Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и "Bayraktar"

Вооруженные силы Украины нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО) и зенитных ракетных комплексах. Закупка ЗРК возможна по импорту или получении в качестве материально-технической помощи от стран партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отметился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. Это и ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", и модернизированные самолеты Миг-29, Су-25 и Су-27, вертолеты Ми-8, танки Т-64БМ "Булат", новейшие противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар", радиолокационные станции РЛС-36Д6, беспилотники Spectator-М1. Да, сделано много, но нужно продолжать дальнейшее развитие возможностей Вооруженных Сил Украины для уменьшения и нейтрализации угроз национальной безопасности Украины, начиная от возможностей экономики и оборонно-промышленного комплекса", - рассказал он.

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"В то же время есть насущная потребность в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного, ракетно-артиллерийского, артиллерийского вооружения, в том числе высокоточного, по сухопутным и морским объектам противника и тому подобное", - добавил Наев.

"Как целесообразный вариант усиления воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины современными средствами противоракетной обороны (ПРО) и ЗРК возможна их закупка по импорту или получение в качестве материально-технической помощи от стран партнеров. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 "Bayraktar", - акцентировал он.