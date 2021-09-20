"Наша любовь к Франции неистребима", - Джонсон заявил о сердечной дружбе государств на фоне сделки с подлодками для Австралии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится сгладить остроту в отношениях с Францией, возникшую после британо-американской сделки с Австралией о строительстве подводных лодок вместо французских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наша любовь к Франции неистребима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, это имеет огромное значение для этой страны", - цитирует агентство Bloomberg заявление Джонсона в самолете журналистам, сопровождающим его в рамках визита в США.
Премьер добавил: "Это исключительно дружественные отношения, сердечные, они насчитывают столетие или более, и жизненно важны для нас".
На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.
Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.
Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".
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Щось історія нам інше розказує.
Пусть Макрона - ***** утешает...
Де я нию ? Констатую факт довготривалого і =палкого= кохання між французами і англійцями.
потому что правильно будет не "нию" а скиглю"...
Не шукайте москалів там, де їх нема. Бувайте.
Любовь Макрона к путину дороже.
А "Навал групп" пусть построит яхту Навке.
Борис Джонсое продался Госдепу и Байдену,....Зеленский и Арахамия думают шо делать,чуваки?
Франция и Британия присоединились к Братскому Договору в Москве 28 сентября 1939 года типа Молотов-Риббентроп...Черчилль каже...хочу Гитлеру по роже съездить...а Молотов каже низзя...Гитлер наш братан...
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Як думаєте, пан Віктор передаст? Думаю передаст
такой же продажный кусок гамна как и Макарон,только потолще