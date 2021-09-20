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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине "красный" уровень по динамике госпитализации, заболеваемость COVID-19 превышена почти в два раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 20 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 137 (превышение в 1,83 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (328), Луганской области (296) и Тернопольской области (220).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 029 человек, всего - 6 304 016, - Минздрав

Также в Украине в целом зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,7% при норме не более 50%. Также этот показатель превышен 11 областях. 

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 8,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (14,3%) и Сумской (12,5%) областях.

По данным за 19 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 26,6 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 57,9 человек на 100 тыс. населения, при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 29,4% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 58,9%, при норме не более 65%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине красный уровень по динамике госпитализации, заболеваемость COVID-19 превышена почти в два раза, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Ага

- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!
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20.09.2021 09:44
+7
Коменданский час.автоматчики на улицах не привытых растреливать на месте
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20.09.2021 10:29
+6
Власти скрывают....какая красная зона? Уже давно ЧЁРНАЯ, посмотрите насколько меньше людей стало , 50 процентов уже умерли от Ковида, надо срочно бессрочный локдаун навсегда, так победим!
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20.09.2021 10:03
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Я болел насмрк горло.херово было так даже на тест не направили.и после прививки много народа болеет с положительными тестами.значит это кому то выгодно
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20.09.2021 09:40 Ответить
..ждём..когда кто то направит? Самому думать тяжело..надо ..чтобы кто то подумал? И как деревянным..стучат по дереву..что прививка облегчает течение болезни ...н не защищает от болезни...а дерево все ищет тех..кому это выгодно!!!
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20.09.2021 09:59 Ответить
точно, одному студенту с Киевской области уже облегчила, больше не более, мир его праху.
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20.09.2021 10:32 Ответить
Когда научитесь читать оглавление странички... где написано...что В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ!!..а не от вакцины!! умер студент...то тогда и делайте заключение. Если конечно поймёте о чём я ?!
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20.09.2021 11:02 Ответить
Юра, я так поняв, шо ти вакцинуватись НЄ?
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20.09.2021 09:48 Ответить
ты правильно понял. я переболел в крайне тяжёлой форме,и у меня естественный иммунитет.
а прививке от х/з чего,я не доверяю.
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20.09.2021 10:00 Ответить
Я теж перехворів, правда торік восени. Хворів на дому, незнаю яка була в мене форма, але три-чотири дні ледве до туалету доходив. Потіп потехеньку відпускало. А літом цього року два рази Файзером вакцинувався.
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20.09.2021 10:05 Ответить
..не встречали ещё вторично заболевших... ? Которые готовы были и пить уже эту вакцину... но не успели!? Дай Бог..чтобы Ваша **уверенность** Вас не подвела.
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20.09.2021 10:08 Ответить
.. я ещё не видел умерших от прививок. А вот умерших от ковида... уже видел . И родственника похоронил 54-летнего. И сам в лёгкой форме хватанул..благодаря прививке. А рядом ...со мной ..заболевшие ..антипрививочники тяжеловато перенесли. Поумнели быстро. А вот ..дурачков... пишущих подобный бред...я вижу наяву. Отчаянных дурачков....даже переболевших в тяжёлой форме...но ничего так и не понявших.
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20.09.2021 10:17 Ответить
--------

