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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОРДО и ОРЛО готовятся к "политическому объединению", его инициируют "представители Донбасса" в Госдуме РФ, - правозащитники

ОРДО и ОРЛО готовятся к

Мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу руководителя группы Павла Лисянского.

По его информации, задание Кремля относительно голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ главари не выполнили, "но программу-минимум все-таки осуществили".

"Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса, мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения НВФ "ЛНР" и "ДНР". Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители "ЛНР", "ДНР" и полевые политтехнологи Кремля (группа которая работает в горячих по провокациям в сми, PR, GR направлениям);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дня на российских выборах проголосовали более 360 тысяч жителей ОРДЛО, - правозащитники

После выборов РФ, в ОРДЛО начнётся процесс политического объединения, который будет инициирован из Госдумы РФ т.н. представителями Донбасса в Госдуме РФ;

Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении "Республик Донбасса" в один кулак, для восстановления "территориальной целостности" Донбасса;

На данный момент уже ведутся процессы по объединению т.н. общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (т.е. общие), следующий этап - это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП "Железные дороги Донбасса";

Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.

Также читайте: Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш

Главное, что данный процесс объединения, это промежуточный этап в стратегии Кремля против Украины", - сообщил Лисянский.

ОРДО и ОРЛО готовятся к политическому объединению, его инициируют представители Донбасса в Госдуме РФ, - правозащитники 01

Автор: 

правозащитники (678) россия (95372) Донбасс (26955) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+30
Худобу завантажують в автобуси і везуть ставити галочку там де скажуть. Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени". Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах. Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.

мокшанські флажочки країни 404 їм роздають так само як сіно кролям, яких спарюють і забивають на м'ясо

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20.09.2021 06:04
+21
ВАТО
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20.09.2021 01:21
+19
Из двух кусков говна решили слепить один.
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20.09.2021 03:45
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Правила форума Совет форумчан
ПАТУЖНО !
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20.09.2021 00:59 Ответить
Худобу завантажують в автобуси і везуть ставити галочку там де скажуть. Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени". Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах. Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.

мокшанські флажочки країни 404 їм роздають так само як сіно кролям, яких спарюють і забивають на м'ясо

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20.09.2021 06:04 Ответить
Пішли якісь мутні розповіді про якісь сотні тисяч людей, завезених у московію з ОРДЛО на голосування при чому цифру кажуть через хвилину після закінчення голосування( цю цифру навіть у кремлі ще не знають). Сто тисяч - це дві тисячі автобусів по 50 людей. Час на пропуск одного автобуса.

Це 166 суток роботи по 12 годин у одну нитку. Нехай їх десять - це 16 суток пропускати тільки автобуси. Коротше нам лапшу на вуха вішають знову . Ніяких сотень тисяч у московію не перевезли.
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20.09.2021 06:18 Ответить
Кто там будет что то считать. Все для замыливания глаз. ***** же нужно как то обяснить своему лохторату как ето опять за него проголосвовало 146%. Потому что кацапы уже сами за ***** не хотят голосовать
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20.09.2021 10:26 Ответить
Пан "Хуже не будет"! Гарний коментар! Респект!

Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку. Понад 600 тисяч мешканцiв на окупованих територіях Донбасу, отримали російські паспорти з двоголової куркою (мутантом) на обкладинці

Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i 18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом. Зруйнований расiськими «Градами» Донбас сьогодні є «Кемской волостью» України. Забирайте!

Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.

Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, i тільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.

Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба

Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».

Из комментарий:

Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»

Инна Левински

«Донбасс криминальный, там страшно было выйти днем из подъезда, чтобы не ограбили, а еще бандит пытался нас поджечь, просто так, за то,что сказали приглушить музыку в 2 часа ночи. Страшные там люди. Остальные живут, как зомби, уже ничего не чувствуют, ни на что не реагируют.

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20.09.2021 12:46 Ответить
Та сама картина що і в 14 році. Трицвєти і щасливі дамбасяцькі рожі що їх приймуть до маасковії.
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20.09.2021 07:44 Ответить
за сникерс
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20.09.2021 09:22 Ответить
хворий пипл з прапорцями
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20.09.2021 12:54 Ответить
Боже мій!
Хто ж роз'єднав ці братні народи?
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20.09.2021 01:01 Ответить
Генетика! В "Лугандонії" живуть "якуто- і "бурятодонбасіти" а в "Домбабве" - "чечено- і "дагодонбасіти"
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20.09.2021 04:47 Ответить
и не судьба им быть вместе, по крайней мере, детей точно физиология пока не позволяет завести.
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20.09.2021 09:37 Ответить
есть существенная разница в истории,религии,менталитете этих древних европейских наций..

например,разное написание слова "..УЙ" на заборах..
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20.09.2021 09:45 Ответить
Ето уже серьезно. Могут создать что то на подобие альянса НАТО
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20.09.2021 01:01 Ответить
ВАТО
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20.09.2021 01:21 Ответить
Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.

