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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время вся Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров

В ближайшее время вся Украина перейдет в

Украина в ближайшее время может перейти в желтую зону карантина из-за роста темпов распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

"Кабмин с 13 сентября подписал постановление, вводящее новые карантинные ограничения в зависимости от цвета страны. Сегодня вся страна является зеленой. В ближайшее время, скорее всего, страна будет желтой. И желтый уровень эпидопасности распространяется на всю страну. Далее - оранжевый или красный в зависимости от количества случаев в том или ином регионе, и с соответствующими ограничениями. И очень правильным, как мне кажется, является смягчение карантина для вакцинированных лиц", - рассказал Дубров.

В то же время, эксперт Минздрава отметил, что темпы распространения коронавируса зависят от самих украинцев: "Многое зависит от нас с вами. Достаточно неплохие результаты иммунизации за последние месяцы показывают, что скорость роста количества новых случаев меньше, чем во время предыдущей волны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Знову будуть працювати тільки "правильні" підприємства талановитих власників.
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20.09.2021 10:03
+3
До первой смерти в семье...
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20.09.2021 09:51
+2
Уже слышим 2 недели. В ближайшее время……
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20.09.2021 09:38
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Бігом, а то вкушу!

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20.09.2021 09:27 Ответить
Пахнет большими деньгами и распилом.
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20.09.2021 09:29 Ответить
Або ж знову обісралися.
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20.09.2021 09:31 Ответить
Тоді то вже мухи налетіли.
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20.09.2021 09:35 Ответить
Штота другое есть?
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20.09.2021 09:45 Ответить
Для антиваксеров - нет. Это единственный результат вашей упоротости
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20.09.2021 09:46 Ответить
Тебе голоса нашептали, что ты вечен?)😲
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20.09.2021 09:48 Ответить
А ты сильно торопишься?
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20.09.2021 09:51 Ответить
Щаз тебе сюда скопируют про студента, только у него другая бирочка.
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20.09.2021 09:48 Ответить
И есть доказанная связь того события с тем, что ему предшествовало?
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20.09.2021 09:50 Ответить
Ваши доказательства не доказательства. Сизифов труд переубедить словами упоротых противников здорового смысла
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20.09.2021 09:59 Ответить
Уже слышим 2 недели. В ближайшее время……
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20.09.2021 09:38 Ответить
Да всем уже похрен. Заглянул в маршрутку из области возле метра - ни одного в маске не увидел.
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20.09.2021 09:49 Ответить
До первой смерти в семье...
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20.09.2021 09:51 Ответить
Да, в прошлом году все боялись, факт. Теперь только принудилово поможет. Если поможет.
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20.09.2021 09:57 Ответить
Знову будуть працювати тільки "правильні" підприємства талановитих власників.
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20.09.2021 10:03 Ответить
Тупорилим знову потрібний дерибан
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20.09.2021 10:10 Ответить
 
 