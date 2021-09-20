Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, - Кулеба
Один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины - развитие региональных альянсов, которые укрепляют безопасность страны и региона.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Наше государство создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Крымская платформа, Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией - это совершенно новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает авторитет на мировой арене", - сказал глава МИД.
В частности:
- Украина работает над организацией встреч глав государств и правительств стран Люблинского треугольника;
- в октябре Украину посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу для того, чтобы согласовать дальнейшие планы работы "Квадриги" и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата;
- вместе с Грузией и Молдовой Украина готовится к шестому саммиту Восточного партнерства, а также работает над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио вместе посетили Брюссель.
В ведомстве напомнили, что:
- Ассоциированное трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции.
- Люблинский треугольник - трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей.
- "Квадрига" - двусторонний механизм консультаций и сотрудничества Украины и Турции по политическим и вопросам безопасности по формуле 2+2, когда министры иностранных дел и обороны одной страны одновременно встречаются с министрами обороны и иностранных дел другой.
- Крымская платформа - первый международный формат консультаций и координации для противодействия угрозам российской оккупации Крыма и деоккупации украинского полуострова, который 47 государств и международных организаций создали 23 августа 2021 года в Киеве по инициативе Украины.
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- "Квдарига" - донустроинвй мениахзм кнаиолцустьй и ситнуречовстда Уакниры и Тиурци по пстиеочкилим и всоропам бозаопснсети по фмолуре 2+2, кгдоа мнрсииты инснтроныах дел и ооборны одной снртаы однорнемвнео веачстютсря с мнмстиарии оброоны и интнсрноаых дел дурогй.
Чув таке?
В Европе поняли, что с наркошей , особенно, когда он ширнется, никаких дел никто не ведет. Чего стоят высеры шута в штатах, что бубочка будет вести 80 прорывных проектов, о которых он почему-то прокукарекал не Байдену , бизнесменам или сенаторам. Он проблеял это в какой-то библиотеке перед полупустой аудиторией. А миллиард деревьев?
Найвелычнишый так и не вылез из коротких штанишек, в которых он ходил в садик, он всего лишь клоун, играющий роль президента.
Или это Кулеба про Ленкин слет первых лядей?