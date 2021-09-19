За два дня на российских выборах проголосовали более 360 тысяч жителей ОРДЛО, - правозащитники

По состоянию на 12:00 19 сентября 132 300 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей приняли участие в электронном голосовании на российских выборах. Еще более 230 тысяч проголосовали на участках в Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Восточной правозащитной группы.

Погрешность в этих цифрах может составлять 5-10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники