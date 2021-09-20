"Демократия по-российски": Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как "альтернатива" партии Путина

В России завершились трехдневные выборы в Госдуму VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий, граждане РФ выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней.

На камеры попало, как неизвестные люди - а иногда и члены избирательных комиссий - заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживает не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Кроме того, впервые с 1993 года ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России. По санитарно-эпидемиологическим причинам Россия ограничила число наблюдателей от организации, после чего ОБСЕ объявила, что не будет отправлять на выборы своих представителей.

Неоднократно фиксировались факты избиения и драк на избирательных участках. Так, полиция в петербургском УИКе избила кандидата в заксобрание. Ранее он зафиксировал пропажу нескольких сотен чистых бюллетеней. А на выборах в Махачкале представитель "Единой России" напал на члена избирательной комиссии от "Яблока".

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ЦИК России подсчитал 85% протоколов на выборах по партийным спискам. С большим отрывом лидирует партия власти - "Единая Россия" (49,7%), за ней идет КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% поддержки, у "Справделивой России" - 7,3%, а у партии "Новые люди" - 5,3%.





Такой высокий результат КПРФ многие эксперты связывают с протестным голосованием. Многие избиратели голосовали за КПРФ, лишь бы не голосовать за "Единую Россию".

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Стоит отметить, что в Чечне избирали главу республики. После обработки 53,88% протоколов лидирует действующий глава республики Рамзан Кадыров с результатом 99,63%.

Также, выборы в Госдуму РФ проводились и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Сообщалось, что оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ.

В то же время МИД Украины призывает все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты выборов в Госдуму.

Украина считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в оккупированных Крыме и на Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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