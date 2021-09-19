Родители потеряли двух детей: после поисков их тела обнаружили дома в старом сундуке, - полиция Донетчины

В селе Никольское Донецкой области родители ушли на работу и оставили 10-летнюю дочь и 7-летнего сына одних дома. Когда взрослые вернулись, дети исчезли. После поисков их тела нашли в старом сундуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.

Мать детей, 41-летняя жительница села Никольское, обратилась в полицию 18 сентября в 18:30. Она пояснила, что около 04:30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было.

Семья состоит на учете в соцслужбах: правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по поводу недопущения злоупотребления алкоголем и надлежащего выполнения родительских обязанностей. Но дети раньше из дома не уходили.

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Для поисков детей правоохранители по тревоге собрали личный состав Волновахского районного отдела полиции и отделения полиции №2 (г. Угледар). Кроме того, на поиски детей ориентировали кинологическую службу, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Детей без признаков жизни нашли во время осмотра дома в старом сундуке.

Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительно дело квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Как отметил в Facebook глава Нацполиции Донецкой области Артем Кисько, дети могли задохнуться из-за захлопнувшейся крышки сундука.

"Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, которая захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода", - написал он.