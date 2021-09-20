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Зеленский едет на Генассамблею ООН, чтобы консолидировать международную поддержку Украины. График визита расписан по минутам, - Кулеба

Зеленский едет на Генассамблею ООН, чтобы консолидировать международную поддержку Украины. График визита расписан по минутам, - Кулеба

Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку нашего государства ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 ", - сказал министр. 

Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН - это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, по словам Кулеба, "красной нитью" участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

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"Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", - отметил Кулеба.

Министр также добавил, что "президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики".

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Крым (26365) НАТО (9963) ООН (4159) США (26422) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Ну і .... Скільки хвилин виділили зеленському іноземні лідери ?
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20.09.2021 09:55
+7
По нотам для рояля с оркестром там расписано.
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20.09.2021 09:57
+7
Охріненний підбір кадрів в команді у ВАЗеленського : колаборанти, корупціонери, дуполизи.
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20.09.2021 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Ну і .... Скільки хвилин виділили зеленському іноземні лідери ?
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20.09.2021 09:55 Ответить
походу только Дуда минут 15 уделит в своем посольстве... свиню маркарову и тут прокинули...
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20.09.2021 10:00 Ответить
І говорити буде лише він.
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20.09.2021 10:04 Ответить
як і ленка, по 3 хвилини
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20.09.2021 10:03 Ответить
..)..вибачте.. спочатку миттєво помилився, прочитавши "іноземні лікарі".. та Великому прездоболу профільні лікарі б не завадили..(
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20.09.2021 10:14 Ответить
Как всегда анонсируются грандиозные победы а по итогу пшик.
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20.09.2021 09:56 Ответить
https://www.gismeteo.ua/news/proisshestviya/37852-alabamu-zahlestnuli-vnezapnye-navodneniya/ Бубачка лише намилився до Штатів, а вже: Алабаму захлестнули внезапные наводнения
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20.09.2021 12:43 Ответить
Повезли в ООН тупу жабу...
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20.09.2021 09:57 Ответить
рояль не забыл?
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20.09.2021 09:57 Ответить
По нотам для рояля с оркестром там расписано.
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20.09.2021 09:57 Ответить
По секундам!!!!
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20.09.2021 09:57 Ответить
Гром греміт, зємля трясьоцца

Зеля к Байдену нєсьоцца.
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20.09.2021 09:58 Ответить
у меня друг живёт в Нью-Йорке,надо его предупредить,чтоб свалил куда нибудь на время визита катастрофы.
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20.09.2021 10:03 Ответить
Охріненний підбір кадрів в команді у ВАЗеленського : колаборанти, корупціонери, дуполизи.
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20.09.2021 10:05 Ответить
Отправить видосики куда лучше, чем самого Зеленского. Экономия средств и ничего "умного" не ляпнет.
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20.09.2021 10:06 Ответить
Кінець підтримки.
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20.09.2021 10:06 Ответить
Почему бьі не поехать туда Порошенко и удивить весь народ теплой встречей с другом Байденом? Или слабо ?
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20.09.2021 10:16 Ответить
Это встреча друзей или ассамблея ООН. Хотя для зелёных все одно
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20.09.2021 10:19 Ответить
Генассамблея ООН ещё не началась, а в штате Нью-Йорк американские музыковеды, музыкальные критики и пианисты отмечают резко участившиеся случаи массовой миграции роялей, вызванные тревожными состояниями в фортепианной среде, доходящими до срывов в панику.
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20.09.2021 10:19 Ответить
Не знаю на предмет "роялей в Нью-Йорке", но парахнявые " уже кипят не на шутку...
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20.09.2021 10:22 Ответить
Потому что знаем результат поездки вашего клоуна-уже два с половиной года позора. Единственное,что оно умеет,каки вы,это обсираться.
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20.09.2021 10:27 Ответить
Та да! Вам ведь всё, что не Парашенка то позор....
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20.09.2021 10:34 Ответить
Ну так надай список успіхів блазня в зовнішній політиці?
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20.09.2021 10:40 Ответить
На этом моменте у зебуинов наступает традиционный эволюционный тупичек,выходов из которого,по мнению ущербных,два--первый хамить,срываясь на личности и самый частый--просто исчезать затыкаясь
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20.09.2021 10:56 Ответить
Судя по ,,результатам,, -именно так. Видосики с невиданными ,,победами,, осла для тупорылых- это только для вас аргумент
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20.09.2021 10:42 Ответить
А що(?), зрозуміти переляк порохоботів - не дивина - гарують не покладаючи рук, а триклятий рейтинг вельмишановного Порошенка стирчить собі у сраці по самі вуха і ніяк не бажає рости. Триватиме так й надалі, превелебний Петро Олексійович неабияк злуватиме та замість гонорарів надає порохоботам стусанів, копняків й запотиличників. А стусанами, копняками й запотиличниками не наїсися. До того ще й боляче та образливо.
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20.09.2021 10:38 Ответить
А що, нормальні ніки на вашій ботофермі вже скінчилися, що тебе Даздрапєрмой обізвали?
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20.09.2021 10:42 Ответить
З таким ніком ще і вумнічати....

