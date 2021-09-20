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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Задержан экс-чиновник МВД, которого подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства

Дела Майдана: Задержан экс-чиновник МВД, которого подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства

Задержан экс-чиновник ГУМВД Украины в г. Киеве, который скрывался от следствия и суда. Мужчину подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную Раду Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих.

Отмечается, что такие действия повлекли тяжкие последствия в частности в виде убийства 3 человек, причинения тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа ( ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Читайте: Дело Майдана: в суде допросили брата убитого активиста Максима Шимко. ФОТО

Автор: 

задержание (6673) майдан (4141) МВД (9316) правоохранительные органы (2968) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+31
щас его Татаров в центральный аппарат МВД устроит на роботу.. это ценный кадр..
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20.09.2021 09:53
+8
Вопрос к цензору:- экс-чиновник ГУМВД это кто? Бесфамильный бомж?
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20.09.2021 10:27
+6
або московитам вiддадуть
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20.09.2021 10:04
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щас его Татаров в центральный аппарат МВД устроит на роботу.. это ценный кадр..
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20.09.2021 09:53 Ответить
або московитам вiддадуть
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20.09.2021 10:04 Ответить
Был бы нужен козломордым, уже давно бы забрали... Значит не нужен, или нужен именно здесь...
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20.09.2021 10:10 Ответить
На блок посту стоял
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20.09.2021 10:07 Ответить
Татаров и Портнов своего подельника по убийствам, избиениям и уничтожению Майдана не отдадут, будут защищать
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20.09.2021 12:15 Ответить
100%.Гэтьман же всех пересажал,а Зебил повыпускал.Слава Гэтьману!Смерть зебилам!
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20.09.2021 12:54 Ответить
обменяют на таксиста с лугандона...
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20.09.2021 10:24 Ответить
Не на таксиста, а на проститутку и та на следующий день попросится назад в Лугандон, на прежнее место работы.
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20.09.2021 12:41 Ответить
министром "культуры" ? ))))))))))
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20.09.2021 17:21 Ответить
Вопрос к цензору:- экс-чиновник ГУМВД это кто? Бесфамильный бомж?
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20.09.2021 10:27 Ответить
Да. Такое бывает.
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20.09.2021 16:45 Ответить
Скрывался в ДСО при МВД, как и все бывшие?
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20.09.2021 10:36 Ответить
А Петя за все эти годы не смог найти убийцу на майдане.
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20.09.2021 11:16 Ответить
не впізнаю з одного речення, тому цікавлюсь: а який тут в тебе був логін до деактивації?
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20.09.2021 11:51 Ответить
Увага! руська -ясичний бот фсб
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20.09.2021 12:57 Ответить
такой как ты? вы там все друг друга знаете?
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20.09.2021 17:00 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. "новенького" - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Хоч би почитав тут в блогах Наливайченка, як подібні злочинці розшукуються; навіть, якщо вони не виїзжають за межі України
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20.09.2021 11:50 Ответить
Поразительная оперативность в поимке террориста, убившего майдановцев 7 лет назад...
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20.09.2021 11:57 Ответить
зеля с лысым збонитовыми палками колотил народ и прокатило
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20.09.2021 12:26 Ответить
Почему не называют фамилии таких людей? Почему фото лиц заштриховывают? Как дальше следить за развитием событий не зная фамилии?
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20.09.2021 12:35 Ответить
А нечего следить кому ни попадя!
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20.09.2021 16:47 Ответить
Хорошо было бы если бы опубликовали биографии всех погибших на майдане. Профессии, где родились, где учились, все места работы в течении жизни.
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29.10.2021 12:04 Ответить
 
 