В результате несчастного случая в Испании погибла сотрудница украинской кинокомпании Евгения Пилипец, - СМИ

На испанском курорте 14 сентября погибла 26-летняя украинка Евгения Пилипец, кастинг-директор киевской кинокомпании "Мамахохотала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Утверждается, что в Испании девушка находилась вместе с подругой. Официально фамилию погибшей украинки не сообщали.

Напомним, трагедия произошла 14 сентября. Украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. Она сорвалась в море с высоты около 30 метров. Девушку госпитализировали с серьезными травмами, от которых она впоследствии скончалась.

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Испанские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что девушка упала со скалы, когда пыталась сделать селфи. Она якобы забралась на перила балкона. Спасатели смогли добраться до нее, вытащить из воды и доставить в порт.