это один из тех кого ты не видел.
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20.09.2021 10:31 Ответить
это другое!!1!
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20.09.2021 10:37 Ответить
а я не сомневался..что у тебя с умишком проблемы!!! Уже всё знаешь? Уже заключение есть? Вчера умер.. и уже известно от чего? Не стыдно тебе дурачку будет..если парень умер от сердечной недостаточности или мало чего врождённого? Ты даже.. недалёкий заглавие осознать не способно. Что В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ!!! а не от вакцинации скончался парень!!! Хотя подобные тебе будут завывать... Скрывают..врут... чипируют..!!! Сколько же идиотов бродит среди людей??!!!
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20.09.2021 10:39 Ответить
судя по симптоматике, у парня был менингит. Развивается он стремительно, в момент вакцинации симптомов могло не быть.
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20.09.2021 11:47 Ответить
я понимаю только одно - ковид ДАЛЕКО не самая смертоносная болезнь, вообще. да болеют, да умирают - как и при гриппе. но вот яне могу понять одного - кто и зачем третий год нагнетает истерию... вот что интересно.
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20.09.2021 10:39 Ответить
... истерия в боязни массовой эпидемии. Когда умирать начнут массово. Ни одна страна не обладала нужным количеством кислородных станций.. мест с подключением систем кислородных и прочего...что необходимо было при этой заразе. Вы что нибудь слышали три года назад о кислородных концентраторах? В массе больниц их и близко не было..как и кислородных станций. И не думали о них. А вот сейчас все знают. И первый локдаун дал возможность что то сделать . Но в странах...где дружат с головой. Вспомните ..как умирали в Италии..да и здесь в штатах. Правда деньги не на **Велыке Будивныцтво ** с ковидфонда бросали..а на массовое обеспечение медицины. Хотя говорить можно что хочешь и думать по разному.
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20.09.2021 10:49 Ответить
ботяра сколько платят за эту твою дичь?
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20.09.2021 11:10 Ответить
..был бы у тебя мозг...Ты бы мог думать! А так безмозглый подобное и пишет..о ботах... вопросы о плате ставит.. о чипировании говорит... о массовом заговоре! Ничего удивительного. В стране...где 73 процента откровенных идиотов ,другого вопроса и не услышать!
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20.09.2021 11:18 Ответить
где я пишу о чипировании?Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал https://edition.cnn.com/2021/09/15/health/us-coronavirus-wednesday/index.html CNN .это что пандемия?
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20.09.2021 11:34 Ответить
..исключим чипирование!! Оставим остальные пункты!! Главное Вы не стали отрицать о наличии 73 процентов идиотов!! Может стоит и напрячь остатки жижи в голове..что не будь вакцинации и действий то не каждый 500-й ..а каждый 100-й бы умер!? Или Вам ближе такое государство ..как рашка.... где значительная смертность ..но никто не знает точной цифры сдохших?
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20.09.2021 12:15 Ответить
ботяра однозначно...инструкцию читает.
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20.09.2021 11:22 Ответить
пупкин, желаю тебе переболеть этой болезнью даже не в тяжелой форме.

Я смотрю, боты-антивакцинаторы поменяли имена. СБУ, стало быть, работает.

Зато новых быстро наклепали, гады..
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20.09.2021 11:48 Ответить
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало.
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20.09.2021 09:33 Ответить
Ты попутал это вакцинированые штабелями на койках лежат.
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20.09.2021 09:41 Ответить
Верить МОЗ Украині - себя не уважать.
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20.09.2021 10:00 Ответить
..не ври... находящийся в штабелях!!! Вакцинированные значительно легче..а порой вообще не замечают ..что заболели. И поэтому маски надо и вакцинированным носить... и не уповать на прививки... чтобы не заражать других. Но народец основательно туп. Ярчайший пример тупости..Ваша писанина.!!!))
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20.09.2021 10:03 Ответить
Это ты мне рассказываешь?у меня друг после вакцынации чуть не крякнул у другого сердце хватануло
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20.09.2021 10:23 Ответить
..не надо так отчаянно пи@деть!!! ))) У тебя..вакцинированные штабелями лежат. ))) Да и с умишком у тебя явно проблемы..и большие!!! )))
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20.09.2021 10:28 Ответить
... и вдогонку. Правильно здесь писали! Не стоит вакцинироваться таким как ты..и аналогичным антипрививочникам. Надо помочь государству ...облегчить нагрузку на пенсионный фонд...дать заработать представителям похоронного бизнеса..да и просто очистить землю от основательно недалёких индивидуумов. Главное .что бы такие как ты заболевшие.. не сдохшие не заражали других.
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20.09.2021 10:33 Ответить
Дебилоид мне 35.эфективность вакцыны 50на50 тоже самое что и без прививки.имунитет тысячи лет вырабатывал антитела а тут за 2 года шмурдяк заколотили
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20.09.2021 10:40 Ответить
..тебе бы...35-летнему в школу... букварь осилить и грамотно писать бы ещё научиться, а ты уже о вакцЫнации размышляешь? Ты хоть школу то окончило, чудо без умственного иММунитета? Только дурачку не понять, что вакцинация не спасает.. а ОБЛЕГЧАЕТ!!! Хотя что с тобой о чём то говорить?! У тебя вакцинированные штабелями в больницах лежат...))) Вот вопрос? !! Где таких , как ты, тупорылых, выводят?
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20.09.2021 10:59 Ответить
Тупорылый тут только ты.и тебя как овоща вывели на гною.иди колись раб.
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20.09.2021 11:04 Ответить
Ну что и требовалось доказать! Полное отсутствие возможности мыслить и что то понимать. Ты откуда влезло...чучело безграмотное?
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20.09.2021 11:08 Ответить
Вы демагог и нервостеник) Факт. А как вам после прививки , человек инвалид 1 группы) Но вам это никто не расскажет)
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20.09.2021 11:26 Ответить
..судя по результатам вакцинации в Украине массовые смерти от вакцин...)))) Кто то и от укола пенициллина может умереть.... Или НеДемагог думает..что шансов умереть от прививки больше, чем от самого Ковида? Ну никто не против! Хочется Вам в конвульсиях мучиться в больничке... (а это не исключено) да ради Бога. Как сдохнуть...личное дело каждого!!! (((
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20.09.2021 12:07 Ответить
Что ты доказала?тебе хоть в глаза ссы у тебя одна вакцина в голове.коли дальше будет и третья и четвертая доза.я против этого говна.а время покажет кто был прав.
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20.09.2021 11:26 Ответить
...естественно покажет! Но тебе рассчитывать абсолютно не на что. Тупому и безграмотному жить со своими потребностями значительно легче. Самое простое! Думать не надо! Что ты ..убогое..ярко демонстрируешь.
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20.09.2021 12:01 Ответить
Дура.ты хоть думай что ты строчишь.все что я хотел я всего добился в жизни сам и своей головой.думать как раз так и надо,а ты как раб стоишь всю жизнь на коленях и делаешь что тебе скажут не имея своей точки зрения.
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20.09.2021 12:35 Ответить
Для откровенного идиота !!! Я понимаю, что ник написанный на английском языке для тебя непостижимая вершина, т.к ты на русском (о украинском вообще промолчу) безграмотно пишешь свой бред. Ну попробую ишаку объяснить!! NavigatorUR..переводится Навигатор...UR...это авиационной международный символ самолётов , принадлежащих Украине. Навигатор..это английское название . У нас штурман. И кого ты назвал ДУРА...убогое умишком.. я так не понял. Понял..что ты просто тупой и ограниченный баран...для которого пожрать..поспать и пос@ать.. все то..чего ты и добился в своей никчемной жизни. Для таких как ты..безграмотных и тупых наличие в собственности Москвича-412... уже смысл жизни. И как говорят... Для кого то и кобыла ..невеста!!! Да? Ишак?
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20.09.2021 12:48 Ответить
https://tsn.ua/********/temperatura-ta-sudomi-v-instituti-pid-kiyevom-povidomili-pro-smert-19-richnogo-studenta-pislya-vakcinaciyi-1870042.html https://tsn.ua/********/temperatura-ta-sudomi-v-instituti-pid-kiyevom-povidomili-pro-smert-19-richnogo-studenta-pislya-vakcinaciyi-1870042.html

