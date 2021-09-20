Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома", - Зеркаль

После запуска "Северного потока-2" Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Однако объемы транзита газа можно сохранить при условии совместного со странами ЕС и США противостояния монополии "Газпрома".

Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль написала в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин может принять решение полностью прекратить транзит газа через украинскую территорию. В таком случае Украине придется перестраивать свою газотранспортную систему (ГТС), иначе Мариуполь, к примеру, может остаться без газа.

"Такая перестройка - сложная технологическая операция, "высший пилотаж" в сфере транспортировки газа. Хотя наши специалисты этому уже научились и хорошо знают, что делать", - отметила она.

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Однако сложность ситуации не означает, что у Украины нет пространства для маневра. По мнению Елены Зеркаль, необходимо осуществить ряд мер, направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействия российской газовой монополии.

"Условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", - считает советник министра.

Украина должна объединиться с партнерами и доказать, что "Газпром" продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам.

"И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа. Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна", - подчеркнула Зеркаль.

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