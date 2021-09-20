Путин фактически разорвал Минские соглашения, - Бутусов о голосовании жителей ОРДЛО на российских выборах
Россия реализовывает на Донбассе сценарий Приднестровья. После паспортизации жителей ОРДЛО ни о каком политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет главред издания Юрий Бутусов.
"Впервые Россия объявила жителей Донбасса российскими избирателями и стимулировала голосование принудительным подвозом людей на участки в РФ и раздачей голосующим российских паспортов. Но объявлять о присоединении Донбасса Россия заявлять не посмела. Сценарий Приднестровья реализуется на практике. Россия сегодня де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье". То есть непризнанную Россией территорию, жители которой, однако, используются как ресурс для ведения войны против Украины и поставок рабочей силы в РФ", - рассказал журналист.
"Официальных участков в Придонбасье нет, официальных границ нет, официального признания частью России нет. Но любой, кто голосует может получить российский паспорт. Путин фактически разорвал Минские соглашения, ведь невозможно проводить какие-либо голосования, поскольку осуществил принудительную паспортизацию. Ни о каком теперь политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще. Остановить российский сценарий против Украины может только вооруженное сопротивление и эффективные военные реформы", - акцентировал Бутусов.
"Россия использует Придонбасье как фронт против Украины. На Придонбасье не будет никакого признания, не будет никаких инвестиций, не будет никаких новых рабочих мест. Оставят только минимум для содержания личного состава армейских корпусов, оккупационных властей и их обслуживающего персонала. Россия будет использовать Придонбасье исключительно как поле боя, непризнанный фронт, чтобы не допустить в Украине мира", - добавил он.
"К сожалению, пока у Украины нет никакой стратегии для борьбы с этой агрессивной долгосрочной политикой России. Мира не будет, надо защищать нашу страну всеми силами", - резюмировал Бутусов.
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Нельзя без большой силы и серьезной поддержки ничего не сделает против нашей преступной власти.
Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..
Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
За сепаратизм.
8 лет и с полной конфискацией.
Ґлавнає - с канфискациєй. Грабить - смьісл существования!
У 80х прибалти ще були в сові. Україна майже забула про голодомор і була зросійщена. А фіни вже оклигали і видряпувалися з пащі.
Ну, мы официально говорим что Минские мертвы. Путин плахой, бла бла бла, что и все знают.
И? С России снимают санкции. Что получает Украина? Рост благосостояния Путинских дружбанов и возможность России получать дешевые кредиты.
А нам-то что с этого? какая НАМ от этого радость?
Если Украина хочет силой отбить ОРДЛО - так уверяю вас, Минские нам в этом никак не мешают. Пока у нас есть союзники - они закроют глаза на нарушения Украиной Минских, как и закрывали до сих пор.
Только вот на счет "союзники закроют глаза" есть очень много вопросов. Начиная от отказа "союзников" продавать Украине продукцию ВПК и заканчивая тем же "закрыванием глаз" на возможную ответную реакцию РФ (прямое вторжение под видом помощи ОРДЛО)
Можно отменять изменения в Конституции Украины, внесенные еще при Порошенко.
Наша влада не вимагає санкцій за зухвалі дії агресора, тому вони можуть робити все, що заманеться.
А рашка наївно надіялась що - Україна , підписавши його , вже капітулювала . Ага . Щасс !
Кто-то способен уговорить Путина подписать документ, который Путин будет выполнять?
Он даже Минские не желает выполнять, даже 1-й пункт.
Вы хотите отменить Минские? Чтобы с России сняли санкции?
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ
"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права.
Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - Как передает со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318259-venislavskij-poasniv-comu-ukraina-dozvolila-rosii-vidkriti-viborci-dilnici-u-konsulstvah.html Укринформ, об этом сказал представитель Президента (!!) в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (!!) Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24". "
фюрер только видоизменил формы аннексии. они не признают границ. бульбофюрер в унисон уже не признает границ с соседями. Войска с кетайской границы уже перебросили на Запад. Пока еще синяя птица удачи маячит перед фюрером.
Однако калейдоскоп меняется, Америкосы гарантировали Украине свободу. Макрон также опозорился как и Саркози, Меркель ушла, низко опустив голову, проиграла выборы. А только бриты (старые колонизаторы) открыто насмехаются (проход эсминца возле Крыма). Осталось только одно - раздать паспорта и гарантировать защиту русскоговорящего. А защитник спрятался в бункер, перевел часы взад на двадцать лет и ждет второе свое пришествие.
а наши "договоранти".... Все делали в унисон и желали этого унисона, но подлая птица удачи таки отвернулась.