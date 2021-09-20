Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован. ФОТО

Во Львовской области произошла смертельная авария. На дороге М-06 "Киев-Чоп" в селе Новый Милятин (Бусская городская община) Золочевского района, "Мерседес Спринтер" врезался в остановку общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Согасно данным ОГА, 19 сентября, около 18:00 на автодороге М-06 "Киев-Чоп" в с. Новый Милятин Золочевского района, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", житель г. Самбор 1987 не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель. Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: facebook/Buskcity