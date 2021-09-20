Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров
Если в Украине закончится вакцина от коронавируса Moderna, украинцы, которые уже вакцинированы ей, могут сделать повторную прививку препаратом Pfizer.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, можно ли сочетать вакцины Moderna и Pfizer тем, кому не хватает второй дозы, Дубров ответил: "Сейчас, если говорить о возможности использования мРНК-вакцин Moderna или Pfizer, или после Moderna Pfizer, то эффективность является такой же высокой".
Эксперт Минздрава добавил, что сейчас в Украине еще рано говорить о третьей дозе вакцинации.
"Вы знаете о том, что в Израиле с середины августа введена третья доза для лиц старше 60 лет, и США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. То есть у людей, которые были вакцинированы 8-9 месяцев назад, сейчас регистрируют новые случаи заболевания, поэтому там позволили третью дозу вакцинации. В Украине об этом, мне кажется, говорить еще рано", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
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так всі дуже розумні і дуже не найняті патріоти України роблять
чєсслово!
не дуже я вірю, що є дурніші
ги
я навіть бачив якого ота "розумна" більшість собі президента обрала
ги
Прихована агітація детектед. Хто не вакцінувався - той дурень.
навіть завидки беруть
тільки ти не кому не кажи, що ті, хто не вакцинувалися - ті дурні
ето наш с тобою сєкрєт...
абидна...
я бибираю унітаз! можеш бути вільним
Покойники в подавляющем большинстве- не вакцинированные.
Разницу улавливаете надеюсь?
Смотрел- сегодня там умерли два трижды вакцинированных- один 92 года с пересаженой почкой и второй 86 лет с раком. Остальные покойники- невакцинированные, кажется 31
в Україні немає погостів, як і дєрєвєнь, і парєбріков
ги
https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
There are no data available on the interchangeability of the Moderna COVID-19 Vaccine with other COVID-19 vaccines to complete the vaccination series.
Individuals who have received one dose of Moderna COVID-19 Vaccine should receive a second dose of Moderna COVID-19 Vaccine to complete the vaccination series.
Нема інформації щодо взаємозамінності модерни з іншими ковідними вакцинами для завершення серії щеплення.
Особи, які отримали одну дозу модерни, повинні отримати і другу дозу модерни, щоб завершити серію щеплення.
Цей "експерт-борець" точно турбується про здоров'я людей ?
Ще з fda - 2021-08-27, p.2
https://www.fda.gov/media/144637/download
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БРЕХНЯ
РЕКОМЕНДОВАНА третья прививка лицам старше 65 , у которых есть СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ.
Гду у вас , панове украинцы, берут таких дураков?
В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.
"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.
Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.
"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.
В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
Чем больше разнообразие - тем больше побочных эффектов.