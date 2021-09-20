В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 265 новых случаев заражения, 565 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 275, медработников - 22).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 255 человек;

летальных случаев - 44;

выздоровели - 565 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 13 058 человек,

методом ИФА - 2 011 человек,

экспресс-тестами - 9 723 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 350 646 человек;

выздоровели - 2 231 417 человек;

летальных случаев - 54 919;

проведено ПЦР-тестов - 12 484 445.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях", - рассказали в Минздраве.

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