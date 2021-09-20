РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12429 посетителей онлайн
Новости
2 433 24

"Слуга народа" не согласилась с предложенной Аппаратом ВР повесткой дня и предлагает рассмотреть на этой неделе законопроект об олигархах, - пресс-секретарь Палийчук

Фракция политической партии "Слуга народа" не соглашается с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает Согласительному совету собственную версию.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Рады на текущей неделе законопроекты №5599 об олигархах и № 5600 о наполнении бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах приведет к перераспределению СМИ, - Борислав Береза

"Также, фракция "Слуга народа"  будет предлагать Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов", - добавила она.

Слуга народа не согласилась с предложенной Аппаратом ВР повесткой дня и предлагает рассмотреть на этой неделе законопроект об олигархах, - пресс-секретарь Палийчук 01

Автор: 

ВР (29228) олигарх (1027) Слуга народа (2628)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3679601.html "Кінець епохи брехні", "кінець епохи кумовства", "нульова толерантнсть до корупції"...

Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.

А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
показать весь комментарий
20.09.2021 10:00
+11
Во вцепились в этот закон, похоже очень хочется завладеть большей частью СМИ и избавится от критики.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:59
+9
Генетика as is

показать весь комментарий
20.09.2021 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во вцепились в этот закон, похоже очень хочется завладеть большей частью СМИ и избавится от критики.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:59 Ответить
Генетика as is

показать весь комментарий
20.09.2021 10:09 Ответить
агрохимия идет в опу!
показать весь комментарий
20.09.2021 09:59 Ответить
Пока что они неплохо живёт а вот мы в жопе. Объявить бы челенж " НАБЕЙ РОЖУ ЗЕЛЕНОМУ'
показать весь комментарий
20.09.2021 10:08 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3679601.html "Кінець епохи брехні", "кінець епохи кумовства", "нульова толерантнсть до корупції"...

Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.

А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
показать весь комментарий
20.09.2021 10:00 Ответить
Идиоты должны страдать? А раз их большинство то получат и остальные.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:03 Ответить
Ви меня прям убиваете....(
показать весь комментарий
20.09.2021 10:19 Ответить
Если ещё,хоть раз,эта марзота зелёная начнет требовать уважения к своему выбору -начну носить биту(
показать весь комментарий
20.09.2021 10:22 Ответить
Ну да.. Там самі куми, свати, друзі дитинства, бізнеспартнери, тощо.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:04 Ответить
Яка різниця.. всі ініціативи цієї влади мертвим грузом ляжуть на плечі їхніх наступників.

Тільки шкоди нароблять і звалять.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:03 Ответить
Ты забываешь, что " наступники цієї влади" это же "влада"!
показать весь комментарий
20.09.2021 10:29 Ответить
Та вже б валили швидше...
показать весь комментарий
21.09.2021 00:23 Ответить
Две личности в одной голове, єто уже не шапито, а шизофрения.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:06 Ответить
Діжидолізація.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:10 Ответить
панімаєте нада как то баригу прікрить...ато дбр,сбу, гпу капаєт день і ночь.бігус раследуєт не покладая бабла і сіл...і нічего!
показать весь комментарий
20.09.2021 10:12 Ответить
олигархи теперь будут неприкасаемым сословием?
показать весь комментарий
20.09.2021 10:20 Ответить
Украинец, помни - для "слуг уродов" все мы - олигархи.. и 73%ные зебилы - тоже, если шо... и им надо отдельно пояснить...
показать весь комментарий
20.09.2021 10:23 Ответить
Коли всю владу віддають зеленим "новим неукраїнським ліТцам" , то виходить, як у приказці: "Дай свині роги, вона світ заколе."

Наобирали, мля.і.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:28 Ответить
Зеленський заставляє "слуг" відпрацьовувати подачки в конвертах...
показать весь комментарий
20.09.2021 10:51 Ответить
агрохімію слід розуміти, що після постатейного розгляду на висновки венеційки начхати. А після розгляду в другому читанні буде начхати і на саму венеціанську комісію. Але щось мляво розганяють пургу. Навіть у Шустера агрохімія була слабувата, не концентрована на успіх. Коли вже сам пішов на амбразуру....

а на фото із стадіону І.В. говорив з агрохмімією в присутності двох своїм свідків. Один на один з ним ніхто не хоче говорити юо перебреше. А враховуючи те, що перед новим 2020 роком І.В. в останній раз стикався із рядовим Райяном, терзают смутние сомненья що у групки кукловодов все буде вдало.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:56 Ответить
Если вы видите что те,кто трудится,становятся беднее,а воры и вымогатели - богаче,а закон не защищает первых от вторых,а защищает последних от первых;если честность и принципиальность равны самоубийству,если коррупция процветает - это общество находится на краю бездны.-Айн Рэнд.Сказано около 100 лет тому назад - а прям в про нас.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:19 Ответить
Разумков веде Погоджувальну раду по скайпу. Є обгрунтовані сподівання, що Разумков не допустить внесення цієї пародії на закон на обговорення в ВР в залі під куполом до отримання висновків Венеційської комісії.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:29 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poryadok-dennyj-slug-narodu-dalekyj-vid-problem-narodu-petro-poroshenko/ Петро Порошенко звернувся до «Слуг»: "Голосуйте за те, що потрібне людям, а не вам" *

Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.

«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.

«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:05 Ответить
 
 