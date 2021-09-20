Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 229 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 сентября в мире зарегистрировали 351 719 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 758 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 229 293 200 случай инфицирования, из них 351 719 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 705 498 человек, из них 5 758 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 205,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 19-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 24-ю и 4-ю позицию соответственно.
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