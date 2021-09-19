Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники
Жители оккупированных территории Донецкой и Луганской областей могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму, ведь никто не будет проверять, кто и сколько раз проголосовал.
Об этом Громадському радіо рассказал соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди из ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок", - говорит он.
Правозащитники предполагают, что таких случаев может быть больше. По данным организации, с оккупированных территорий в Ростовскую область въехали более 230 тысяч человек.
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Это же оккупированная территория, о каких выборах вообще может идти речь?!
Любые выборы там незаконны.
Хотя фраза, законность выборов в парашке, звучит как бред.
а ягодки будут когда рашка замутит там референдум о присоединении огрызков этих территорий к рахе... и Украина ничего не сможет сделать (ну разве протест какой) ... а если рыпнется отвоевывать (ну мало ли) рашка вольна защищать своих раша-паспортных граждан... (этот сценарий уже неоднократно отработан)... там уже не нашилюди... не граждане...
для вас там є якась інтрига?
це демонстрація впливу