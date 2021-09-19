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Новости Силовики
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Родители потеряли двух детей: после поисков их тела обнаружили дома в старом сундуке, - полиция Донетчины

Родители потеряли двух детей: после поисков их тела обнаружили дома в старом сундуке, - полиция Донетчины

В селе Никольское Донецкой области родители ушли на работу и оставили 10-летнюю дочь и 7-летнего сына одних дома. Когда взрослые вернулись, дети исчезли. После поисков их тела нашли в старом сундуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.

Мать детей, 41-летняя жительница села Никольское, обратилась в полицию 18 сентября в 18:30. Она пояснила, что около 04:30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было.

Семья состоит на учете в соцслужбах: правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по поводу недопущения злоупотребления алкоголем и надлежащего выполнения родительских обязанностей. Но дети раньше из дома не уходили.

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Для поисков детей правоохранители по тревоге собрали личный состав Волновахского районного отдела полиции и отделения полиции №2 (г. Угледар). Кроме того, на поиски детей ориентировали кинологическую службу, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Детей без признаков жизни нашли во время осмотра дома в старом сундуке.

Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительно дело квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Как отметил в Facebook глава Нацполиции Донецкой области Артем Кисько, дети могли задохнуться из-за захлопнувшейся крышки сундука.

"Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, которая захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода", - написал он.

Автор: 

дети (6472) Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) смерть (9212)


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Топ комментарии
+22
Алкашня грьобана...
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19.09.2021 18:53
+20
Жесть, страшная смерть если реально задохнулись,страшная трагическая случайность. А родители хоть и алкаши и то и се, но оставлять в таком возрасте детей самих, это нормально, я с 7 лет сам дома был после школы и нормально, и поесть мог разогреть и уроки сделать. Ну а если сами убили и ломают комедию, то Бог им судья на том свете и пожизненное на этом...
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19.09.2021 18:56
+12
Господи, який жах,бідні діти 😢
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19.09.2021 19:01
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Алкашня грьобана...
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19.09.2021 18:53 Ответить
щось не чисто задихнутись там не можно , я в такому сундуку в дитинстві ховався коли в жмурки грали ...
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19.09.2021 18:55 Ответить
Слабенький у вас "сундук " був ((( моя баба у нормальному всі речі від молі ховала , жодного разу не скаржилася . Ніхто не каже що він герметичний , але людині вистачає зниження відсотку кисню і збільшення концентрації СО2 ......
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19.09.2021 19:17 Ответить
а может родители того ..выдумали историю про запертый сундук.. бред вы логику включите...дети туда сами влезли-если следовать правдивости родительских сказок и что замок был мудреный нет всегда на сундук скоба шла и навесной замок.. иногда замки делались врезными..но захлопываться как английский замок на защелку не мог такой замок даже если скоба упала крышка всегда имеет люфт в и щель 10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку..явно какой то тут фармазон от родителей идет...
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19.09.2021 19:23 Ответить
Надивилися фільмів як з домовини круті вибираються ? (( Для таких як Ви існує цикл передач "руйнівники міфів" , подивіться - досить пізнавально !

"10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку" - залізьте у скриню , там вам одному місця як брату і сестрі разом , ну і сили приблизно скільки ж буде і спробуйте із середини вибити скобу - Гудіні вам у допомогу !
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19.09.2021 19:44 Ответить
Ээээээ,да ты классический зебаран тупой
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20.09.2021 12:52 Ответить
А ти просто д@біл упоротий .З чим тебе і вітаю ! ЭЭЭЭЭ кай далі .....
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20.09.2021 17:43 Ответить
Якщо скриня герметична, слова "грати в жмурки" обростають новим змістом.
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20.09.2021 00:37 Ответить
Жесть, страшная смерть если реально задохнулись,страшная трагическая случайность. А родители хоть и алкаши и то и се, но оставлять в таком возрасте детей самих, это нормально, я с 7 лет сам дома был после школы и нормально, и поесть мог разогреть и уроки сделать. Ну а если сами убили и ломают комедию, то Бог им судья на том свете и пожизненное на этом...
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19.09.2021 18:56 Ответить
и еще не понятно... при пропаже детей первым обшаривают дом и придомовую территорию...(все шкафы, сундуки, подполы, подвалы, сараи, гаражи, чердаки и нужник... и т.д)... понятно, что если полдня там пролежали - шансов не было найти живыми... но шанс был найти...
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19.09.2021 21:58 Ответить
В 7 лет оставлять не нормально, но было часто необходимостью, ведь к людям у нас система всегда относились как к расходному материалу. В Европе и США за такое могут лишить родительских прав, до 14 лет дети под присмотром.
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19.09.2021 22:47 Ответить
Правильно, якшо шо, то твої батьки ще б нарожали.

