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Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, - Кулеба

Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, - Кулеба

Один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины - развитие региональных альянсов, которые укрепляют безопасность страны и региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наше государство создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Крымская платформа, Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией - это совершенно новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает авторитет на мировой арене", - сказал глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины

В частности:

- Украина работает над организацией встреч глав государств и правительств стран Люблинского треугольника;

- в октябре Украину посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу для того, чтобы согласовать дальнейшие планы работы "Квадриги" и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата;

- вместе с Грузией и Молдовой Украина готовится к шестому саммиту Восточного партнерства, а также работает над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио вместе посетили Брюссель.

Также читайте: Украина призвала страны ООН присоединиться к Крымской платформе

В ведомстве напомнили, что:

- Ассоциированное трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции.

- Люблинский треугольник - трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей.

- "Квадрига" - двусторонний механизм консультаций и сотрудничества Украины и Турции по политическим и вопросам безопасности по формуле 2+2, когда министры иностранных дел и обороны одной страны одновременно встречаются с министрами обороны и иностранных дел другой.

- Крымская платформа - первый международный формат консультаций и координации для противодействия угрозам российской оккупации Крыма и деоккупации украинского полуострова, который 47 государств и международных организаций создали 23 августа 2021 года в Киеве по инициативе Украины.

Читайте также: Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины"

Автор: 

безопасность (1101) стратегия (191) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+11
Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, -

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20.09.2021 02:05
+7
Альянс против КГБшного быдла РАБссии создал Порошенко 5 сентября 2014 года...каким боком Зелемойские туда влезли знает даже Ольга *********...
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20.09.2021 02:30
+3
Таким видит себя найвелычнишый после ширки, а в реальности это зебанутый дрыщ с комплексом Наполеона.
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20.09.2021 08:17
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Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, -

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20.09.2021 02:05 Ответить
а ведь этот Кулеба мог бы сказать просто и понятно:

"Наше гсавдростуо сдзаоет нывое алняьсы и аитнвко фреимоурт ноувю аухетриткру гбоьнллаой и ролаеоиньгнй бозсноесапти. Кыасркмя птолафмра, Ликюснлбий тргуиьоелнк с Пеьлошй и Лтвиой, Авсоциаросинное тиро с Гиезурй и Мооодвлй, Квдгриаа с Трцеиуй - это соврннешео нывое итермснтуны, бдлаоргая ктороым Уиркнаа певчидеарокт свою лрдсекиую роль и пешавыот аероивттт на моворий арнее"
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20.09.2021 08:15 Ответить
Таким видит себя найвелычнишый после ширки, а в реальности это зебанутый дрыщ с комплексом Наполеона.
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20.09.2021 08:17 Ответить
Это типа братан Гитлер, я твой чувак Джугашвили,возьми в братаны нас быдло Мавзолейное...Мировая ливарюция это круто...
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20.09.2021 02:25 Ответить
Альянс против КГБшного быдла РАБссии создал Порошенко 5 сентября 2014 года...каким боком Зелемойские туда влезли знает даже Ольга *********...
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20.09.2021 02:30 Ответить
Ирония,сатира и юмор...это тоже политика...но с другой стороны....вам Мавзолейному быдлу непонятной... типа профессор Преображенский...в советском союзе.... говна не бывает...есть только газ и нефть для братской Германии Гитьлера...
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20.09.2021 02:44 Ответить
Чому Кулебу ввели в делегацію на засідання ООН , а Єрмака вивели? А саме тому... Єрмак дозволив Кулебі розповідати про повітряні фортеці дипломатичної активності влади імітаторів ,сам голова ОПУщеного зрадою офісу пішов на недовго у сіру тінь. Їхати обом героям вагренгейту на територію міжнародних засідань за участю керівників країн у час його розпалу, точно погана ідея. Тому Кулеба, як той Данілов (перший значно звичайно розумніший за ветеринра ) , злетів у піарі на благо воворейтингу , злетів... А насправді, усі поважні дипломати України на його холуйське служіння не країні а забаганкам Єрмака6 дивляться з неприхованою огидою.
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20.09.2021 02:48 Ответить
ЩО ВОНИ ТАМ ВЖИВАЮТЬ?
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20.09.2021 02:48 Ответить
Уявляєте, з яким іміджем вийдуть такі кулеби з цього вонючого ЗЕболота після їхнього провалу на виборах?
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20.09.2021 02:57 Ответить
Наталочка Гончар...Ви фошизд... супроти проти Мавзолейних....ведмедів Дякую....
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20.09.2021 03:05 Ответить
Агент КГБ с помощью концертов 95 говна Квартала стал начальником Украины....Леонид Данилыч прекератие этот ОЛИГАРХАТ...
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20.09.2021 02:56 Ответить
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20.09.2021 03:19 Ответить
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20.09.2021 03:22 Ответить
И результат ...

Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html

2021-07-20 Послевкусие пустоты
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html

2021-09-03 Краткие итоги визита Зеленского в США. Документы.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

2021-08-22 Меркель. Итоги визита. https://timeze2019.blogspot.com/2021/08/blog-post_22.html

2021-08-15 Байден, мир и Украина.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/08/blog-post.html

2021-07-31 Чаус, как начало конца Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
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20.09.2021 05:07 Ответить
..."квадрига" ...убивает ум простого гражданина, невозможностью осознать "полётом армейской мысли"... ну, значит следующее рждение "пента" и "екста"... а, с потом нужно набрать смелости Кулебе и сказать "баста" ибо семиугольник по гречески немного звучит спермонеприёмно "ёптагон"
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20.09.2021 05:22 Ответить
может так понятней будет...?))):

- "Квдарига" - донустроинвй мениахзм кнаиолцустьй и ситнуречовстда Уакниры и Тиурци по пстиеочкилим и всоропам бозаопснсети по фмолуре 2+2, кгдоа мнрсииты инснтроныах дел и ооборны одной снртаы однорнемвнео веачстютсря с мнмстиарии оброоны и интнсрноаых дел дурогй.
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20.09.2021 08:19 Ответить
😀
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20.09.2021 06:16 Ответить
Щось цей Кулеба не те з'їв...
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20.09.2021 06:44 Ответить
кулєба то фіранка за викликом для єрмака
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20.09.2021 06:55 Ответить
У Кулебы с женой полквадриги по теме кому мыть посуду.
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20.09.2021 06:46 Ответить
Люди добрі! Підскажіть мені, темному, що таке квадрига! Ковригу знаю, а про квадригу щось чув ніби з історії про Римську імперію.
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20.09.2021 07:14 Ответить
квадрига це коли під кайфом
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20.09.2021 07:22 Ответить
Зрозумів, іншомовна назва "коксу".
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20.09.2021 08:47 Ответить
Квадрига, хімія це кварталівська фєня.
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20.09.2021 07:34 Ответить
Зебобики, освежитесь утренней кулебской росой и бегом на работу. А то *********, будут неприятности...Оно вам надо?
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20.09.2021 07:19 Ответить
Який дурень створюватиме альянс з наркоманами?
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20.09.2021 07:36 Ответить
Ми сильні, поки об'єднані!

Чув таке?
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20.09.2021 07:57 Ответить
А ти чув який імідж створили Україні квартальщики.
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20.09.2021 08:03 Ответить
Наркоман в пріходє
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20.09.2021 08:04 Ответить
чергова казочка від дмитра, сина івана... навіть не казка, а чергова брудна брехня на весь світ... як ще це міністро мовчить про вагнергейт...
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20.09.2021 07:58 Ответить
Один лише вагнергейт показав всьому світу що Україна партнер ненадійний і мати з нею справу не можна. А він ще розпатякує про альянси.
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20.09.2021 08:24 Ответить
Мавзолейные бараны тоже сформировали Коалицию...ХАМАС Хезболла Талибан и остальной Баран...
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20.09.2021 08:10 Ответить
Порошенко создавал такие альянсы, а ЗЕлена шмаркля все разрушила.

В Европе поняли, что с наркошей , особенно, когда он ширнется, никаких дел никто не ведет. Чего стоят высеры шута в штатах, что бубочка будет вести 80 прорывных проектов, о которых он почему-то прокукарекал не Байдену , бизнесменам или сенаторам. Он проблеял это в какой-то библиотеке перед полупустой аудиторией. А миллиард деревьев?

Найвелычнишый так и не вылез из коротких штанишек, в которых он ходил в садик, он всего лишь клоун, играющий роль президента.
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20.09.2021 08:11 Ответить
Рюсские..ну почему вы такое тупое БЫДЛО Ольги **********?а?
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20.09.2021 08:12 Ответить
Джо Байден создал Коалдицию против РАБссии в сентябре 2014 года,а партнером его был тогда Петр Порошенко...плохая у ивас память Чуваки...,все работает...только по другому сценарию...без Кучмы Зеленского и Ведмедчука...
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20.09.2021 08:18 Ответить
Это оно про пятое колесо "Крымскую платформу", которая на деле оказалась абсолютно бесполезна?

Или это Кулеба про Ленкин слет первых лядей?
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20.09.2021 08:38 Ответить
Ви стільки не вип*єте, щоб зрозуміти ці пасажі, а вкурювати не рекомендую, шкідливо для здоров*я та і результат аналогічний.
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20.09.2021 08:50 Ответить
Походу нарики с ОПы и Кулебу на кокс подсадили
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20.09.2021 09:58 Ответить
 
 