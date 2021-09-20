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"Демократия по-российски": Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как "альтернатива" партии Путина

В России завершились трехдневные выборы в Госдуму VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий, граждане РФ выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней.

На камеры попало, как неизвестные люди - а иногда и члены избирательных комиссий - заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживает не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Кроме того, впервые с 1993 года ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России. По санитарно-эпидемиологическим причинам Россия ограничила число наблюдателей от организации, после чего ОБСЕ объявила, что не будет отправлять на выборы своих представителей.

Неоднократно фиксировались факты избиения и драк на избирательных участках. Так, полиция в петербургском УИКе избила кандидата в заксобрание. Ранее он зафиксировал пропажу нескольких сотен чистых бюллетеней. А на выборах в Махачкале представитель "Единой России" напал на члена избирательной комиссии от "Яблока".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители ОРДЛО могли беспрепятственно по несколько раз голосовать на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

ЦИК России подсчитал 85% протоколов на выборах по партийным спискам. С большим отрывом лидирует партия власти - "Единая Россия" (49,7%), за ней идет КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% поддержки, у "Справделивой России" - 7,3%, а у партии "Новые люди" - 5,3%.

Демократия по-российски: Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как альтернатива партии Путина 01
Демократия по-российски: Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как альтернатива партии Путина 02

Такой высокий результат КПРФ многие эксперты связывают с протестным голосованием. Многие избиратели голосовали за КПРФ, лишь бы не голосовать за "Единую Россию".

Читайте также: Российских наступательных группировок на территории Беларуси нет, - Наев

Стоит отметить, что в Чечне избирали главу республики. После обработки 53,88% протоколов лидирует действующий глава республики Рамзан Кадыров с результатом 99,63%.

Также, выборы в Госдуму РФ проводились и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Сообщалось, что оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ. 

В то же время МИД Украины призывает все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты выборов в Госдуму. 

Украина считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в оккупированных Крыме и на Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте: Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Кадыров Рамзан (801) путин владимир (31214) россия (95372) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+24
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20.09.2021 10:39
+22
В Чечне второй день идет поиск тех 0,37% что проголосовали против Кадырова, большая часть уже задержана и раскаивается в совершенном преступлении.))
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20.09.2021 10:40
+9
Партія покидькив "єдина фашистська рашка"
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20.09.2021 10:38
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Партія покидькив "єдина фашистська рашка"
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20.09.2021 10:38 Ответить
дурник, рашка напала війною на Україну, і ці фашисти з цієї фашистської партії палко це підтримують... а для таких як ти говорять що фашисти це ми
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20.09.2021 10:52 Ответить
ЗЕбіли на кшталт весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Порох вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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20.09.2021 10:56 Ответить
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20.09.2021 11:16 Ответить
цей зебіл ніколи не зізнається що зеЛох зараз заробляє не тільки на війні, а й на великому крадівництву, посадці дерев, експорту е/е та вугілля з рашки, университету накштальт трускавецької академії, деребану бюджету через друзів, кумів, сусідів та любовників - та все виводить в офшори Оману та Катару.
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20.09.2021 12:40 Ответить
Интересно, что будет с теми 0,37, которые "голосовали" не за кадырку или мб то все испорченные бюллетени?
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20.09.2021 11:17 Ответить
А нас при СРСР вчили, що російського мужика в стойло не поставиш - Кіндратій Булавін, Степан Разін, Омелян Пугачов тощо... Поставили, нагнули и відтрахали...
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20.09.2021 11:42 Ответить
Дещо не так - поставили, нагнули і.... трахають безперестанку.
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20.09.2021 12:16 Ответить
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20.09.2021 10:39 Ответить
кадыркин лох, в сравнении с фюрером всея паРаша. там 146%.
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20.09.2021 10:39 Ответить
поржал с выборов в Чечне) КНДР во всей ее красе...
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20.09.2021 10:40 Ответить
В Чечне второй день идет поиск тех 0,37% что проголосовали против Кадырова, большая часть уже задержана и раскаивается в совершенном преступлении.))
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20.09.2021 10:40 Ответить
да ладно, то сам Кадыров проголосовал против себя, типа демократические выборы
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20.09.2021 12:08 Ответить
В ході голосування на окрузі Брюханова один спостерігач зауважив в кабінеті географії прапор Чеченської Республіки Ічкерія *.

* Визнана в РФ терористичною організацією

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20.09.2021 10:43 Ответить
Я одного не пойму, зачем так явно позориться и вкидывать пачки бюлетеней, типо их кто то считать будет?
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20.09.2021 10:44 Ответить
Рукожопы))) По другому не умеют)))
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20.09.2021 11:07 Ответить
Не смогли удержаться, чтобы не хапнуть часть голосов зюганова и жирика.

Гдетог 15% рамхождение с опросами.
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20.09.2021 10:48 Ответить
вполне ожидаемо
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20.09.2021 10:51 Ответить
кадыров новый русский през??)
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20.09.2021 10:58 Ответить
не, он смертник. сдохнет сразу после фюрера
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20.09.2021 11:07 Ответить
тож кадиров саму памфілову переплюнув! от що значить вірний путінський слуга
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20.09.2021 11:02 Ответить
На політичній мапі світу нова форма влади. Спецслужби Россії вибирають і вирощують собі працівників. А останні в свою чергу імітують демократію, призначають керівників, депутатів і контролюють їх. ФСБ щиро думають, що так для всіх краще, оскільки російске суспільство не готове до справжньої демократіх (до речі подивіться на рейтинг комуністів у 21-му сторіччі) - інакше 90-і. В пакет такої влади входять "маленькі переможні війни" з анклавами/ексклавами, випалювання Чечні бомбами об'ємного вибуху, "Новічок", політв'язні, куплені політики на Заході і т.д. Експеримент підживлюється цінами на нафту-газ-корисні копалини.
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20.09.2021 11:21 Ответить
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20.09.2021 11:36 Ответить
«И как взломать код этой системы сословного рабства, стоящей на централизованном распределении ресурсов и административном диктате - из этой очереди мне не видно».(c)

На самом деле код этой системы достаточно прост. Как показывает история такие системы рассыпаются, как карточный домик, сразу, как только становится нечего централизовано распределять, ввиду жёсткого дефицита ресурсов. Проще говоря крах экономики- кнопка «выкл» путинского режима. И весь цивилизованный мир сейчас должен над этим работать. Если есть желание предотвратить беды, которые обязательно ещё натворит это государство-террорист.
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20.09.2021 11:44 Ответить
говнороссия...
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20.09.2021 11:56 Ответить
Хрен редьки не слаще. Зюганов уже вчера на прессконференции высказал беспокойство об исторической потере "русских украинцев". А КПРФ не хочет спросить у украинцев хотят ли они в состав россии? Мрак продолжается.
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20.09.2021 12:04 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poroshenko-vymagaye-rozsliduvaty-chomu-vlada-dozvolyla-nezakonni-vybory-do-derzhdumy-na-terytoriyi-********/ Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України *

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.

«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.

«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.

«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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20.09.2021 12:14 Ответить
 
 