые самолеты Rafale, выбрав в конечном итоге для своих ВВС американские F-35. Сумма сделки оценивается в 6,5 млрд долларов. При этом они отмечают, что диалог с Францией по поводу закупки истребителей при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.
Сообщается также, что этот шаг Берна «крайне рассердил» Макрона. Вместе с тем французские власти дали понять, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
Дивное диво.
https://2019timeze.medium.com/usa-france-30e3d0df2c32
Рассуждения о о том , как «неудачно и не вовремя» президент США Байден поссорился с большим европейским союзником Францией, угрожая идее общего европейского союза против Китая, более, чем наивны. На самом деле все выглядит с точностью до наоборот.
Удар США и Великобритании был нанесен по одному из важнейших союзников Китая в континентальной Европе - Франции, которая вместе с Италией разделяет сомнительные лавры государства, наиболее интегрированного в китайскую экономику.
Во-вторых, вместо французского проекта по поставке обычных подводных лодок в Австралию, который фактически сдерживал рост военного потенциала страны в регионе Индийского океана, был предложен альянс и проект по поставке атомных подводных лодок.что резко увеличит боевые возможности Австралии.
Время дружбы "по умолчанию" прошло.
США нужны надежные союзники.