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Новости Агрессия России против Украины
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Путин фактически разорвал Минские соглашения, - Бутусов о голосовании жителей ОРДЛО на российских выборах

Путин фактически разорвал Минские соглашения, - Бутусов о голосовании жителей ОРДЛО на российских выборах

Россия реализовывает на Донбассе сценарий Приднестровья. После паспортизации жителей ОРДЛО ни о каком политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет главред издания Юрий Бутусов.

"Впервые Россия объявила жителей Донбасса российскими избирателями и стимулировала голосование принудительным подвозом людей на участки в РФ и раздачей голосующим российских паспортов. Но объявлять о присоединении Донбасса Россия заявлять не посмела. Сценарий Приднестровья реализуется на практике. Россия сегодня де-факто из оккупированных территорий Донбасса сделала "Придонбасье". То есть непризнанную Россией территорию, жители которой, однако, используются как ресурс для ведения войны против Украины и поставок рабочей силы в РФ", - рассказал журналист.

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"Официальных участков в Придонбасье нет, официальных границ нет, официального признания частью России нет. Но любой, кто голосует может получить российский паспорт. Путин фактически разорвал Минские соглашения, ведь невозможно проводить какие-либо голосования, поскольку осуществил принудительную паспортизацию. Ни о каком теперь политическом сценарии и мирных переговорах говорить нельзя вообще. Остановить российский сценарий против Украины может только вооруженное сопротивление и эффективные военные реформы", - акцентировал Бутусов.

"Россия использует Придонбасье как фронт против Украины. На Придонбасье не будет никакого признания, не будет никаких инвестиций, не будет никаких новых рабочих мест. Оставят только минимум для содержания личного состава армейских корпусов, оккупационных властей и их обслуживающего персонала. Россия будет использовать Придонбасье исключительно как поле боя, непризнанный фронт, чтобы не допустить в Украине мира", - добавил он.

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"К сожалению, пока у Украины нет никакой стратегии для борьбы с этой агрессивной долгосрочной политикой России. Мира не будет, надо защищать нашу страну всеми силами", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) россия (95372) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+17
Финляндия в результате двух войн с Рашкой потеряла часть территории и часть населения, но сохранила суверенитет.. и в Финляндии родители не жрали своих детей во время искусственных Голодоморов, а финские матери не хоронили своих мужей и сыновей в постоянных войнах, которые постоянно вела безумная верхушка большевистской партии людоедов..

Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..

Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
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20.09.2021 09:20
+15
💯
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20.09.2021 09:04
+11
Да ладно! Нелох сделает вид, что ничего не произошло. А какая разница 😁😁😁
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20.09.2021 09:11
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20.09.2021 09:04 Ответить
Треба ще військомату п*яту повістку направити, адреса вже точно відома.
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20.09.2021 09:08 Ответить
Да ладно! Нелох сделает вид, что ничего не произошло. А какая разница 😁😁😁
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20.09.2021 09:11 Ответить
так он и делает. на пресс-конференции журналист ЛБ спрашивал дурака, - "что он собирается делать с паспортизацией Лугандона", на что дурак даже не понял что тут такого, - "пусть себе будет"...
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20.09.2021 17:14 Ответить
А Вава хоче пагаваріть з ******.
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20.09.2021 09:11 Ответить
в шоколадный глаз ему посмотреть
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20.09.2021 17:15 Ответить
Кстати "Придонбасье" неплохо применять.
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20.09.2021 09:15 Ответить
А чем Лугандон не угодил?))
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20.09.2021 09:20 Ответить
Ну это так сказать бытовой уровень, "Придонбасье" можно использовать официально.
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20.09.2021 09:25 Ответить
Мені краще лугандон подобається
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20.09.2021 09:55 Ответить
Вернее, луГандон!
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20.09.2021 15:43 Ответить
И одним из тех, кто постарался, чтоб к власти пришел зеро, который априори не способен возглавить сопротивление рашке, есть пан Бутусов. Спасибо ему за это
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20.09.2021 09:19 Ответить
Все кто начинает это реализовывать находясь во власти, с первой космической скоростью в лучшем случае оттуда вылетают. В худшем их находят в лесу.

Нельзя без большой силы и серьезной поддержки ничего не сделает против нашей преступной власти.
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20.09.2021 12:54 Ответить
Финляндия в результате двух войн с Рашкой потеряла часть территории и часть населения, но сохранила суверенитет.. и в Финляндии родители не жрали своих детей во время искусственных Голодоморов, а финские матери не хоронили своих мужей и сыновей в постоянных войнах, которые постоянно вела безумная верхушка большевистской партии людоедов..

Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..

Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
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20.09.2021 09:20 Ответить
я считаю, таких как ты надо сажать в одну камеру с боевиками-сепарами.

За сепаратизм.

8 лет и с полной конфискацией.
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20.09.2021 11:38 Ответить
Для такого бидла,як ти, паралельно за що.

Ґлавнає - с канфискациєй. Грабить - смьісл существования!
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20.09.2021 15:50 Ответить
чего ты так возбудился?.. за что ж меня сажать?
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20.09.2021 16:48 Ответить
При Зеленскому освожления не будет, нужно об єтом говорить в слух, а не молчать, хотя вести тактику постепенного освожленич по селу как при Порохе Украина может и по силам
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20.09.2021 12:35 Ответить
там было не две а три войны. В первой Маннергейм стал главнокомандующим и побили супостата -Красную гвардию "Финляндии". После второй финны вывезли коренное население из Карелии. А третья война завершилась мирными переговорами и теперешним статусом кво.
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20.09.2021 13:51 Ответить
Кстати когда вывозили а вернее предложили выезд---не все согласились. И потом комуняки там организовали Карело-финскую автономную республику, которую, точно не помню после войны устранили административно. Просто Карелия стала. Почти как у нас получается. Кто хотел выехал и в разные стороны, а упоротые остались. И нахер кому теперь нужные. Может и к лучшему. Не терявши---не находят. Пора решать нам это---слишком дорого платим ведь. Балласт в дорогу не берут--его сбрасывают!
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20.09.2021 15:52 Ответить
Москалі втратили у 8 чи 10 разів більше. Але втрати фінів були загрозливі для збереження нації. з огляду на чисельність нації. І втратили території, які так і не повернули. У москві створили щось на кшталт уряду фінської народної республіки, який упхали в Хельсінки. Тож фіни стали залежними від москви. І попри залежність вони лишились фінами, а не стали карелами. А Західна Європа навіть глибоку стурбованість не висловила.

У 80х прибалти ще були в сові. Україна майже забула про голодомор і була зросійщена. А фіни вже оклигали і видряпувалися з пащі.
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21.09.2021 00:38 Ответить
На фото АВТОЗАК, тут сомнений нет.
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20.09.2021 09:22 Ответить
не, а так нормально в "придонбасье" пенсии 7 лет платить?
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20.09.2021 09:24 Ответить
Как ни хорош разбор Бутусова, но осебенно впечатлило гневное, аргументированное и выдержанное в поле МЕждународного права заявление зеленского по этому поводу... которого не последовало... Уверен -он сегодня с высокой трибуны ООН обязательно об этом скажет...если не забудет... Реально у Украины есть президент или шо ?
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20.09.2021 09:43 Ответить
есть сцыкливая Бубочка
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20.09.2021 10:05 Ответить
а надо смело сказать, что пора снимать санкции с РФ, поскольку Украина вслед за РФ не считает Минские обязательными к выполнению?
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20.09.2021 11:37 Ответить
Фотки з ****** треба тільк так публікувати

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20.09.2021 09:54 Ответить
Бутусов говорит очевидные вещи. Говорит последовательно. Но интересно другое: Кроме Бутусова ТАК еще кто-нибудь в мире считает? ( с нашими "зе" - уже давно все понятно)
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20.09.2021 09:57 Ответить
а мне интересно другое - АЛЬТЕРНАТИВА КАКАЯ?

Ну, мы официально говорим что Минские мертвы. Путин плахой, бла бла бла, что и все знают.

И? С России снимают санкции. Что получает Украина? Рост благосостояния Путинских дружбанов и возможность России получать дешевые кредиты.

А нам-то что с этого? какая НАМ от этого радость?

Если Украина хочет силой отбить ОРДЛО - так уверяю вас, Минские нам в этом никак не мешают. Пока у нас есть союзники - они закроют глаза на нарушения Украиной Минских, как и закрывали до сих пор.
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20.09.2021 11:36 Ответить
Верно. Альтернативы нет. Только военная деоккупация.

Только вот на счет "союзники закроют глаза" есть очень много вопросов. Начиная от отказа "союзников" продавать Украине продукцию ВПК и заканчивая тем же "закрыванием глаз" на возможную ответную реакцию РФ (прямое вторжение под видом помощи ОРДЛО)
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20.09.2021 13:28 Ответить
Разорвал, так разорвал. В Украине никто не будет плакать по этому поводу.

