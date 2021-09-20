Дела Майдана: Задержан экс-чиновник МВД, которого подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства

Задержан экс-чиновник ГУМВД Украины в г. Киеве, который скрывался от следствия и суда. Мужчину подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную Раду Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий Президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт и убийство митингующих.

Отмечается, что такие действия повлекли тяжкие последствия в частности в виде убийства 3 человек, причинения тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа ( ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

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