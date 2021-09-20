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Новости ДТП
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Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован. ФОТО

Во Львовской области произошла смертельная авария. На дороге М-06 "Киев-Чоп" в селе Новый Милятин (Бусская городская община) Золочевского района, "Мерседес Спринтер" врезался в остановку общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Согасно данным ОГА, 19 сентября, около 18:00 на автодороге М-06 "Киев-Чоп" в с. Новый Милятин Золочевского района, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", житель г. Самбор 1987 не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель. Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован 01
Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован 02
Фото: facebook/Buskcity

ДТП (7671) Львовская область (2895)


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Наверное каждая вторая смерть на дороге от долбаных бусов. Ненавижу их как и наркоманов
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20.09.2021 10:12 Ответить
Перевищив швидкість, напевно. Бо як можна не впоратись з кермуванням на безпечній дорозі ?
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20.09.2021 10:16 Ответить
Інколи на зупинці багато людей стоїть. Пощастило, що нікого не було.
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20.09.2021 10:17 Ответить
не суть, конечно, но вроде не на правую, судя по фото.
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20.09.2021 10:19 Ответить
куда гнал по мокрому???
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20.09.2021 10:23 Ответить
до Святого Петра на вакцинацію.
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20.09.2021 11:15 Ответить
"Смотри как я могу!"
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20.09.2021 11:03 Ответить
Бичари з полтавщини знову нахабно бьют людей. Не перший раз таке. Через ДТП?

https://antikor.com.ua/articles/486070-video_s_izbieniem_muhchiny_gruppoj_neizvestnyh_posredi_dorogi_harjkovskaja_politsija_nachala_proverku
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20.09.2021 11:04 Ответить
 
 