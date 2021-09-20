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Новости Коронавирус и карантин
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Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров

Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров

Если в Украине закончится вакцина от коронавируса Moderna, украинцы, которые уже вакцинированы ей, могут сделать повторную прививку препаратом Pfizer.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, можно ли сочетать вакцины Moderna и Pfizer тем, кому не хватает второй дозы, Дубров ответил: "Сейчас, если говорить о возможности использования мРНК-вакцин Moderna или Pfizer, или после Moderna Pfizer, то эффективность является такой же высокой".

Эксперт Минздрава добавил, что сейчас в Украине еще рано говорить о третьей дозе вакцинации.

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"Вы знаете о том, что в Израиле с середины августа введена третья доза для лиц старше 60 лет, и США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. То есть у людей, которые были вакцинированы 8-9 месяцев назад, сейчас регистрируют новые случаи заболевания, поэтому там позволили третью дозу вакцинации. В Украине об этом, мне кажется, говорить еще рано", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)


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Топ комментарии
+7
З сайту виробника:

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

There are no data available on the interchangeability of the Moderna COVID-19 Vaccine with other COVID-19 vaccines to complete the vaccination series.

Individuals who have received one dose of Moderna COVID-19 Vaccine should receive a second dose of Moderna COVID-19 Vaccine to complete the vaccination series.

Нема інформації щодо взаємозамінності модерни з іншими ковідними вакцинами для завершення серії щеплення.

Особи, які отримали одну дозу модерни, повинні отримати і другу дозу модерни, щоб завершити серію щеплення.

Цей "експерт-борець" точно турбується про здоров'я людей ?

Ще з fda - 2021-08-27, p.2

https://www.fda.gov/media/144637/download
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20.09.2021 00:52
+3
вспышка есть, а вот покойников практически нет.

Покойники в подавляющем большинстве- не вакцинированные.

Разницу улавливаете надеюсь?

Смотрел- сегодня там умерли два трижды вакцинированных- один 92 года с пересаженой почкой и второй 86 лет с раком. Остальные покойники- невакцинированные, кажется 31
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20.09.2021 05:12
+2
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20.09.2021 00:48
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20.09.2021 00:48 Ответить
а ти точно не найнятий, бо лайкнув погостника
так всі дуже розумні і дуже не найняті патріоти України роблять
чєсслово!
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20.09.2021 01:13 Ответить
А он не хочет рассказать и описать, что испытывают онкобольные люди. У которых НЕТ ДЕНЕГ на лечение?)
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20.09.2021 07:39 Ответить
А это чмо знает как умирает человек от тромбоза???? Нет. Пусть тогда не пи..т, у..ще!!!! А ведь большинство ваших короновакцин вызывает тромбоз. А прививка от попадание в реанимацию с поражением легких не спасает.
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20.09.2021 13:08 Ответить
це ти себе вмовляєш не вакцінуватись, чи шукаєш дурніше за себе?
не дуже я вірю, що є дурніші
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20.09.2021 00:51 Ответить
зверни увагу, що я нікого не агітую, а просто гноблю антивакцинаторів, бо як можна дурнів не гнобити?
ги
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20.09.2021 01:03 Ответить
от з цим погоджуюсь безумовно
я навіть бачив якого ота "розумна" більшість собі президента обрала
ги
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20.09.2021 01:09 Ответить
Согласно исследованиям англичан 90 % людей идиоты и их надо заставлять быть людьми.
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20.09.2021 07:10 Ответить
бо як можна дурнів не гнобити

