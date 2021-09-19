Родители потеряли двух детей: после поисков их тела обнаружили дома в старом сундуке, - полиция Донетчины
В селе Никольское Донецкой области родители ушли на работу и оставили 10-летнюю дочь и 7-летнего сына одних дома. Когда взрослые вернулись, дети исчезли. После поисков их тела нашли в старом сундуке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.
Мать детей, 41-летняя жительница села Никольское, обратилась в полицию 18 сентября в 18:30. Она пояснила, что около 04:30 они с мужем поехали работать, оставив детей одних, а когда вернулись, то дочери и сына дома не было.
Семья состоит на учете в соцслужбах: правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по поводу недопущения злоупотребления алкоголем и надлежащего выполнения родительских обязанностей. Но дети раньше из дома не уходили.
Для поисков детей правоохранители по тревоге собрали личный состав Волновахского районного отдела полиции и отделения полиции №2 (г. Угледар). Кроме того, на поиски детей ориентировали кинологическую службу, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.
Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.
Детей без признаков жизни нашли во время осмотра дома в старом сундуке.
Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительно дело квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как отметил в Facebook глава Нацполиции Донецкой области Артем Кисько, дети могли задохнуться из-за захлопнувшейся крышки сундука.
"Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, которая захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода", - написал он.
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"10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку" - залізьте у скриню , там вам одному місця як брату і сестрі разом , ну і сили приблизно скільки ж буде і спробуйте із середини вибити скобу - Гудіні вам у допомогу !
Це тільки тупим американцям заборонено залишати дітей до 12/13/14/15 років (в залежності від штату).
все таки детям не по 2-3 года.. а 10ти летняя и 7ми летний вдвоем изнутри откроют крышку.
тем более чтобы залезть в него - крышку нужно открыть
і ще, можливо ховалися чччи боялися...
а тут сундук какой то....должен был быть на защелке...маловероятно....
страшная смерть невинных ангелочков....
так жаль детей, если они играясь там закрылись...