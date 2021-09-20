Вакцинация от COVID-19 может предотвратить 1 млн смертей, - главный инфекционист США Фаучи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. У Соединенных Штатов есть для этого все возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, "но до сих пор не сделали ее".

"Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится", - отметил Фаучи.

Он также заявил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.

Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи

Ранее Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.