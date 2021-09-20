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Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома", - Зеркаль

Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии

После запуска "Северного потока-2" Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Однако объемы транзита газа можно сохранить при условии совместного со странами ЕС и США противостояния монополии "Газпрома".

Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль написала в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин может принять решение полностью прекратить транзит газа через украинскую территорию. В таком случае Украине придется перестраивать свою газотранспортную систему (ГТС), иначе Мариуполь, к примеру, может остаться без газа.

"Такая перестройка - сложная технологическая операция, "высший пилотаж" в сфере транспортировки газа. Хотя наши специалисты этому уже научились и хорошо знают, что делать", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко о переговорах с "Газпромом" по продлению транзитного контракта: У нас пока стадия обмена публичными любезностями

Однако сложность ситуации не означает, что у Украины нет пространства для маневра. По мнению Елены Зеркаль, необходимо осуществить ряд мер, направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействия российской газовой монополии.

"Условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", - считает советник министра.

Украина должна объединиться с партнерами и доказать, что "Газпром" продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам.

"И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа. Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна", - подчеркнула Зеркаль.

Также читайте: Транзит газа через Украину с начала года снизился на 15,2%

Автор: 

Газпром (3183) Северный поток (1449) Зеркаль Елена (292) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+7
Мы должны противостоять монополии Газпрома и качать как можно больше газа Газпрома.)))
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20.09.2021 06:48
+6
Мне интересно єта Зеркаль сама хоть верит в то что говорит. По-моему все уже предельно ясно. И нужно уже давно было начинать вести подготовку перестройки ГТС.
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20.09.2021 01:45
+5
Всем идиотам Цензора ДОБРОГО ДНЯ.
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20.09.2021 01:43
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Всем идиотам Цензора ДОБРОГО ДНЯ.
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20.09.2021 01:43 Ответить
Мне интересно єта Зеркаль сама хоть верит в то что говорит. По-моему все уже предельно ясно. И нужно уже давно было начинать вести подготовку перестройки ГТС.
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20.09.2021 01:45 Ответить
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20.09.2021 01:54 Ответить
Москалі по любому будуть газом тероризувати Україну.А ще,скоро і атомні блоки відпрацюють своє.Вже зараз мають створюватись плани по побудові нових блоків.Бо Україна просто без енергетики розвалиться,або перейде повністю під москалів.
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20.09.2021 02:02 Ответить
ЗЕРКАЛЬ умная девочка....на РАБссии сраной таких нет... от слова СОВСЕМ...
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20.09.2021 03:26 Ответить
Эта умная пол года назад уверяла что СП-2 не достроят.
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20.09.2021 08:37 Ответить
Европарламент принял Резолюцию...типа РАБссия говно,а Норвегия Супер.....,рюсскае быдло ..вы это поймете..но позже....когда генерал Деникин замочит в сортире генерала Корнилова... а краснопузых баранов чЛенина Сралина не тронет
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20.09.2021 03:33 Ответить
халва-халва
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20.09.2021 03:40 Ответить
Єрмак очолив групу, яка має протидіяти Північному потоку-2. От, даремно кажуть, що наркоман Зеленський втратив почуття гумору після обрання президентом. Він просто перейшов у жанр чорного гумору. Той, кого підозрюють у зриві операції по вагнерівцях тепер буде очолювати групу для протидії московії.

Ще раз. Агент ГУ МО РФ "Козир", відомий як голова офісу ЗЕленського Єрмак, буде боротися проти головного проекту московії.
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20.09.2021 06:01 Ответить
Совместно противостоять????Детка,ты в своем золотеньком мире ,вообще оторвалась от реалий.Этим миром правит выгода .Честь и верность не в почете.Наша страна на сегодняшний день это уровень Мумбо-Юмбо.Поэтому "совместно"звучит странно.
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20.09.2021 06:06 Ответить
Можно-то, конечно, можно. Но ЕС уже "допротивостоялась" до штуки баксов за тысячу кубов. Теперь Злобный Карлик прикалуется с ЕС: "пожалуйте бриться"© или "извольте откушать"©.
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20.09.2021 06:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6FVs56KpE1g Что будет этой зимой, если Северный поток-2 запустят? - Лана Зеркаль
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20.09.2021 06:30 Ответить
Украине будет ещё прикольнее: "накося выкуси"©
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20.09.2021 09:12 Ответить
Мы должны противостоять монополии Газпрома и качать как можно больше газа Газпрома.)))
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20.09.2021 06:48 Ответить
)) и сохранить транзит
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20.09.2021 07:54 Ответить
Взагалі те, що каже Зеркаль, треба було робити, як мінімум, п'ять років тому. Зараз вже занадто пізно...
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20.09.2021 06:56 Ответить
Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. Источник:

Какие поставщики и трейдеры, по российским законам право на экспорт газа есть только у Газпрома.
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20.09.2021 07:07 Ответить
Бред какой-то!

Эту трубу давно пора было порезать на металл и пусть гейропейцы сами выкручиваются!
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20.09.2021 07:25 Ответить
если бы Украина в 14 году гордо прекратила транзит гаща агрессора, то и рф и ес приползлизли намколенях на переговоры, я так считаю..
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20.09.2021 07:58 Ответить
То ми воюємо чи торгуємо?
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20.09.2021 08:03 Ответить
Одно другому не мешает )_))
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20.09.2021 08:25 Ответить
Насправді одне друге виключає
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20.09.2021 09:28 Ответить
ЄС не для того вкладав "бабки" в будівництво ПП-2 щоб протистояти транзиту газу через нього. Для ЄС важливіше власні грошові інтереси.
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20.09.2021 08:16 Ответить
Понабирали блін баранів. Вона хоч думає, що пише?

ЕС купує газ, а ПОТІМ він має обєднатися з кимось, щоб не купувати газ.

Транзит втрачений. Добувайте СВІЙ газ. Але то таке, то треба працювати
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20.09.2021 08:18 Ответить
Конченые вцепились в ту трубу что ппц. Я бы ее распилил к **. матери и все деньги направил на видобуток и инфраструктуру собственного газа. Ну хранилища б остались, одни из самых больших в европе, а свой видобуток увеличился б в несколько раз. Нифига не разведуют, лучше просто пилить...
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20.09.2021 08:24 Ответить
Меркель с Байденом уже ...
Кто следующий?
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20.09.2021 09:18 Ответить
По ходу Газпром с такими ценами уже отбил свои затраты на "стокгольм" и строительство СП-2...
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20.09.2021 14:38 Ответить
 
 