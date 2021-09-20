Антикризисный штаб "Укрзализныци" разработал комплекс мер по выводу компании из кризиса, - Мининфраструктуры

Антикризисный штаб "Укрзализныци", созданный 15 сентября по решению СНБО, разработал комплекс мер по выводу компании из глубокого кризиса. Одно из главных наработанных предложений - налаживание стабильных закупок критически важных материалов.

Об итогах заседания штаба под руководством министра инфраструктуры Александра Кубракова сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця сейчас находится в самом крупном за все годы своего существования кризисе. Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений - в результате, почти вся железнодорожная инфраструктура находятся в критическом состоянии", - отметил Кубраков.

По его словам, эти факторы влияют на безопасность работы всей железной дороги, а также препятствуют реализации проектов президентской программы "Большая стройка".

В частности, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов работы были проведены только на 169 км путей, а плановые ремонты были просрочены на трети железнодорожных путей, что составляет 9 тыс. км.

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На своем первом заседании Антикризисный штаб рассмотрел вопросы сорванного плана закупок, подготовки финансового плана на 2022 год с учетом реального состояния компании, установления реалистичных и конкретных показателей эффективности для членов Наблюдательного совета "Укрзализныци", а также решения проблемы нестабильности кадрового состава правления.

В результате, было принято решение о необходимости заключения долгосрочных контрактов с поставщиками критически важных материалов и перехода на прямые договора с производителями, в частности дизельного топлива. Для этого Мининфраструктуры, "Укрзализныця", Набсовет и центральные органы исполнительной власти должны будут доработать единые правила закупок.

Напомним, для обеспечения комфортного пригородного железнодорожного сообщения в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реализуется отдельный проект City Express. Первым городом, в котором он должен начать работу, станет Киев. Также его разработка проводится для Днепра и Харькова.

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