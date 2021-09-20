За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 152 834 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"36 029 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 19 сентября 2021. Первую дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы - 14 911 человек.

В течение суток работали: 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 456 848 прививок", - рассказали в Минздраве.





