В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 2 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 19 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 275, медработников - 22).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 255 человек;
летальных случаев - 44;
выздоровели - 565 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 13 058 человек,
методом ИФА - 2 011 человек,
экспресс-тестами - 9 723 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 350 646 человек;
выздоровели - 2 231 417 человек;
летальных случаев - 54 919;
проведено ПЦР-тестов - 12 484 445.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях", - рассказали в Минздраве.
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