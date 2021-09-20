ОРДО и ОРЛО готовятся к "политическому объединению", его инициируют "представители Донбасса" в Госдуме РФ, - правозащитники

Мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу руководителя группы Павла Лисянского.

По его информации, задание Кремля относительно голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ главари не выполнили, "но программу-минимум все-таки осуществили".

"Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса, мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения НВФ "ЛНР" и "ДНР". Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители "ЛНР", "ДНР" и полевые политтехнологи Кремля (группа которая работает в горячих по провокациям в сми, PR, GR направлениям);

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После выборов РФ, в ОРДЛО начнётся процесс политического объединения, который будет инициирован из Госдумы РФ т.н. представителями Донбасса в Госдуме РФ;

Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении "Республик Донбасса" в один кулак, для восстановления "территориальной целостности" Донбасса;

На данный момент уже ведутся процессы по объединению т.н. общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (т.е. общие), следующий этап - это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП "Железные дороги Донбасса";

Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.

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Главное, что данный процесс объединения, это промежуточный этап в стратегии Кремля против Украины", - сообщил Лисянский.