Так раньше гнали на барщину. Покорный крепостной народ, - кандидат исторических наук Медведев о толпах бюджетников на голосовании в РФ

Голосовавших на выборах в Госдуму РФ бюджетников толпами гнали на избирательные участки. Таким образом власть создает покорный и управляемый народ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук руководитель проекта Радио Свобода "Археология", кандидат исторических наук Сергей Медведев, информирует Цензор.НЕТ.

"Отчего такое тяжелое впечатление от всех этих видео предвыборных вбросов, каруселей, подлогов, урн с двойным дном? Вроде бы рядом происходит насилие куда более значимое - убивают и травят оппонентов, избивают тысячи людей, сажают сотни, пытают, угрожают, высылают - загубленные жизни, поломанные судьбы, потерянная собственность... Но все равно от выборов особая гадливость, как будто прямо при тебе, открыто и цинично, не стесняясь сняв штаны, гогоча и снимая на видео, группой насилуют человека. Это чувство десять лет назад, в декабре 2011 года, меня буквально вытолкнуло на Чистые Пруды", - подчеркивает он.

По его словам, разница в том, что травят, бьют и пытают специально поставленные государством люди. А насилуют выборы - миллионы простых граждан: члены избиркомов, секретари, учителя, охранники, муниципальные служащие, администрация. И бюджетники.

"Самое гнетущее впечатление осталось от вида людей, которые пришли в пятницу в 8 утра по разнарядке учреждений. Очереди в 200, 300, 500 человек. Полные школы, спортзалы, люди стоят впритык, половина без масок, хотя, казалось бы, говорили, что голосование разнесли на три дня, чтобы минимизировать контакты. Но специально сделали рабочую пятницу утро, чтобы бюджетные и околобюджетные организации обязали своих сотрудников проголосовать с утра и отчитаться (видимо с фотографиями заполненных бюллетеней), дабы начальство заранее получило предварительную картину и успело мобилизовать резервы. И вот вид этих крепостных избирателей - серые, безрадостные, отворачивающиеся от камер и вопросов, прекрасно понимающие, что участвуют в чем-то постыдном, но не желающие выйти из этой системы унижения и повиновения. Я вырос в Советском Союзе, но даже там никогда не видел таких безликих, покорных, одновременно пассивных и агрессивных толп, даже на фотографиях сталинских митингов времен репрессий, "расстрелять, как бешеных псов" - там хотя бы горящие глаза. Нет, эти лица появились только в 21 веке, на путингах, шествиях и теперь на выборах", - пишет он.

Читайте также: За два дня на российских выборах проголосовали более 360 тысяч жителей ОРДЛО, - правозащитники

"И я смотрю на них и понимаю, что вот он, настоящий Путинлэнд, кровь и плоть, основа режима, а даже не цепи омона и росгвардии. Под сто миллионов (с семьями) крепостного, государственного сословия, напрямую зависящего от бюджета, над которым был восстановлен полный политический, пропагандистский и электоральный контроль. Собственно, это главное социально-политическое достижение двадцатилетия: удушение негосударственного сектора, убийство свободного рынка и третьего сословия и воспроизводство покорного и управляемого крепостного народа: как раньше гнали на барщину, так сейчас гонят на выборы - в колонну по одному, с утра пораньше", - продолжает Медведев.

"И как взломать код этой системы сословного рабства, стоящей на централизованном распределении ресурсов и административном диктате - из этой очереди мне не видно", - резюмировал он.