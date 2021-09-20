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Новости Борьба с коронавирусом
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В Италии резко выросло количество записей на вакцинацию после объявления COVID-паспорта обязательным

В Италии резко выросло количество записей на вакцинацию после объявления COVID-паспорта обязательным

Количество записей на вакцинацию против коронавируса в Италии резко возросло на этой неделе после того, как правительство объявило о необходимости иметь COVID-сертификат для всех, кто работает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"В национальном масштабе количество бронирований первой дозы увеличилось на 20-40 процентов по сравнению с прошлой неделей", - заявил комиссар по вопросам вакцинации Франческо Фиглиуоло.

Почти 76 процентов всех людей в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы против COVID-19 в Италии.

Напомним, правительство Италии поддержало новое постановление о распространении так называемого "зеленого пропуска" на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе.

Хотя некоторые государства Европейского Союза приказали своим медицинским работникам сделать прививки, ни одно из них не сделало "зеленый пропуск" обязательным для всех работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия первой в Европе планирует расширить требование COVID-сертификата на все рабочие места, независимо от профессии

Италия занимает второе место в Европе по количеству погибших от COVID-19 после Великобритании, с момента начала пандемии в 2020 году более 130 000 человек умерли от этой болезни.

вакцина (3815) Италия (1640) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Ну вот добровольно и сменилось принудиловом.
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20.09.2021 09:54
+4
добровольность закончилась. поигрались и хватит, в стойло.
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20.09.2021 10:36
+3
Фашизм, повертається, тільки тепер замість арійської раси, з`явилась вакцинована раса...
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20.09.2021 10:24
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Ну вот добровольно и сменилось принудиловом.
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20.09.2021 09:54 Ответить
Почти 76 процентов всех людей в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы против COVID-19 в Италии. Источник:

А коллективный иммунитет посмотрел на этот б цирк...и ушел куда глаза глядят...
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20.09.2021 10:09 Ответить
У нас тоже это х...ту введут и начнут паспортами торговать
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20.09.2021 10:21 Ответить
Фашизм, повертається, тільки тепер замість арійської раси, з`явилась вакцинована раса...
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20.09.2021 10:24 Ответить
следующим этапом будет - нет прививки - нет секса!!!...
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20.09.2021 10:25 Ответить
его и так нет у большинства адекватных людей
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20.09.2021 10:26 Ответить
все вжалось и усохло?
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20.09.2021 10:44 Ответить
будут одним отрезать, а прочим дырки позашивают
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20.09.2021 10:42 Ответить
добровольность закончилась. поигрались и хватит, в стойло.
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20.09.2021 10:36 Ответить
просто до них дошел слух, что на продаже сертификатов можно неплохо прибарахлиться, внукам хватит
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20.09.2021 12:06 Ответить
у нас теж треба так зробити. Антивакцинаторів уговорами не переконати. Тільки крепкою гривною
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20.09.2021 11:48 Ответить
 
 