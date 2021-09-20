"Слуга народа" не согласилась с предложенной Аппаратом ВР повесткой дня и предлагает рассмотреть на этой неделе законопроект об олигархах, - пресс-секретарь Палийчук
Фракция политической партии "Слуга народа" не соглашается с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает Согласительному совету собственную версию.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Рады на текущей неделе законопроекты №5599 об олигархах и № 5600 о наполнении бюджета.
"Также, фракция "Слуга народа" будет предлагать Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов", - добавила она.
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Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.
А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
Тільки шкоди нароблять і звалять.
Наобирали, мля.і.
а на фото із стадіону І.В. говорив з агрохмімією в присутності двох своїм свідків. Один на один з ним ніхто не хоче говорити юо перебреше. А враховуючи те, що перед новим 2020 роком І.В. в останній раз стикався із рядовим Райяном, терзают смутние сомненья що у групки кукловодов все буде вдало.
Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.
«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.
«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.
«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.
«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.
«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.