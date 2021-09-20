В Украине "красный" уровень по динамике госпитализации, заболеваемость COVID-19 превышена почти в два раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 20 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 137 (превышение в 1,83 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (328), Луганской области (296) и Тернопольской области (220).

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Также в Украине в целом зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,7% при норме не более 50%. Также этот показатель превышен 11 областях.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 8,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (14,3%) и Сумской (12,5%) областях.

По данным за 19 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 26,6 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 57,9 человек на 100 тыс. населения, при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 29,4% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 58,9%, при норме не более 65%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.