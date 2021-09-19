В Израиле прекратили расследование против хасидов, заподозренных в подделке тестов на COVID-19 при возвращении из Умани

В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19.

Об этом пишет в Twitter журналистка Эйнава Кернер, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из 200 человек на допрос вызвали 150 паломников, которых подозревали в подделке тестов. Их обвиняли в мошенничестве и распространении болезней. Однако расследование этих людей отменили, поскольку результаты теста, сделанного в Украине, и результаты теста в аэропорту Бен-Гуриона (Израиль) оказались одинаково отрицательными.

Как пишет издание Kikar, остальных паломников не нашли, но предполагается, что расследование в отношении них также будет отменено.

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Напомним, Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки из хасидов, вернувшихся из Умани, были инфицированы вирусом. В частности, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину якобы пытались использовать поддельный тест на коронавирус.