Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Жители оккупированных территории Донецкой и Луганской областей могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму, ведь никто не будет проверять, кто и сколько раз проголосовал.

Об этом Громадському радіо рассказал соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди из ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок", - говорит он.

Правозащитники предполагают, что таких случаев может быть больше. По данным организации, с оккупированных территорий в Ростовскую область въехали более 230 тысяч человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник центра культуры в оккупированном Алчевске голосует за весь коллектив на выборах в Госдуму РФ: "Надеюсь, к зарплате что-нибудь подкинут". ВИДЕО