т.е. деревень и их околиц
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20.09.2021 01:01 Ответить
Юрій Щербак - Великі Новини- Безезовець- ПРЯМИЙ -абсолютно повна характеристика ********* найвеличншого
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20.09.2021 01:07 Ответить
Та це гнида із старих, неодноразово деактивованих - у нього завдання : розводить "срач" між форумчанами!
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20.09.2021 04:50 Ответить
Цей нік в нього заведений 12 вересня. Доволі свіжий, номер реєстрації 492447
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20.09.2021 07:05 Ответить
Колись на форумі (років два тому) я одній людині пояснював різницю між двома видами птахів - "омелюхом" (російською - "свірістєль") і "дроздом-омелюхом" (російською - "деряба") Так от ця гнида влізла в діалог, вчепилася у мене, "що реп"ях у собачий хвіст", і постійно мені пробує "очі колоть" цим "омелюхом" Правда тоді у нього був інший нік Я не сильно цим "заморочувався", але пам"ятаю, що мені того "омелюха" він мені "по ділу і без діла" тикає вже два роки під різними ніками...
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20.09.2021 07:39 Ответить
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20.09.2021 01:32 Ответить
Новый, единый Донбасс станет настоящей витриной России! Витриной с выбитым стеклом, попи**енным товаром и выжженным на стене словом Х*Й!
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20.09.2021 01:51 Ответить
Из двух кусков говна решили слепить один.
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20.09.2021 03:45 Ответить
В "багатій" Росії на дві "держави" і утримання двох управлінських апаратів грошей вже не вистачає!
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20.09.2021 04:53 Ответить
Товаристч Шариков.тебе Швондер Всея Сраного Мавзолея приказал прибыть на отсос в Генштаб РАБссии... но товаристч ШойХу сдох...,вместо него Мука из Аргентины товаристча Патрушева....
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20.09.2021 03:55 Ответить
А с чего вы взяли что бараны ДАУНбасса и КРЫМа помогут УКРАИНЕ СТАТЬ членом НАТО???
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20.09.2021 03:58 Ответить
Першим будеш? Бо ти, провокатор, саме з них!!!
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20.09.2021 07:43 Ответить
Обережно! - бот фсб из лаптестана
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20.09.2021 12:51 Ответить
Так я ж про це й пишу!
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20.09.2021 13:02 Ответить
Ну если долго-долго заниматься балабольством в Минске и прочей Нормандии.... Что бы было время раздать всем паспорта....
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20.09.2021 06:31 Ответить
Ага, будет один Великий Лугандон. Ура, товарищи!
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20.09.2021 06:47 Ответить
Кого ж призначать вождем цього племені, хто там кого з*їсть?
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20.09.2021 06:59 Ответить
Зараз і почнеться саме цікаве, коли піде одна банда на іншу та почне ділити бабло
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20.09.2021 07:04 Ответить
Одне з двох - або "природний відбір" у Москві - коли будуть "гризтися" там за грошові потоки , або теорія Дарвіна спрацює безпосередньо на Донбасі Враховуючи що один з тих "бантустанів" контролюється ФСБ, а другий - ГУР ЗС РФ, к я схиляюся до першого варіанту, а "відстріл" на Донбасі буде лише наслідками "гризні" між Луб"янкою і вулицею Гризодубової
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20.09.2021 07:52 Ответить
Добре, що орки розмовляють на одном ізикє, їм не так важко буде об'єднуватись.
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20.09.2021 07:02 Ответить
Было две клоаки - станет одна, объединённая. Как это повлияет на их гниение или "процветание"? Главное - забором их огородить поскорее....
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20.09.2021 07:13 Ответить
А як буде з школами? В Лоханську і Юзівці різні фєні.
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20.09.2021 07:49 Ответить
Україна може протидіяти цим процесам?Ні.Так якого біса вони ще не означаються як окуповані,зі всіма наслідками?Чому ми фінансово допомагаємо окупанту утримувати цих зрадників?Що,ніхто не розуміє,що за НАШ рахунок іде "повзуча" анексія.Своїх пенсіонерів доводять до втрати свідомості,від недоїдання,зато допомагають лугандонцям ситно жити,на ДВІ пенсіі.Не керівники,а "тєрпіли".
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20.09.2021 08:48 Ответить
і що це змінить , невже хтось серйозно сприймає так звані республіки? насправді це проросійські бандутворення.
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20.09.2021 09:05 Ответить
Донлуганбабве
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20.09.2021 09:10 Ответить
не интересно
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20.09.2021 10:23 Ответить
Гопники об'єднаються з вуличниками.
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20.09.2021 10:50 Ответить
Логическое продолжение действий Раши на востоке Украины. Когда по сути провалился проект " новороссия", провалился проект " парада суверенитетов" с созданием кроме "ДНР" и ЛНР" еще и "ХНР, ЗНР, ОНР, ДНР2, ХНР2, ННР", следующий этап это " объединение" оккупированных Рашей территорий " Придонбасья" в одну админ единицу( потому что даже для Раши смешно наличие отдельных " луганского и донецкого народов" - половцев-печенегов, они же шахтеры- трактористы) Кроме того для Раши это более упрощенный метод управления и контроля за этими территориями, уменьшения местного аппарата управления, а значит и финансирования и воровства. Даже в переговорном процессе и процессе возможного "признания" для РФ подобная конфигурация выглядит более выгодной. Кроме этого по сообщениям " с той стороны" местный народец достают внутренние границы, таможни, препятствия для пересечения "границ" между "ДНР" и "ЛНР". Так что подобное решение агрессора и оккупанта вполне логично и видимо в ближайшей перспективе будет притворено в жизнь. Думаю что Украине тоже нужно принимать меры и создавать либо отдельные Мариупольскую и Северодонецкую области Украины( хотя лучше вообще ввести их в Запорожскую и Харьковскую области соответственно) А оккупированные районы ( ОРДЛО) в их нынешних " границах" объявить Донецкой областью ( ну или как она называлась в период УНР - " Половецкая земля". Дабы убрать из даже теоретических разглагольствованиях о том что части ЛНРоДНРий находятся " под оккупацией "Украины. Это внутренние админ границы не автономий , а простых областей, и Украина сама имеет полное право их менять по своему усмотрению.
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20.09.2021 12:03 Ответить
нам пофіг які в них там собачі весілля.

треба робити своє, а не озиратися за кожним кроком на орду
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20.09.2021 14:36 Ответить
 
 