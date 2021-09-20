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"Наша любовь к Франции неистребима", - Джонсон заявил о сердечной дружбе государств на фоне сделки с подлодками для Австралии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится сгладить остроту в отношениях с Францией, возникшую после британо-американской сделки с Австралией о строительстве подводных лодок вместо французских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша любовь к Франции неистребима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, это имеет огромное значение для этой страны", - цитирует агентство Bloomberg заявление Джонсона в самолете журналистам, сопровождающим его в рамках визита в США.

Премьер добавил: "Это исключительно дружественные отношения, сердечные, они насчитывают столетие или более, и жизненно важны для нас".

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Макрон обсудят ситуацию с контрактом на постройку подводных лодок для Австралии, который потерял Париж

Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал с потерей контракта по подлодкам повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - глава МИД Франции Ле Дриан

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".

Австралия (430) Великобритания (4927) подводная лодка (194) США (26422) Франция (3495)


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Топ комментарии
+14
Нормально тролит.)
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20.09.2021 08:37
+13
Борис Джонсон - мастер утончённого троллинга. Обожаю.
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20.09.2021 08:43
+10
это ответ на проявления озабоченности
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20.09.2021 08:36
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это ответ на проявления озабоченности
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20.09.2021 08:36 Ответить
Борюсік, кому ти розказуєш ці казки ? Сам же ж не віриш.

Щось історія нам інше розказує.
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20.09.2021 08:36 Ответить
Ну что ты ноешь?
Пусть Макрона - ***** утешает...
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20.09.2021 08:44 Ответить
???

Де я нию ? Констатую факт довготривалого і =палкого= кохання між французами і англійцями.
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20.09.2021 08:49 Ответить
подкрути гугл-танслейт если уже косишь под украинца
потому что правильно будет не "нию" а скиглю"...

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20.09.2021 15:47 Ответить
Я в курсі, мене вчити не треба. На суржику у нас вживають -нити-. І ніхто не вмирає.

Не шукайте москалів там, де їх нема. Бувайте.
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20.09.2021 18:07 Ответить
Та шо там те 90 миллиардов ?

Любовь Макрона к путину дороже.

А "Навал групп" пусть построит яхту Навке.
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20.09.2021 08:45 Ответить
Французи - відомі русофіли.
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20.09.2021 08:52 Ответить
До наполеона і підчас його "прогулянки" так, але опісля....
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20.09.2021 09:36 Ответить
русофіли до цих пiр...
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20.09.2021 18:24 Ответить
Нормально тролит.)
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20.09.2021 08:37 Ответить
Британия это вам не РАБссия с братским договором Молотов-Риббентроп в Москве 28 сентября 1939 года...
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20.09.2021 08:40 Ответить
Нехай прем'єр Джонсон згадає Другу світову війну і пошле лягушатників у дупу з їхніми образами.
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20.09.2021 08:40 Ответить
Бугага
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20.09.2021 08:41 Ответить
Не могу сказать в отношении этих стран, они хотя не воюют между собой, но "любовь" Раши до Украины пока ещё не истребима.
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20.09.2021 08:42 Ответить
Борис Джонсон - мастер утончённого троллинга. Обожаю.
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20.09.2021 08:43 Ответить
и только эхо неустанно повторяло: ...*****, ... *****, ...*****"...
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20.09.2021 08:43 Ответить
На сегодня Украина и Британия имеют 2 Договора в военной сфере....подробности не скакжу...а баранам РАБссии Ольги **********...скажу простую вещь...валите на.... из Украины пока трамваи ходят в в ДАУНетске...
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20.09.2021 08:44 Ответить
Ну да...прям таке палке кохання.
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20.09.2021 08:45 Ответить
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20.09.2021 08:45 Ответить
Мавзолейные....Хрюкните Крым наш,Белорусь наш...а Украина не наш...
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20.09.2021 08:50 Ответить
Британия в 1939 году с 2 сентября и начала 2 Мировой поставила во Францию тысячи тонн медикаментов продовольствия и прочих вворужений на сумму свыше 2 миллиарда фунтов стерлингов...,что поставило советское быдло тогда тайна до сих пор...
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20.09.2021 08:56 Ответить
Что ж вы такое тупое быдло...а* Рюсские???
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20.09.2021 09:00 Ответить
потролил лягушатников)
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20.09.2021 09:08 Ответить
Це про васалів говорять старі шлюхи кремля франція чи німеччина? Джонсон красавчик, що так тролить шалав французьких.
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20.09.2021 09:09 Ответить
Анекдот из Ютьюба..
Борис Джонсое продался Госдепу и Байдену,....Зеленский и Арахамия думают шо делать,чуваки?
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20.09.2021 09:13 Ответить
Ну, це як у німців з трубою- чисто комерційний проект.
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20.09.2021 09:16 Ответить
Тонкий английский юмор
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20.09.2021 09:17 Ответить
Сын подсказал мысль...
Франция и Британия присоединились к Братскому Договору в Москве 28 сентября 1939 года типа Молотов-Риббентроп...Черчилль каже...хочу Гитлеру по роже съездить...а Молотов каже низзя...Гитлер наш братан...
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20.09.2021 09:23 Ответить
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20.09.2021 09:28 Ответить
Мавзолейное быдло...вы баранами были... ими и останетесь НАВЕЧНО
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20.09.2021 09:30 Ответить
особенно тот передаст-сухоручка в светлом френче.... людоед-каннибал в пример всем диктаторам.
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20.09.2021 11:16 Ответить
Кстати Уинстон Черчилль единственный политик Мира воевавший с Гитлером с первого и до последнего дня 2 Мировой.... с 2 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года...
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20.09.2021 09:37 Ответить
Вроде бі Черчилль не біл в кабинете министров в начале войні ?
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20.09.2021 09:46 Ответить
Передай Патрушеву, що ти поганий російський шпигун. Спаливсь з одного речення.
____________
Як думаєте, пан Віктор передаст? Думаю передаст
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20.09.2021 10:17 Ответить
Весь фокус в том, что США и Великобритания создадут в Австралии мощности по строительству АПЛ, а єто уже совсем не то, что где-то на стороне покупать подлодки, тем более дизельніе.
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20.09.2021 09:43 Ответить
Подлодки для Австралии не будут оснащены ядерным оружием...
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20.09.2021 09:44 Ответить
Ядерна зброя - зброя терористів смертників. Це, як пшикнути газовим балончиком у свого суперника в закритому приміщенні. Постраждають усі, хто там знаходиться. Планета Земля - дуже обмежений простір
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20.09.2021 10:26 Ответить
А там же не только подлодки. Еще Швейцария не берет французские истребители, а берет американские.
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20.09.2021 09:45 Ответить
Куплю утюг... желательно из Одессы... и шоб в ём была ядренная бонба...
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20.09.2021 09:50 Ответить
Олег Филимонов встречает в Одессе Олега Школьника и каже...,слыш братан,на Мацковии кажуть шо Одессу придумал Петр первый и его жена типа князь Меншиков?Та брешуть моцкакли...Одессу придумал Путлер типа фюрер РАБссии задроченной.....типа Новороссия от Харькова до Одессы...
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20.09.2021 09:56 Ответить
От щось мене напрягає коли я чую слова про дружбу навєк...
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20.09.2021 09:58 Ответить
Борис Джонсон - потомок Ахмеда Окдая, последнего Великого визиря Османской империи,

такой же продажный кусок гамна как и Макарон,только потолще

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20.09.2021 09:58 Ответить
Мацковию придумал Хан Батый в 1237 году и это исторический факт....,а его внук Хан Менгу-Тимур построил на берегу Мокша-реки блок пост в 1272 году с 2 бойцами Золотой Орды...типа шоб дяревня Мокшандия не сбежала с болот Мокшанских,это знают даже дети в той же Британии или Франции..не знает только Мокшанские бараны Путлера...
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20.09.2021 10:02 Ответить
Було б розумно заради єдності НАТО інкорпорувати у цей проект і Австралію і Францію разом. У такий спосіб будувавсь найбільший у світі пасажирський лайнер Аербас 360. Його будувала вся Європа. Треба перевезти якісь готові вузли з Європи до Австралії на збиральні стапелі? Є Мрія! Туди можна і всю підлодку завантажити))
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20.09.2021 10:11 Ответить
Франция не входит в военный блок НАТО с 1966 года...только политические консультации... при этом Франция не присоединилась к ядерной программе НАТО...
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20.09.2021 10:21 Ответить
Другими словами Франция НИКТО.... по факту
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20.09.2021 10:23 Ответить
Подпишитесь в ютьюбе на сайт Микола Рушниця...будете знаит больше...
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20.09.2021 10:27 Ответить
Согласен с Британией - проститутки, они все же нужны......
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20.09.2021 11:20 Ответить
Ещё бы озабоченность добавил и все ок.
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20.09.2021 12:07 Ответить
Дуже погана нова версія Цензора. Ніяк не можу звикнути. Дуже дратує своїми дубовими, недоречними новаціями.
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20.09.2021 12:08 Ответить
 
 