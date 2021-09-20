Зеленский едет на Генассамблею ООН, чтобы консолидировать международную поддержку Украины. График визита расписан по минутам, - Кулеба
Во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку нашего государства ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 ", - сказал министр.
Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН - это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.
"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - заявил глава МИД Украины.
Кроме того, по словам Кулеба, "красной нитью" участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.
"Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", - отметил Кулеба.
Министр также добавил, что "президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики".
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Зеля к Байдену нєсьоцца.
Мовчіть уже.
И как раз не для консолидации поддержки Украины, а совсем наоборот...
- Так давайте их пригласим в ООН выступить. И денег не потратим и поржем.
потішила фраза чтобы консолидировать международную поддержку Украины
бардак 95 на виезде
К врагам Украины из прокремлевской телекомпании CNN, проклеветавшей на весь мир, что США помогали Украине ловить вагнеровцев, присоединился еще один вражеский рупор: журнал Time…
Где враги Украины составили список ста самых влиятельных людей планеты, но крайне подло не включили туда Владимира Зеленского.
Об этом в саркастическом стиле https://www.facebook.com/kapustin.andrei рассказал в Фейсбуке популярный публицист Андрей Капустин.
Хотя всем отлично известно, что именно Владимир Зеленский уже второй год является одним из самых влиятельных политиков современности.
Сама девушка Мендель об этом заявила.
А после ухода девушки Мендель с поста пресс-секретаря Зеленского, ни Ермак, ни остальной холуятник это ни разу не опровергли.
И тут на тебе - зрада покруче, чем кидалово Австралией Франции по подводным лодкам…
Представляете, Зеленского не включили ни в одну из категорий: ни в ИКОНЫ, ни в ПИОНЕРЫ, ни в ИННОВАТОРЫ, ни в ЛИДЕРЫ, ни в СПОРТСМЕНЫ, ни даже в АРТИСТЫ…
Хотя маловероятно, чтобы какие-то жалкие Bad Bunny, Jason Sudeikis, Mark Bradford и иже с ними смогли бы даже на ученическом уровне исполнить на клавишных без помощи рук хотя бы «Собачий вальс»…
Не говоря уже о «Мурке» или «Оде к радости»…
Так что после такого предательского удара со стороны некогда уважаемого и солидного издания, скатившегося до уровня прокремлевской подстилки, СНБО просто обязан срочно ввести против журнала Time самые жесткие санкции…
А экспертная группа Подоляк-Арестович-Арахамия-Корниенко-Венедиктова во главе с Ермаком срочно должна опубликовать альтернативный, самый объективный список самых влиятельных людей планеты…
хитрое сцыкло 🤣
20.09.2021
Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США. В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1439862024004120576 2 ч
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.