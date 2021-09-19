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Президент Польши Дуда встретится с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, - канцелярия

Президент Польши Дуда встретится с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, - канцелярия

В рамках пребывания на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши Дуда встретится с главами нескольких государств, в частности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Польши.

Так, вечером (по местному времени) 21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, представителями руководящих органов ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегацию Украины для работы в Генассамблее ООН возглавит глава МИД Кулеба, - распоряжение Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) ООН (4159) США (26409) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+8
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19.09.2021 23:26
+7
За неимением в Украине президента, президент Польши встретится с "зеленским"....Мне заранее стыдно и больно за Украину....
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19.09.2021 23:09
+7
должность есть,

президента - нет
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19.09.2021 23:28
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За неимением в Украине президента, президент Польши встретится с "зеленским"....Мне заранее стыдно и больно за Украину....
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19.09.2021 23:09 Ответить
Только кацапы з Расеи и порохоботы считают, что в Украине нет президента.
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19.09.2021 23:25 Ответить
должность есть,

президента - нет
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19.09.2021 23:28 Ответить
Нет это только ЗЕбилы могут считать заднеприводного клоуна-наркомана президентом Украины! В остальном мире знают кто такой Зеленский

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19.09.2021 23:31 Ответить
Вам лучше шоколадного боХа нет на свете.

Ах как обидно, что кроме вас на него всем тупо НАСРАТЬ.
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20.09.2021 00:07 Ответить
Ля́ Иля́ха илля Лла́х, Порох - расу́лю-Лла́х.

вчи Святе націоналістичне письмо, невірний !
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20.09.2021 00:31 Ответить
А где я слово про Пороха сказал! Даже самый тупой ЗЕбил понимает что что Порох это главный и самый опасный конкурент заднеприводного клоуна-наркомана!
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20.09.2021 05:37 Ответить
Любишь президента Дерьмака?
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20.09.2021 00:53 Ответить
Вам же- какая разница.😆
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19.09.2021 23:47 Ответить
значит я кацап и порохобот...
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20.09.2021 07:29 Ответить
Хоть в Америке встретятся если Осла не приглашают в Варшаву. Видосик как раз запилит.
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19.09.2021 23:13 Ответить
80 лет назад, 19 сентября 1941 года в Киеве, занятом немецкими войсками, начали взрываться здания. Минирование города соответствовало сталинской политике уничтожения в немецком тылу: по возможности всего, что стоит, и почти всего - что движется.

...Так описал вступление в столицу Украины в своем дневнике неизвестный офицер штаба 29-го армейского корпуса - этот документ сохранился http://resource.history.org.ua/item/0001127 в архиве СБУ : "Население с удивлением стоит на улицах. Оно еще не знает, как себя вести... Когда мы подъехали к толпе, из неё вышел возбужденно жестикулирующий человек... Он хотел указать нам дорогу к гостинице "Континенталь", где должен был разместиться наш штаб. Когда мы прибыли туда... соседи сказали нам, что большевики перед отступлением минировали этот дом, и предупредили нас, чтобы мы в эту гостиницу не вселялись. Так как русским во всем должно верить, то генерал приказал до основательного осмотра здания разместить штаб в других домах..." - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
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19.09.2021 23:23 Ответить
Дома взрывались и загорались то в одном, то в другом месте столицы. В частности, взрывы объектов около Лавры на территории Печерской крепости (цитадели), не исключались, но не были предупреждены: "Сначала взлетела в воздух площадка перед цитаделью, на которой находился наблюдательный пункт артиллерии и зенитное орудие. Жители уже вчера указывали, что это место, возможно, минировано русскими. Сапёры обыскали весь район, но взрывчатых веществ не нашли. Взрыв отнял у нас много офицеров, унтер-офицеров и солдат... Сейчас же, после взрыва площадки, последовал второй взрыв вблизи цитадели, разрушивший дом и этим перегородивший улицу, - чего, собственно, и добивались". - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
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19.09.2021 23:24 Ответить
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19.09.2021 23:26 Ответить
Під час перерви дивився як клоун бацає на піаніні без рук.
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19.09.2021 23:38 Ответить
Зеленое чучело, говори срочно с Дудой что ты достроишь трубопровод до Польши для получения сжиженного газа для Украины ,который Польша уже через год будет получать с США (ляхи полностью отказываются от кацапо-газа со 2022-23 года) а не ныть там что нас все кинули!!
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19.09.2021 23:45 Ответить
Он спросил- почему до сих пор нет такого трубопровода.
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19.09.2021 23:49 Ответить
кто спросил !? он - Дуда !? или оно - чучело с Квартала !?
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19.09.2021 23:51 Ответить
Кто спрашивает- почему мы не в Ната?
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19.09.2021 23:57 Ответить
На месте Зеленского я бы от стыда перед Западом сквозь землю провалилась , что на территории моей страны голосуют за РФ . А что там в ООН он говорить будет , РФ агрессор ?

На днях эти же депутаты официально обратились к Парламенту ЕС не признавать выборы в Мордоре. И эти же депутаты разрешили проводить голосование рашистов в Украине ...

Киев, Одесса, Харьков, Львов - голосовали !! Эти ли не полный пистец космического масштаба ...
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19.09.2021 23:54 Ответить
Игорь провалилась? Прокололась.
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20.09.2021 00:09 Ответить
с вами тут ипонутся по полной можно..
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20.09.2021 00:17 Ответить
зебаран ты от стада отбился?

один за всех херню пишешь?
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20.09.2021 00:11 Ответить
Что кацапа сзади припекает?
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20.09.2021 00:18 Ответить
откуда я знаю что припекает кацапа сзади? это ты типа решил интеллектом блеснуть овца зеленожопая? ну попробуй. расскажи как корабли зеленые бороздят океаны твое тупости

тебе еще не стригли в этом году? только поимели?
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20.09.2021 00:31 Ответить
Кацапа иди к своему *****, там поплачься, здесь не подают.
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20.09.2021 17:40 Ответить
...саммит?
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20.09.2021 05:33 Ответить
 
 