Можно отменять изменения в Конституции Украины, внесенные еще при Порошенко.
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20.09.2021 10:00 Ответить
. А от з цього місця подробніше . Які саме ? .
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20.09.2021 11:22 Ответить
Москалі роздадуть паспорти і приєднають Донбас до себе.

Наша влада не вимагає санкцій за зухвалі дії агресора, тому вони можуть робити все, що заманеться.
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20.09.2021 10:01 Ответить
А нахрена ***** Мінськ без втілення в життя ф-ли Штайнмайєра? Забив він на оті домовленості. І надалі буде "ковирять" в тілі України лугандоном,щоб хїоч якось притормозити ї їрозвиток і далеко від підерефії не відпускати, якщо невдовзі його самого не придушать у бункері його ж "друзі"-бізнесбариги,яким вже наост***ли санкції. А в кремлебункері щось-таки затівається.Недарма криса сховалась і не хоче з"являтись на люди.Боїться ,****, за свою паскудну життьонку.
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20.09.2021 10:34 Ответить
Мінський договорняк нікому не потрібен . Бо то план програшу , для того - хто б його не виконав , Україна чи паРаша . Мінський договір , Україні був потрібен лише для того щоб притушити полум'я широкомасштабної війни , яке розгоралось не на жарт . І все . З цією функцією він справився . .

А рашка наївно надіялась що - Україна , підписавши його , вже капітулювала . Ага . Щасс !
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20.09.2021 11:48 Ответить
Минские договорняки которые питр наподписывал изначально были невыполнимы. Донбасс уже не вернуть. Теперь надо думать как сохранить то что осталось, а с таким уровнем экономики, демографии и с ухудшающейся внешней обстановкой может еще какой-нибудь кусок отвалиться.
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20.09.2021 11:26 Ответить
Капитан Очевидность блин.

Кто-то способен уговорить Путина подписать документ, который Путин будет выполнять?

Он даже Минские не желает выполнять, даже 1-й пункт.

Вы хотите отменить Минские? Чтобы с России сняли санкции?
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20.09.2021 11:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poroshenko-vymagaye-rozsliduvaty-chomu-vlada-dozvolyla-nezakonni-vybory-do-derzhdumy-na-terytoriyi-********/ Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України *

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.

«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.

«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.

«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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20.09.2021 12:14 Ответить
Как там в ИП говорили-то что мертво умереть не может.Порох это понял на второй день после подписания ,когда рашка в нарушение полезла атаковать Дебальцево.Поэтому была взята стратегия на то что минские это дышло и инструмент при помощи которого можно иметь рашку санкциями при этом не исполняя их.Но тут прилез дебил-миротворец Зеля,который начал в одностороннем порядке внедрять минск в жизнь да еще в извращенном варианте Штанмайера.Ну вот теперь видно до чего довела стратегия миролюбства зебилов.Донбас обелечен паспортами и уже готов к окончательной переварке в коричневую субстанцию под названием "русский мир".Спасибо 73 % зеленому стаду.
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20.09.2021 12:33 Ответить
Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права.

Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - Как передает со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318259-venislavskij-poasniv-comu-ukraina-dozvolila-rosii-vidkriti-viborci-dilnici-u-konsulstvah.html Укринформ, об этом сказал представитель Президента (!!) в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (!!) Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24". "
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20.09.2021 13:03 Ответить
Когда то Олесь Гончар написал что эту раковую опухоль нужно вырезать Шум и гам поднял Леонид Макарович, и что же, Макарович посрамлен ? У них там и депутат Госдуми уже есть - конечно, яркий представитель угро-финской народности Бородай. Да и сам Пургин ( поганяло Пушилин) тоже из них. Пациента больницы им.Кащенко конечно же не возьмут. (Гиркина)

фюрер только видоизменил формы аннексии. они не признают границ. бульбофюрер в унисон уже не признает границ с соседями. Войска с кетайской границы уже перебросили на Запад. Пока еще синяя птица удачи маячит перед фюрером.

Однако калейдоскоп меняется, Америкосы гарантировали Украине свободу. Макрон также опозорился как и Саркози, Меркель ушла, низко опустив голову, проиграла выборы. А только бриты (старые колонизаторы) открыто насмехаются (проход эсминца возле Крыма). Осталось только одно - раздать паспорта и гарантировать защиту русскоговорящего. А защитник спрятался в бункер, перевел часы взад на двадцать лет и ждет второе свое пришествие.

а наши "договоранти".... Все делали в унисон и желали этого унисона, но подлая птица удачи таки отвернулась.
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20.09.2021 13:47 Ответить
 
 