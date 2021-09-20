Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров

Если в Украине закончится вакцина от коронавируса Moderna, украинцы, которые уже вакцинированы ей, могут сделать повторную прививку препаратом Pfizer.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, можно ли сочетать вакцины Moderna и Pfizer тем, кому не хватает второй дозы, Дубров ответил: "Сейчас, если говорить о возможности использования мРНК-вакцин Moderna или Pfizer, или после Moderna Pfizer, то эффективность является такой же высокой".

Эксперт Минздрава добавил, что сейчас в Украине еще рано говорить о третьей дозе вакцинации.

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"Вы знаете о том, что в Израиле с середины августа введена третья доза для лиц старше 60 лет, и США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. То есть у людей, которые были вакцинированы 8-9 месяцев назад, сейчас регистрируют новые случаи заболевания, поэтому там позволили третью дозу вакцинации. В Украине об этом, мне кажется, говорить еще рано", - сказал он.