В ближайшее время вся Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров

Украина в ближайшее время может перейти в желтую зону карантина из-за роста темпов распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

"Кабмин с 13 сентября подписал постановление, вводящее новые карантинные ограничения в зависимости от цвета страны. Сегодня вся страна является зеленой. В ближайшее время, скорее всего, страна будет желтой. И желтый уровень эпидопасности распространяется на всю страну. Далее - оранжевый или красный в зависимости от количества случаев в том или ином регионе, и с соответствующими ограничениями. И очень правильным, как мне кажется, является смягчение карантина для вакцинированных лиц", - рассказал Дубров.

В то же время, эксперт Минздрава отметил, что темпы распространения коронавируса зависят от самих украинцев: "Многое зависит от нас с вами. Достаточно неплохие результаты иммунизации за последние месяцы показывают, что скорость роста количества новых случаев меньше, чем во время предыдущей волны".

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