Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома", - Зеркаль
После запуска "Северного потока-2" Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Однако объемы транзита газа можно сохранить при условии совместного со странами ЕС и США противостояния монополии "Газпрома".
Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль написала в колонке для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.
По ее мнению, президент РФ Владимир Путин может принять решение полностью прекратить транзит газа через украинскую территорию. В таком случае Украине придется перестраивать свою газотранспортную систему (ГТС), иначе Мариуполь, к примеру, может остаться без газа.
"Такая перестройка - сложная технологическая операция, "высший пилотаж" в сфере транспортировки газа. Хотя наши специалисты этому уже научились и хорошо знают, что делать", - отметила она.
Однако сложность ситуации не означает, что у Украины нет пространства для маневра. По мнению Елены Зеркаль, необходимо осуществить ряд мер, направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействия российской газовой монополии.
"Условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", - считает советник министра.
Украина должна объединиться с партнерами и доказать, что "Газпром" продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам.
"И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа. Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна", - подчеркнула Зеркаль.
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Ще раз. Агент ГУ МО РФ "Козир", відомий як голова офісу ЗЕленського Єрмак, буде боротися проти головного проекту московії.
Какие поставщики и трейдеры, по российским законам право на экспорт газа есть только у Газпрома.
Эту трубу давно пора было порезать на металл и пусть гейропейцы сами выкручиваются!
ЕС купує газ, а ПОТІМ він має обєднатися з кимось, щоб не купувати газ.
Транзит втрачений. Добувайте СВІЙ газ. Але то таке, то треба працювати
Кто следующий?