В результате несчастного случая в Испании погибла сотрудница украинской кинокомпании Евгения Пилипец, - СМИ
На испанском курорте 14 сентября погибла 26-летняя украинка Евгения Пилипец, кастинг-директор киевской кинокомпании "Мамахохотала".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Утверждается, что в Испании девушка находилась вместе с подругой. Официально фамилию погибшей украинки не сообщали.
Напомним, трагедия произошла 14 сентября. Украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. Она сорвалась в море с высоты около 30 метров. Девушку госпитализировали с серьезными травмами, от которых она впоследствии скончалась.
Испанские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что девушка упала со скалы, когда пыталась сделать селфи. Она якобы забралась на перила балкона. Спасатели смогли добраться до нее, вытащить из воды и доставить в порт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль