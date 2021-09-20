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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 152 834 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"36 029 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 19 сентября 2021. Первую дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек.

В течение суток работали: 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 456 848 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нормальну маску за гривню купити не подужали ?
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20.09.2021 08:49 Ответить
Насправді прикро, що на прилавку маленького магазину більшість молочної продукції з Польщі.

В нас ні корів, ні молока, ні нормальних виробів.
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20.09.2021 08:51 Ответить
В Кутузовке и Шестакова, что под Харьковом в коровниках полным полно коров. Местный "Агромол" развернулся. Хочешь молока и молочные продукты, нет проблем. Хочешь , можно молодняк коров или бычков купить. Но мне больше нравится продукция Яготинского завода. Масло, ряженка, молоко, сметана, "гералакт". Какая там Польша?
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20.09.2021 09:54 Ответить
 
 