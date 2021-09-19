Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ
Украина разрешила Российской Федерации открыть избирательные участки, потому что выполняет свои обязательства в соответствии с международными договорами.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что в рамках международного права существует конвенция о консульских отношениях и конвенция о дипломатических отношениях. Если между двумя государствами разорваны дипломатические сношения, то это не значит расторжения консульских отношений. Именно консульские учреждения Украины за рубежом и консульские учреждения других стран на территории Украины обеспечивают реализацию законных прав, интересов и свобод граждан соответствующего государства.
"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - пояснил Вениславский.
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"... 10 сентября стало известно, что Петр Порошенко распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов 18 сентября в Госдуму на территории Украины.
Позже пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца пояснила, что проведение голосования "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".
Условием для проведения голосования в Украине Киев назвал отказ от проведения выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов в депутаты...."