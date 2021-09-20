За неделю во время пожаров в Украине погибли 16 человек, на водоемах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 13.09 по 19.09) во время пожаров погибли 16 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 913 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 37 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 428 пожаров, спасены во время пожаров 18 человек и не допущено уничтожение огнем 407 зданий и 50 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 451 тыс.грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 302 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 261 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

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