Мовчіть уже.
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20.09.2021 11:47 Ответить
На Генассамблею едет дерьмак, и берет с собой эту обезьяну, как его? зеленского.

И как раз не для консолидации поддержки Украины, а совсем наоборот...
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20.09.2021 10:21 Ответить
- Говорят в Украине "95 квартал" очень популярное шоу. Билеты дорогие и не достать.

- Так давайте их пригласим в ООН выступить. И денег не потратим и поржем.
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20.09.2021 10:23 Ответить
Рекорд идиотского выступления Хрущёва 12 октября 1960 года будет побит. Вместо ботинка постучит как по роялю .......!
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20.09.2021 10:34 Ответить
Посмелся найвеличніший знову на прогулянку

потішила фраза чтобы консолидировать международную поддержку Украины

бардак 95 на виезде
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20.09.2021 10:34 Ответить
обов'язково доповідайте тут кожну хвилину графіку, який розписаний по хвилинах!
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20.09.2021 10:38 Ответить
Боже!!! Бережи Америку, ООН та Україну.....😊😠
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20.09.2021 10:44 Ответить
Чувак росте! Третій концерт Рахманінова для фортепіано з оркестром!
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20.09.2021 10:44 Ответить
График по минутам - лидеры мира стоят в очереди...
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20.09.2021 11:05 Ответить
Очередная зрада! На этот раз Зеленского не уважил американский журнал Time

К врагам Украины из прокремлевской телекомпании CNN, проклеветавшей на весь мир, что США помогали Украине ловить вагнеровцев, присоединился еще один вражеский рупор: журнал Time…

Где враги Украины составили список ста самых влиятельных людей планеты, но крайне подло не включили туда Владимира Зеленского.

Об этом в саркастическом стиле https://www.facebook.com/kapustin.andrei рассказал в Фейсбуке популярный публицист Андрей Капустин.

Хотя всем отлично известно, что именно Владимир Зеленский уже второй год является одним из самых влиятельных политиков современности.

Сама девушка Мендель об этом заявила.

А после ухода девушки Мендель с поста пресс-секретаря Зеленского, ни Ермак, ни остальной холуятник это ни разу не опровергли.

И тут на тебе - зрада покруче, чем кидалово Австралией Франции по подводным лодкам…

Представляете, Зеленского не включили ни в одну из категорий: ни в ИКОНЫ, ни в ПИОНЕРЫ, ни в ИННОВАТОРЫ, ни в ЛИДЕРЫ, ни в СПОРТСМЕНЫ, ни даже в АРТИСТЫ…

Хотя маловероятно, чтобы какие-то жалкие Bad Bunny, Jason Sudeikis, Mark Bradford и иже с ними смогли бы даже на ученическом уровне исполнить на клавишных без помощи рук хотя бы «Собачий вальс»…

Не говоря уже о «Мурке» или «Оде к радости»…

Так что после такого предательского удара со стороны некогда уважаемого и солидного издания, скатившегося до уровня прокремлевской подстилки, СНБО просто обязан срочно ввести против журнала Time самые жесткие санкции…

А экспертная группа Подоляк-Арестович-Арахамия-Корниенко-Венедиктова во главе с Ермаком срочно должна опубликовать альтернативный, самый объективный список самых влиятельных людей планеты…
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20.09.2021 11:08 Ответить
👍🏼😆😆😆
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20.09.2021 11:46 Ответить
Так попробуй поиграть вне рамок расписания, тут же здоровье надо иметь богатырское. А наш пианист загнется, если концерт выйдет за временные рамки.
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20.09.2021 11:15 Ответить
Вах , какой маладэс !!!
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20.09.2021 11:27 Ответить
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зелёнский едет отдельной "гостевой" делегацией.😆
хитрое сцыкло 🤣
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20.09.2021 11:43 Ответить
Ну так шмаркля ж заявляв, що прийшов з Єрмаком і піде тільки з ним..."ми з Тамарой ходім парой"))
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20.09.2021 14:02 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎20.‎09.‎2021


‎Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США. В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
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20.09.2021 12:00 Ответить
ааа, зрада-зрада, караульчик.
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20.09.2021 12:16 Ответить
пусть зе переоденется мики-маусом и сбацает в ООН на пианине, хоть денех заработает
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20.09.2021 13:12 Ответить
А Єрмак - дятлом Вудпеккером )))
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20.09.2021 14:01 Ответить


tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1439862024004120576 2 ч



Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.



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20.09.2021 13:33 Ответить
Кулеба останнім часом нагадує ту корову з крисійської комедії про полювання в літаку. "Жить захочешь - не так раскорячишься".
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20.09.2021 14:04 Ответить
Нах он нужен на ГА ООН ? Его глупость видна невооружённым глазом. Только опозорит страну.
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20.09.2021 15:09 Ответить
 
 