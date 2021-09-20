В Италии резко выросло количество записей на вакцинацию после объявления COVID-паспорта обязательным

Количество записей на вакцинацию против коронавируса в Италии резко возросло на этой неделе после того, как правительство объявило о необходимости иметь COVID-сертификат для всех, кто работает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"В национальном масштабе количество бронирований первой дозы увеличилось на 20-40 процентов по сравнению с прошлой неделей", - заявил комиссар по вопросам вакцинации Франческо Фиглиуоло.

Почти 76 процентов всех людей в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы против COVID-19 в Италии.

Напомним, правительство Италии поддержало новое постановление о распространении так называемого "зеленого пропуска" на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе.

Хотя некоторые государства Европейского Союза приказали своим медицинским работникам сделать прививки, ни одно из них не сделало "зеленый пропуск" обязательным для всех работников.

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Италия занимает второе место в Европе по количеству погибших от COVID-19 после Великобритании, с момента начала пандемии в 2020 году более 130 000 человек умерли от этой болезни.