ОРДО и ОРЛО готовятся к "политическому объединению", его инициируют "представители Донбасса" в Госдуме РФ, - правозащитники
Мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу руководителя группы Павла Лисянского.
По его информации, задание Кремля относительно голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ главари не выполнили, "но программу-минимум все-таки осуществили".
"Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса, мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения НВФ "ЛНР" и "ДНР". Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители "ЛНР", "ДНР" и полевые политтехнологи Кремля (группа которая работает в горячих по провокациям в сми, PR, GR направлениям);
После выборов РФ, в ОРДЛО начнётся процесс политического объединения, который будет инициирован из Госдумы РФ т.н. представителями Донбасса в Госдуме РФ;
Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении "Республик Донбасса" в один кулак, для восстановления "территориальной целостности" Донбасса;
На данный момент уже ведутся процессы по объединению т.н. общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (т.е. общие), следующий этап - это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП "Железные дороги Донбасса";
Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.
Главное, что данный процесс объединения, это промежуточный этап в стратегии Кремля против Украины", - сообщил Лисянский.
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Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
Инна Левински
«Донбасс криминальный, там страшно было выйти днем из подъезда, чтобы не ограбили, а еще бандит пытался нас поджечь, просто так, за то,что сказали приглушить музыку в 2 часа ночи. Страшные там люди. Остальные живут, как зомби, уже ничего не чувствуют, ни на что не реагируют.
Хто ж роз'єднав ці братні народи?
например,разное написание слова "..УЙ" на заборах..
т.е. деревень и их околиц
треба робити своє, а не озиратися за кожним кроком на орду