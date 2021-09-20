Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, - Кулеба

Один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины - развитие региональных альянсов, которые укрепляют безопасность страны и региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наше государство создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Крымская платформа, Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией - это совершенно новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает авторитет на мировой арене", - сказал глава МИД.

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В частности:

- Украина работает над организацией встреч глав государств и правительств стран Люблинского треугольника;

- в октябре Украину посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу для того, чтобы согласовать дальнейшие планы работы "Квадриги" и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата;

- вместе с Грузией и Молдовой Украина готовится к шестому саммиту Восточного партнерства, а также работает над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио вместе посетили Брюссель.

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В ведомстве напомнили, что:

- Ассоциированное трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции.

- Люблинский треугольник - трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей.

- "Квадрига" - двусторонний механизм консультаций и сотрудничества Украины и Турции по политическим и вопросам безопасности по формуле 2+2, когда министры иностранных дел и обороны одной страны одновременно встречаются с министрами обороны и иностранных дел другой.

- Крымская платформа - первый международный формат консультаций и координации для противодействия угрозам российской оккупации Крыма и деоккупации украинского полуострова, который 47 государств и международных организаций создали 23 августа 2021 года в Киеве по инициативе Украины.

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