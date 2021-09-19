С начала суток 19 сентября враг 4 раза нарушил перемирие, применив под Новозвановкой минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", резюмировали в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия - враг запустил беспилотник, - пресс-центр штаба ООС