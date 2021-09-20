Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. У Соединенных Штатов есть для этого все возможности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".
"Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи.
Он также заявил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.
Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.
Ранее Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.
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В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.
"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.
Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.
"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.
В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
Численность населения Земли.
1960 год - 3,03 млрд
1970 - 3,7 млрд
1980 - 4, 44 млрд
1990 - 5,28 млрд
2000 - 6,114 млрд
2010 - 6,99 млрд
2020 - 7,6 млрд
Ну как можно еще так обложаться?
спасёт только икона, лучина, молитва и погромче лбом об пол.
Поспеши! Мир ждать не будет.
Это тест айкю и эволюции Дарвина.
Это тест айкю и эволюции Дарвина."
Погано те що на багато питань відсутні відповіді.
Наприклад, якщо я два рази вже хворів (другий раз у легкій формі), мені вакцинуватись чи не потрібно?
За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.
Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.