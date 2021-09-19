РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5951 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 666 16

В Израиле прекратили расследование против хасидов, заподозренных в подделке тестов на COVID-19 при возвращении из Умани

В Израиле прекратили расследование против хасидов, заподозренных в подделке тестов на COVID-19 при возвращении из Умани

В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19.

Об этом пишет в Twitter журналистка Эйнава Кернер, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из 200 человек на допрос вызвали 150 паломников, которых подозревали в подделке тестов. Их обвиняли в мошенничестве и распространении болезней. Однако расследование этих людей отменили, поскольку результаты теста, сделанного в Украине, и результаты теста в аэропорту Бен-Гуриона (Израиль) оказались одинаково отрицательными.

Как пишет издание Kikar, остальных паломников не нашли, но предполагается, что расследование в отношении них также будет отменено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышки коронавируса после празднования Рош ха-Шана в Умани нет, - ОГА

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки из хасидов, вернувшихся из Умани, были инфицированы вирусом. В частности, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину якобы пытались использовать поддельный тест на коронавирус

Автор: 

Израиль (1920) карантин (16729) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
19.09.2021 22:06
+5
Святые люди. Впрочем, по сравнению с нашими "святыми" они таки святые.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:00
+5
В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19. -Ближний восток дело тонкое, для украинцев малопонятное: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Святые люди. Впрочем, по сравнению с нашими "святыми" они таки святые.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:00 Ответить
отакої ))) як співпало ))))
показать весь комментарий
19.09.2021 22:01 Ответить
ай да маладца заработали на липовых тестах а потом на липовых выводах... только у Евроев всегда при любом гембель имеется или халява или гешефт...
показать весь комментарий
19.09.2021 22:04 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2021 22:06 Ответить
как говорят реформатор реформатору глаз не выклюет.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:14 Ответить
В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19. -Ближний восток дело тонкое, для украинцев малопонятное: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:16 Ответить
Жыдовия - она такая.... хитро-сделанная.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:19 Ответить
По-моему тут они уже самих себя перехитрили.
показать весь комментарий
19.09.2021 22:45 Ответить
Ха ха, а скільки коштує негативний тест в Ізраїлі?
показать весь комментарий
19.09.2021 22:30 Ответить
30 срєбрєннікав.
показать весь комментарий
19.09.2021 23:12 Ответить
Надеюсь, все очень умные пейсатые которые согласились на 2 дозы вакцинации, в ближайшие время отрастят волосы не только на ипале - а и на жопе - чтобы было потом, что им рвать.
показать весь комментарий
19.09.2021 23:16 Ответить
ОРВИ он такой , можно и под кондиционером подхватить в аэропорту или самолете.
показать весь комментарий
19.09.2021 23:25 Ответить
Ребята евреи гоните хасидов в Сахару ,это лучшая мировая вакцина от всего сразу
показать весь комментарий
19.09.2021 23:41 Ответить
Липовые справки - тесты стоили копейки в раене 100 ш .Около 26 зеленых.
показать весь комментарий
20.09.2021 08:46 Ответить
 
 