Це тільки тупим американцям заборонено залишати дітей до 12/13/14/15 років (в залежності від штату).
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20.09.2021 10:44 Ответить
Господи, який жах,бідні діти 😢
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19.09.2021 19:01 Ответить
больше похоже на то что их закрыли в сундуке и заперли его.
все таки детям не по 2-3 года.. а 10ти летняя и 7ми летний вдвоем изнутри откроют крышку.

тем более чтобы залезть в него - крышку нужно открыть
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19.09.2021 19:01 Ответить
Ви в курсі як скриня (сундук) зачиняється ? Якщо після закриття кришки застебнулася пластина на яку вішають навісний замок - її бугай не відчинить ! Колись схожий випадок був як дитина сховалася у старому холодильнику де ручка була із защіпкою . Діток жаль..... Царство їм небесне ...
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19.09.2021 19:12 Ответить
Єдине питання, що скриня була добре ущільнена, тобто не мала хоч малого доступу повітря....

і ще, можливо ховалися чччи боялися...
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19.09.2021 19:23 Ответить
Холодильник щільно зачиняється, повністю без доступу повітря.
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19.09.2021 20:09 Ответить
а ви в курсі була там скоба чі ні? більш того, навіть маленька щилина дозволяє дихати - а для цього достатньо трохи підняти кришку. А тут скриня буда не просто заперта, а ще й (таке враження) - що зверху чимось прижана - щоб діти не повилазили..
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19.09.2021 20:52 Ответить
а можливо накрита плівкою ...
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19.09.2021 21:29 Ответить
Не буду вести полеміку із "спеціалістом дихання у маленьку щілину" залишайтеся при своїй думці , нею , на жаль , дітей не оживиш ((
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19.09.2021 21:42 Ответить
на фотографії видно, що там була скоба
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19.09.2021 23:58 Ответить
Обычно захлопываются в старом холодильнике...

а тут сундук какой то....должен был быть на защелке...маловероятно....

страшная смерть невинных ангелочков....
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19.09.2021 19:08 Ответить
4:30 ночь, решили перестраховаться, и закрыли алкаши... снутри невозможно запереться
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19.09.2021 19:21 Ответить
Не могли они задохнутся, сундук явно старый и негерметичный, там щелей полно.
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19.09.2021 19:26 Ответить
в старых сундуках верхняя петля при закрывании спокойно могла упасть на кольцо-петлю для навесного замка и сделать невозможным открытие изнутри.... сундуки действительно очень герметичны - многие раньше хранили в них не только вещи (и моль не имела шансов) но и продукты (например муку, сахар, соль, крупы) и мыши оставались без еды... сундуки настолько герметичны что могли даже держаться на воде (и не только в кораблекрушениях как в фильмах,))) но и при наводнении или сильных дождях вещи внутри оставались сухими...

так жаль детей, если они играясь там закрылись...

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19.09.2021 20:22 Ответить
Я теж таке подумав.... Поліція має розібратися.
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19.09.2021 23:04 Ответить
Донбас у таких справах завжди лідірує ...
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19.09.2021 23:45 Ответить
Родители-алкашня,лишь бы не из ЛГБТ.
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19.09.2021 23:55 Ответить
Шкода дітей. Співчуття батькам.
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20.09.2021 08:11 Ответить
Какое сочувствие выражаете убийцам ?
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20.09.2021 12:56 Ответить
 
 