РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7350 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 523 32

Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Жители оккупированных территории Донецкой и Луганской областей могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму, ведь никто не будет проверять, кто и сколько раз проголосовал.

Об этом Громадському радіо рассказал соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди из ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок", - говорит он.

Правозащитники предполагают, что таких случаев может быть больше. По данным организации, с оккупированных территорий в Ростовскую область въехали более 230 тысяч человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник центра культуры в оккупированном Алчевске голосует за весь коллектив на выборах в Госдуму РФ: "Надеюсь, к зарплате что-нибудь подкинут". ВИДЕО

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) россия (95365) Донбасс (26955) Лисянский Павел (96)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Та яка різниця... Ви так пишете, наче на Кацапії є хоч якісь вибори.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:01
+10
показать весь комментарий
19.09.2021 21:37
+6
Да хоть по 10 раз каждый, на первом месте будет ЕР а на втором КПРФ.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та яка різниця... Ви так пишете, наче на Кацапії є хоч якісь вибори.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:01 Ответить
Да хоть по 10 раз каждый, на первом месте будет ЕР а на втором КПРФ.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:05 Ответить
В ************** немає ніяких виборів і це мають знати всі країни. Про це треба кричати скрізь і не визнавати.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:08 Ответить
Та ті "виборці" могли б там тричі самоубіцця . Кому вони надо?!
показать весь комментарий
19.09.2021 21:09 Ответить
Только раздули эту тему выборов там до идиотизма! Да не имеет значения абсолютно кто сколько раз там выбирал, куда кидал, за кого итд! Уже написано в протоколах ещё неделю назад. Какая там дата на часах была у главного---тогда и написали проценты победы! Нужна была явка по больше для картинки!
показать весь комментарий
19.09.2021 21:09 Ответить
Вы совсем без мозгов, или прикидываетесь недоумками?

Это же оккупированная территория, о каких выборах вообще может идти речь?!

Любые выборы там незаконны.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:10 Ответить
А зачем нам это знать? Вы про кого ? Про этажынашылюдиэтажыукраинцы!?
показать весь комментарий
19.09.2021 21:14 Ответить
Выборы были в Ростовской области.))
показать весь комментарий
19.09.2021 21:19 Ответить
Как бы то ни было, сам факт участия массовки из Лугандона, делает их незаконными.

Хотя фраза, законность выборов в парашке, звучит как бред.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:23 Ответить
это первые цветочки... репетиция так сказать

а ягодки будут когда рашка замутит там референдум о присоединении огрызков этих территорий к рахе... и Украина ничего не сможет сделать (ну разве протест какой) ... а если рыпнется отвоевывать (ну мало ли) рашка вольна защищать своих раша-паспортных граждан... (этот сценарий уже неоднократно отработан)... там уже не нашилюди... не граждане...
показать весь комментарий
19.09.2021 22:07 Ответить
та вам не насрати на ці "вибори"?
для вас там є якась інтрига?
показать весь комментарий
19.09.2021 21:19 Ответить
Ну букмекеры на результат этих "выборов", ставки вряд ли примут...
показать весь комментарий
19.09.2021 21:27 Ответить
фуйловская партия себе лепит голоса на наших территориях, нам не выгодно, нам выгоднее чтобы они там быстрее подохли
показать весь комментарий
19.09.2021 21:33 Ответить
участь вати з дамбасу - це взагалі не про вибори
це демонстрація впливу
показать весь комментарий
19.09.2021 21:43 Ответить
та хоть по сту раз, украине те выборы, шо корове хлястик
показать весь комментарий
19.09.2021 21:32 Ответить
Взагалі не розумію, навіщо тих дегенератів тягали на кацапію? Все одно результати там пишуть заздалегідь і немає значення хто та як голосує. Масовка ніби теж не потрібна, бо там теж це нікого не цікавить (як і думка правозахисників чи міжнародної спільноти). Показувати, що в ОРДЛО самі кацапи немає сенсу, бо всі вже знають що там роздають паспорти вже давно, а територія окупована кацапнею.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:34 Ответить
это к тому что наши зеленые дятлы очень сильно продвигают "голосование в смартфоне"
показать весь комментарий
19.09.2021 21:34 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2021 21:37 Ответить
а чего они уже для полноты картины пару тысяч талибов на голосование не притащили - цирк он и есть цирк
показать весь комментарий
19.09.2021 21:39 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2021 21:43 Ответить
Обовязково добавлять в зарплаті. Так як у тому прислівї--З миру по нитці і голому )(уй в сраку
показать весь комментарий
19.09.2021 21:47 Ответить
Только круглый дебил может считать, что в ссср были выборы, а не имитация, то же самое еейчас происходит в паРаше и беларуси, не понимаю страстей вокруг этого дешёвого спектакля.
показать весь комментарий
19.09.2021 21:55 Ответить
кормильци по іншому голосувати не вміють , тільки каруселлю ! мені тут хтось надавав процент кормильцев до населення рф , ось вам і відсотки . ще пачками повкидають скільки треба ...
показать весь комментарий
19.09.2021 22:05 Ответить
У лугандонів відчуття що їх вже приєднали до маасковії. Лошарами були, лошарами і залишились. Їхній розбитий, розграбований Домбас запаребріку і нафіг не потрібен. Такі шахти маскалі позакривали у себе на Ростовській області.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:37 Ответить
Кармильци плять.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:56 Ответить
Тут натикнулась на рекламу у ФБ, з закликом допомоги отримання румунського паспорта, що скоро в Румунію , голосувати на вибори.
показать весь комментарий
20.09.2021 08:21 Ответить
Дамбасята еще при янике привикли карусели крутить.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:54 Ответить
А с какого перепугу рашисты открыли "избирательные" участки в нескольких городах Украины?
показать весь комментарий
20.09.2021 11:34 Ответить
 
 