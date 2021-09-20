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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи

Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. У Соединенных Штатов есть для этого все возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".

"Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи.

Он также заявил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.

Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи

Ранее Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.

вакцина (3815) США (26422) COVID-19 (18608) Фаучи Энтони (18)


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Топ комментарии
+5
Почему, почти за два года пандемии, эти 70млн. до сих пор живы? Вирус ведь косит всех подряд.
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20.09.2021 07:47
+3
как удобно любую оппозицию крестить в агентов кремля. Думаешь вашингтонские святые? Та на их руках еще больше крови!
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20.09.2021 09:42
+3
Повірити в те, що світова закулиса переймається за твоє здоров'є, може лише наївна дитина.

За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.

Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.
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20.09.2021 10:30
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Смертность в США приближается к 700 тыс, это потери больше чем за все войны при участии США.
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20.09.2021 07:45 Ответить
Почему, почти за два года пандемии, эти 70млн. до сих пор живы? Вирус ведь косит всех подряд.
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20.09.2021 07:47 Ответить
В Киевской области, в Буче, после вакцинации против коронавируса умер 19-летний студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", Владимир Сало. Об этом в воскресенье, 19 сентября, https://ugi.edu.ua/vyslovliuiemo-spivchuttia-z-pryvodu-smerti-volodymyra-sala/ говорится на официальном сайте учебного заведения.

В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.

Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.

В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
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20.09.2021 07:52 Ответить
Наскільки я зрозуміла, він з родини пастора. На фб подавали картку батька для допомоги.
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20.09.2021 08:02 Ответить


Численность населения Земли.

1960 год - 3,03 млрд

1970 - 3,7 млрд

1980 - 4, 44 млрд

1990 - 5,28 млрд

2000 - 6,114 млрд

2010 - 6,99 млрд

2020 - 7,6 млрд

Ну как можно еще так обложаться?
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20.09.2021 08:27 Ответить
фсё заговор фармо-масонской-моссадской махвии.

спасёт только икона, лучина, молитва и погромче лбом об пол.
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20.09.2021 08:03 Ответить
Акция уколись вакциной и сделай мир чище путем самоутилизации, все еще в действии.

Поспеши! Мир ждать не будет.

Это тест айкю и эволюции Дарвина.
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20.09.2021 10:28 Ответить
молодец, после битья лбом об пол, прочитай сам себе о себе ещё раз "Акция НЕ уколись вакциной и сделай мир чище путем самоутилизации, все еще в действии. Поспеши! Мир ждать не будет.
Это тест айкю и эволюции Дарвина."
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20.09.2021 11:48 Ответить
Може запобігти............... а може і ні.

Погано те що на багато питань відсутні відповіді.

Наприклад, якщо я два рази вже хворів (другий раз у легкій формі), мені вакцинуватись чи не потрібно?
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20.09.2021 08:05 Ответить
Повірити в те, що світова закулиса переймається за твоє здоров'є, може лише наївна дитина.

За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.

Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.
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20.09.2021 10:30 Ответить
Может и спасти, хотя по результатам экспертных оценок 78% смертей в США, списанных на ковид, не получили подтверждения.
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20.09.2021 08:11 Ответить
Ляшко, перелогинься. В каждой теме про ковид тулишь эту картинку. Кто позировал, Шмыгаль?
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20.09.2021 08:27 Ответить
Хе-хе. Снова раздался вой антиваксеров на мокшанских болотах
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20.09.2021 09:29 Ответить
как удобно любую оппозицию крестить в агентов кремля. Думаешь вашингтонские святые? Та на их руках еще больше крови!
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20.09.2021 09:42 Ответить
Ативаксерная пропаганда в Украине имеет один источник - па-рашка. Так что, как грится, "не надо долго искать"
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20.09.2021 09:45 Ответить
Да нормально бот отрабатывает зарплату, у него так в методичке написано, а думать нечем, да и незачем
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20.09.2021 10:15 Ответить
Ну сейчас мест в больницах стало больше, кислорода хватает, так что нормально, болейте с удовольствием)))))
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20.09.2021 09:15 Ответить
 
 