Расскажешь свои байки это родителям умершего парня
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20.09.2021 12:40 Ответить
Навигатор, вместо дискуссий с ботами их нужно БАНИТЬ. Для этого есть кнопка СПАМ.

ХЗ чем СБУ занимается.. почему мы тут делаем за них их работу?
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20.09.2021 11:51 Ответить
..даже не думайте!! Чем больше они будут демонстрировать дикость и идиотизм... заламывая руки от нескольких смертей от прививок... и естественно не будут сами вакцинироваться.. то тем меньше будет процент идиотов. А следовательно это только польза. Так что пусть пишут. Вы же сами видите уровень умственного развития. Весной 2019 73 процента прибитых ... Ну хоть за счёт этих уменьшится процент .)))
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20.09.2021 11:58 Ответить
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20.09.2021 09:41 Ответить
Ага

- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!
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20.09.2021 09:44 Ответить
Власти скрывают....какая красная зона? Уже давно ЧЁРНАЯ, посмотрите насколько меньше людей стало , 50 процентов уже умерли от Ковида, надо срочно бессрочный локдаун навсегда, так победим!
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20.09.2021 10:03 Ответить
Коменданский час.автоматчики на улицах не привытых растреливать на месте
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20.09.2021 10:29 Ответить
Тарифы и нищета, по результатам 2 лет работы Зеленского, тут не причем, это все ковид окаянный!
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20.09.2021 10:42 Ответить
но эти люди, те которые умерли, в час пик восстают из могил и поэтому я хер могу перейти возле дома улицу - машины сплошным потоком. чтош парашенко творит!11!
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20.09.2021 10:35 Ответить
Ковид-зомби, этим двойной бустер или сразу капельницу с Пфайзером.
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20.09.2021 10:38 Ответить
Тупорилим знову потрібен дерибан
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20.09.2021 10:11 Ответить
вакцинируются всё больше, но и болеют всё больше. я как-то не догоняю...
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20.09.2021 10:34 Ответить
Тебе же говорят, не догоняешь ты - потому что тупой (безмозглый)
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20.09.2021 13:18 Ответить
Складові "епідемічних показників": достовірність тестів 60%, а також зріст сезонних простудних захворювань.
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20.09.2021 11:01 Ответить
Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал https://edition.cnn.com/2021/09/15/health/us-coronavirus-wednesday/index.html CNN .так это и есть пандемия?или пландемия?
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20.09.2021 11:37 Ответить
 
 