Прихована агітація детектед. Хто не вакцінувався - той дурень.
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20.09.2021 01:08 Ответить
ти мабуть найрозумніший серед ковідіотів
навіть завидки беруть
тільки ти не кому не кажи, що ті, хто не вакцинувалися - ті дурні
ето наш с тобою сєкрєт...
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20.09.2021 01:15 Ответить
На мені така техніка маніпулювання не спрацьовує.
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20.09.2021 01:20 Ответить
на моєму унітазі теж...
абидна...
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20.09.2021 01:22 Ответить
Співчуваю, але це вже суто Ваші проблеми.
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20.09.2021 01:24 Ответить
так як маніпулювати вами не вдається, прийдеться вибрати з вас найкориснішого
я бибираю унітаз! можеш бути вільним
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20.09.2021 01:28 Ответить
Я і так вільній. Був та залишаюсь таким. І меньш за все потребую Вашого керівництва щодо бути мені вільним чи ні. А на унітазі можете хоч спати. Мені байдуже.
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20.09.2021 01:33 Ответить
Десь 65%. А це не "почти все"! Хватить брехати
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20.09.2021 00:51 Ответить
вспышка есть, а вот покойников практически нет.

Покойники в подавляющем большинстве- не вакцинированные.

Разницу улавливаете надеюсь?

Смотрел- сегодня там умерли два трижды вакцинированных- один 92 года с пересаженой почкой и второй 86 лет с раком. Остальные покойники- невакцинированные, кажется 31
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20.09.2021 05:12 Ответить
Он брешет как дышит. В наиболее развитых странах начали вакцинацию детей. Хотя чего их уговаривать, пусть подыхают, это их право.
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20.09.2021 07:14 Ответить
3тю дозу вже отримали 3 млн.
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20.09.2021 00:53 Ответить
доречі, кацапе, ти дуже палишся отим своїм "погостом"
в Україні немає погостів, як і дєрєвєнь, і парєбріков
ги
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20.09.2021 00:56 Ответить
З сайту виробника:

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

There are no data available on the interchangeability of the Moderna COVID-19 Vaccine with other COVID-19 vaccines to complete the vaccination series.

Individuals who have received one dose of Moderna COVID-19 Vaccine should receive a second dose of Moderna COVID-19 Vaccine to complete the vaccination series.

Нема інформації щодо взаємозамінності модерни з іншими ковідними вакцинами для завершення серії щеплення.

Особи, які отримали одну дозу модерни, повинні отримати і другу дозу модерни, щоб завершити серію щеплення.

Цей "експерт-борець" точно турбується про здоров'я людей ?

Ще з fda - 2021-08-27, p.2

https://www.fda.gov/media/144637/download
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20.09.2021 00:52 Ответить
Головне- частіше закусювати
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20.09.2021 01:03 Ответить
США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. Источник:

======================

БРЕХНЯ

РЕКОМЕНДОВАНА третья прививка лицам старше 65 , у которых есть СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ.

Гду у вас , панове украинцы, берут таких дураков?
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20.09.2021 05:08 Ответить
Експерт забув сказати, що після щеплення перша - Модерна, друга - Пфайзер, треба ще залізти на 5 хвилин до центрифуги, щоб був кращий ефект змішування...
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20.09.2021 06:54 Ответить
Анастезиологу Дуброву «полностью» доверяю🤨.
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20.09.2021 07:51 Ответить
В Киевской области, в Буче, после вакцинации против коронавируса умер 19-летний студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", Владимир Сало. Об этом в воскресенье, 19 сентября, https://ugi.edu.ua/vyslovliuiemo-spivchuttia-z-pryvodu-smerti-volodymyra-sala/ говорится на официальном сайте учебного заведения.

В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.

Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.

В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
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20.09.2021 07:53 Ответить
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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20.09.2021 08:45 Ответить
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20.09.2021 09:18 Ответить
Пофиг какой вакциной, главное что бы кололись!
Чем больше разнообразие - тем больше побочных эффектов.
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20.09.2021 09:21 Ответить
А яка різниця чим колоти стадо?
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20.09.2021 10:13 Ответить
а вот если еще и кислым борщём уколоться - неприменимо в левую пятку, то вообще - просветление наступит.....
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20.09.2021 11:06 Ответить
Чем больше идиотов откажется от прививки - тем больше шансов вменямым на третью!
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20.09.2021 11:19 Ответить
 
 