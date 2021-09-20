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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 275, медработников - 22).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1 255 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 летальных случаев - 44;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 выздоровели - 565 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 13 058 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 методом ИФА - 2 011 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 9 723 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 заболели - 2 350 646 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 231 417 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 летальных случаев - 54 919;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 12 484 445.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях", - рассказали в Минздраве.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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20.09.2021 08:39 Ответить
"Единожды солгавши кто ж тебе поверит?" Козьма Прутков.
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20.09.2021 09:16 Ответить
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20.09.2021 09:27 Ответить
 
 