С начала суток 19 сентября враг 4 раза нарушил перемирие, применив под Новозвановкой минометы калибром 82 мм, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм".
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", резюмировали в штабе ООС.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС
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