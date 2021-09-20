"Демократия по-российски": Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как "альтернатива" партии Путина
В России завершились трехдневные выборы в Госдуму VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий, граждане РФ выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней.
На камеры попало, как неизвестные люди - а иногда и члены избирательных комиссий - заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживает не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.
Кроме того, впервые с 1993 года ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России. По санитарно-эпидемиологическим причинам Россия ограничила число наблюдателей от организации, после чего ОБСЕ объявила, что не будет отправлять на выборы своих представителей.
Неоднократно фиксировались факты избиения и драк на избирательных участках. Так, полиция в петербургском УИКе избила кандидата в заксобрание. Ранее он зафиксировал пропажу нескольких сотен чистых бюллетеней. А на выборах в Махачкале представитель "Единой России" напал на члена избирательной комиссии от "Яблока".
ЦИК России подсчитал 85% протоколов на выборах по партийным спискам. С большим отрывом лидирует партия власти - "Единая Россия" (49,7%), за ней идет КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% поддержки, у "Справделивой России" - 7,3%, а у партии "Новые люди" - 5,3%.
Такой высокий результат КПРФ многие эксперты связывают с протестным голосованием. Многие избиратели голосовали за КПРФ, лишь бы не голосовать за "Единую Россию".
Стоит отметить, что в Чечне избирали главу республики. После обработки 53,88% протоколов лидирует действующий глава республики Рамзан Кадыров с результатом 99,63%.
Также, выборы в Госдуму РФ проводились и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Сообщалось, что оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ.
В то же время МИД Украины призывает все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты выборов в Госдуму.
Украина считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в оккупированных Крыме и на Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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А зараз хто заробляє на війні?????
* Визнана в РФ терористичною організацією
Гдетог 15% рамхождение с опросами.
На самом деле код этой системы достаточно прост. Как показывает история такие системы рассыпаются, как карточный домик, сразу, как только становится нечего централизовано распределять, ввиду жёсткого дефицита ресурсов. Проще говоря крах экономики- кнопка «выкл» путинского режима. И весь цивилизованный мир сейчас должен над этим работать. Если есть желание предотвратить беды, которые обязательно ещё натворит это государство-террорист.
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».