Зеленский едет на Генассамблею ООН, чтобы консолидировать международную поддержку Украины. График визита расписан по минутам, - Кулеба

Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку нашего государства ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 ", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН - это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, по словам Кулеба, "красной нитью" участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

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"Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", - отметил Кулеба.

Министр также добавил, что "президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики".