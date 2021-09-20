В Украине "красный" уровень по динамике госпитализации, заболеваемость COVID-19 превышена почти в два раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 20 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 137 (превышение в 1,83 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (328), Луганской области (296) и Тернопольской области (220).
Также в Украине в целом зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,7% при норме не более 50%. Также этот показатель превышен 11 областях.
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 8,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (14,3%) и Сумской (12,5%) областях.
По данным за 19 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 26,6 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 57,9 человек на 100 тыс. населения, при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.
Также в Украине заняты 29,4% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 58,9%, при норме не более 65%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
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а прививке от х/з чего,я не доверяю.
это один из тех кого ты не видел.
Я смотрю, боты-антивакцинаторы поменяли имена. СБУ, стало быть, работает.
Зато новых быстро наклепали, гады..
Расскажешь свои байки это родителям умершего парня
ХЗ чем СБУ занимается.. почему мы тут делаем за них их работу?
- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!