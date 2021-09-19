Президент Польши Дуда встретится с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, - канцелярия

В рамках пребывания на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши Дуда встретится с главами нескольких государств, в частности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Польши.

Так, вечером (по местному времени) 21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, представителями руководящих органов ООН.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены его встречи в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.