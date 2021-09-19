Колючки и цветы от Авакова, вездесущий Зе, Кива против ОПЗЖ, ТикТокФак Поплавского ПІДСВИНКИ #21. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ"🔥

Скучали по Арсену Авакову?

Мы тоже не очень, но он все же осчастливил нас своим присутствием. А вместе с ним и наши давние любимцы: Владимир Зеленский, Илья Кива в частности и ОПЗЖ целом, а еще – немного трэш-контента из регионов.

🔴 Вездесущий Зе

Первый президентский поросенок у нас, конечно же, достанется президенту Владимиру Зеленскому. Потому что иногда поросенка можно получить уже благодаря своему незримому присутствию. Ка это произошло на брифинге министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

🟠 Следующий поросенок летит к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. С тех пор, как господин министр стал господином экс-министром, у него появилось слишком много времени на фейсбук и инстаграм.

🟢 Кива против Бойко и ОПЗЖ

Редко мы вручаем поросенка не за плохие, а за добрые дела, но здесь именно такой случай! Ведь раскол прокремлевской партии ОПЗЖ – это всегда хорошее дело! А именно этим Кива на этой неделе и занялся, обвинив лидера своей партии Юрия Бойко в торговле местами в партийных списках!

🟡 Подсвинок для "совка"

Следующий поросенок уходит к руководительницк Департамента образования КГГА Елене Фиданян. Мало кому недавно известная столичная чиновница прославилась, просто репостнув в официальный Фейсбук... ностальгическую отрыжку "ватного" совка.

🔴 ТикТокФак Поплавского

Следующий наш подсвинконосец - Михаил Поплавский. Мало того, что этот вечно юный орел так и не пошел на пенсию, так он еще и новый факультет открыл - Тик-Тока! Вдумайтесь - целый факультет для соцсети 15-секундных роликов! Хотя, кажется, он его перепутал с факультативом...

🟢 Лебединый треш

А рубрика "Облтрешпостач" у нас сегодня посвящается очень знаковому культурному событию – дню рождения, то есть днюхе, главы города Черноморска Одесской области! Там чиновники горсовета в честь такого неординарного события станцевали ... балет!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.