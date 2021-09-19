Президент Польши Дуда встретится с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, - канцелярия
В рамках пребывания на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши Дуда встретится с главами нескольких государств, в частности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Польши.
Так, вечером (по местному времени) 21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, представителями руководящих органов ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.
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Ах как обидно, что кроме вас на него всем тупо НАСРАТЬ.
вчи Святе націоналістичне письмо, невірний !
...Так описал вступление в столицу Украины в своем дневнике неизвестный офицер штаба 29-го армейского корпуса - этот документ сохранился http://resource.history.org.ua/item/0001127 в архиве СБУ : "Население с удивлением стоит на улицах. Оно еще не знает, как себя вести... Когда мы подъехали к толпе, из неё вышел возбужденно жестикулирующий человек... Он хотел указать нам дорогу к гостинице "Континенталь", где должен был разместиться наш штаб. Когда мы прибыли туда... соседи сказали нам, что большевики перед отступлением минировали этот дом, и предупредили нас, чтобы мы в эту гостиницу не вселялись. Так как русским во всем должно верить, то генерал приказал до основательного осмотра здания разместить штаб в других домах..." - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
На днях эти же депутаты официально обратились к Парламенту ЕС не признавать выборы в Мордоре. И эти же депутаты разрешили проводить голосование рашистов в Украине ...
Киев, Одесса, Харьков, Львов - голосовали !! Эти ли не полный пистец космического масштаба ...
один за всех херню пишешь?
тебе еще не стригли в этом году? только поимели?