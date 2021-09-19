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Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

Украина разрешила Российской Федерации открыть избирательные участки, потому что выполняет свои обязательства в соответствии с международными договорами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в рамках международного права существует конвенция о консульских отношениях и конвенция о дипломатических отношениях. Если между двумя государствами разорваны дипломатические сношения, то это не значит расторжения консульских отношений. Именно консульские учреждения Украины за рубежом и консульские учреждения других стран на территории Украины обеспечивают реализацию законных прав, интересов и свобод граждан соответствующего государства.

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"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - пояснил Вениславский.

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выборы (24722) Госдума (1260) посольство РФ (450) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+26
Он ещё первый не отсидел, а вы ему уже второй срок шьёте.
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19.09.2021 18:24
+22
ДНО!

ДНИЩЕ!

ДНО с ЗЕлёной тиной!
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19.09.2021 18:23
+17
Еще раз дословно
"... 10 сентября стало известно, что Петр Порошенко распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов 18 сентября в Госдуму на территории Украины.

Позже пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца пояснила, что проведение голосования "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Условием для проведения голосования в Украине Киев назвал отказ от проведения выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов в депутаты...."
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19.09.2021 18:47
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а хто вам зараз забороняє це зробити?ПП уже скоро як 3 роки в президентах немає а ви і досі йому кісочки перемиваєте,дебіли 73% ублюдка
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20.09.2021 09:20 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАТРАВИТЬ ДОНБАССКИХ ТАРАКАНОВ !)
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20.09.2021 09:03 Ответить
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ЭТО СОДОМ И ГОМОРА !!!
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20.09.2021 09:04 Ответить
на цю нікчему веніславського навіть дивитися не можу не те що слухати,надіюсь колись воно теж буде притягнуте до відповідальності за свої брехливі висловлювання.
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20.09.2021 09:18 Ответить
Послушать этого придурка ВЕниславского - так надо было открыть консульские пункты РФ в Волновахе...Покровске... и туда возить автобусами быдло из ОРДЛО... так же ближе ... Сивохо сказал бы что "это же наши люди ..просто с российскими паспортами"
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20.09.2021 09:55 Ответить
Нужно сделать то, что должны были сделать 7 лет назад. Разорвать дип. отношения с агрессором и оккупантом, закрыть их посольство и консульства на территории Украины. ( Грузии хватило полутора недель войны что бы на это пойти, а нам не хватает 7 лет, и предыдущей власти и нынешней).
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20.09.2021 12:08 Ответить
Проблема в том, что раша без нас спокойно проживёт, а вот мы без кацапского газа, нефтепродуктов, угля (лугандонского и кузбасского), топливных сборок для аэс и удобрений - нет. В прямом смысле нет - будет гуманитарная катастрофа и коллапс. С 14 года для диверсификации поставок энергоносителей было сделано ничтожно мало. А в некоторых аспектах стало даже хуже (поставки э-э из раши).
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20.09.2021 16:07 Ответить
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