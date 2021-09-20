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Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и "Bayraktar"

Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и

Вооруженные силы Украины нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО) и зенитных ракетных комплексах. Закупка ЗРК возможна по импорту или получении в качестве материально-технической помощи от стран партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отметился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. Это и ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", и модернизированные самолеты Миг-29, Су-25 и Су-27, вертолеты Ми-8, танки Т-64БМ "Булат", новейшие противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар", радиолокационные станции РЛС-36Д6, беспилотники Spectator-М1. Да, сделано много, но нужно продолжать дальнейшее развитие возможностей Вооруженных Сил Украины для уменьшения и нейтрализации угроз национальной безопасности Украины, начиная от возможностей экономики и оборонно-промышленного комплекса", - рассказал он.

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"В то же время есть насущная потребность в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного, ракетно-артиллерийского, артиллерийского вооружения, в том числе высокоточного, по сухопутным и морским объектам противника и тому подобное", - добавил Наев.

"Как целесообразный вариант усиления воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины современными средствами противоракетной обороны (ПРО) и ЗРК возможна их закупка по импорту или получение в качестве материально-технической помощи от стран партнеров. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 "Bayraktar", - акцентировал он.

Автор: 

оборона (5198) оружие (10198) ракеты (3556) ВСУ (6547) Наев Сергей (345) ОПК (141)


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Топ комментарии
+12
Приєна новина, це добре що КОС дбає за озброєнням!!!
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20.09.2021 11:13
+12
Отличная новость, апгрейд нашего вооружения и закупка, а ещё лучше принятие как помощь нового оружия значительно усилят мощь ВСУ
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20.09.2021 11:19
+11
******* озброєння - сильна армія.
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20.09.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
обгадити людину не знаючи її це так "по-нашому"
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20.09.2021 10:59 Ответить
НАШ ОПК показал и сделал реальные практические проектамы, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. ЗСУ нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО) и зенитных ракетных комплексах. Будет помощ партнеров - Респект!
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20.09.2021 11:08 Ответить
-Ввести Военное Положение

-Назначить ответственных за поставки вооружения:

- коломойский ЗРК 300 шт.

- ахметов системы ПРО 45 шт.

- парашенко Байрактары 2999 шт.

-За невыполнение Высшая мера с кофискацией.
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20.09.2021 11:30 Ответить
Пушки вместо масла....
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20.09.2021 11:09 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне.
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20.09.2021 11:27 Ответить
Приєна новина, це добре що КОС дбає за озброєнням!!!
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20.09.2021 11:13 Ответить
******* озброєння - сильна армія.
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20.09.2021 11:18 Ответить
Отличная новость, апгрейд нашего вооружения и закупка, а ещё лучше принятие как помощь нового оружия значительно усилят мощь ВСУ
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20.09.2021 11:19 Ответить
Всім, хто намагається порозумнічать в коментах, до відома, КОС не займається розробкою нових видів озброєння, а безпосередньо керує всіма наявними в нього засобами, які він і не повинен озвучувати, але в нього запитали, він знає, тому і відповів, відстаньте з зайвими питаннями до нього
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20.09.2021 11:39 Ответить
Посилюємо наші границі новітнім озброєнням!!! 👍
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20.09.2021 11:51 Ответить
Я дуже задоволений потужним проривом у розвитку оборонно- промислового комплексу України. Вся ця новітня зброя є своєрідним гарантом нашої безпеки.
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20.09.2021 11:51 Ответить
Модернізація ЗСУ, у вигляді розвитку різних видів зброї, це вірний напрямок у зміцненні нашої армії, та безпеки країни
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20.09.2021 11:56 Ответить
Робота триває і ми це бачимо. На запитання про озброєння Наєв відповів зрозуміло та чітко. Мене особисто це задовольняє. Разом переможемо!
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20.09.2021 12:06 Ответить
Важко сперичатись. Нам потрібні різні зразки, як вітчизняні так і закордонні. Проте нам потрібно не тільки новітне озброєння, але і підготовка кадрів.
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20.09.2021 12:32 Ответить
Наєв і не повинен займатись питаннями ДОЗ, зброї та закупок, як і вироблення озбоєння. Там є ціли ряд заступників МОУ і цілий Гусєв в Укроборонпромі. Його спитали як людину, яка обізнана в цих питаннях як віськовий. Він по-ходу і відповів на питання...
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20.09.2021 12:37 Ответить
Ту зброю, яку потрібно ми отримаємо! Не забувайте, що в нас є і своя, якою даємо адекватну відповідь.
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20.09.2021 13:57 Ответить
Наєв, як досвідчений військовий керівник, в інтервью все зрозумило пояснив про неохідність розвітку протиповітряної оборони в Україні шляхом модернізаціїї озброєння що мають на озброєнні Збройні Сили України, виробленні нових зразків та отримання від партнерів нових зенітно-ракетних систем. Надіємося що кервництво держави це розуміють, Разом переможемо!!!
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20.09.2021 16:14 Ответить
 
 