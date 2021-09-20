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Антикризисный штаб "Укрзализныци" разработал комплекс мер по выводу компании из кризиса, - Мининфраструктуры

Антикризисный штаб

Антикризисный штаб "Укрзализныци", созданный 15 сентября по решению СНБО, разработал комплекс мер по выводу компании из глубокого кризиса. Одно из главных наработанных предложений - налаживание стабильных закупок критически важных материалов.

Об итогах заседания штаба под руководством министра инфраструктуры Александра Кубракова сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця сейчас находится в самом крупном за все годы своего существования кризисе. Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений - в результате, почти вся железнодорожная инфраструктура находятся в критическом состоянии", - отметил Кубраков.

По его словам, эти факторы влияют на безопасность работы всей железной дороги, а также препятствуют реализации проектов президентской программы "Большая стройка".

В частности, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов работы были проведены только на 169 км путей, а плановые ремонты были просрочены на трети железнодорожных путей, что составляет 9 тыс. км.

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На своем первом заседании Антикризисный штаб рассмотрел вопросы сорванного плана закупок, подготовки финансового плана на 2022 год с учетом реального состояния компании, установления реалистичных и конкретных показателей эффективности для членов Наблюдательного совета "Укрзализныци", а также решения проблемы нестабильности кадрового состава правления.

В результате, было принято решение о необходимости заключения долгосрочных контрактов с поставщиками критически важных материалов и перехода на прямые договора с производителями, в частности дизельного топлива. Для этого Мининфраструктуры, "Укрзализныця", Набсовет и центральные органы исполнительной власти должны будут доработать единые правила закупок.

Напомним, для обеспечения комфортного пригородного железнодорожного сообщения в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реализуется отдельный проект City Express. Первым городом, в котором он должен начать работу, станет Киев. Также его разработка проводится для Днепра и Харькова.

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Автор: 

кризис (3070) СНБО (4430) Укрзализныця (2744) Мининфраструктуры (941)


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Хто ж завів "укрзалізницю" в ту кризу?

"Загальний фінансовий результат АТ «Укрзалізниця» за 2019 склав 3 млрд грн. Зокрема, показник ****** за підсумками минулого року досяг 17,3 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2018 році. При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 8,4% - до 90,4 млрд грн"
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20.09.2021 11:11 Ответить
сыролещ тоже приложил руку к созданию сего гениального творения?
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20.09.2021 11:12 Ответить
Птенец Ахметова там главный консультант 😀😀😀как украсть у народа
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20.09.2021 11:16 Ответить
Це той антикризовий штаб, у який входять ті, що завели "Укрзалізницю" у кризу? 😁😁😁
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20.09.2021 11:23 Ответить
Влада свідомо знищує прибуткові держ. підприємства, щоб за копійки віддати їх своїм справжнім господарям.
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20.09.2021 11:30 Ответить
Не может быть! Врут. Наговаривают на найвэлычнишого.
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20.09.2021 11:56 Ответить
Єлектрички убиточни априори.Их невозможно сделать прибільніми.Сократили количество рейсов,вагонов.Билеты не кормят даже кассиров и контролеров.Вывод.Электрички сделать бесплатными по проездному.Чтобы бомжи не проживали вы них.Увеличить количество рейсов,и под них по каждой остановке пассажирскую автологистику.Практически исключить въезд в город маршруток,параллельных ЖД.Прекраснейшая инфраструктура.Нужно увеличить скорость электричек.
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20.09.2021 12:09 Ответить
повысить цены на перевозки
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20.09.2021 12:34 Ответить
И эти будут грабить!
30 лет, каждое правительство выводит.
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20.09.2021 13:52 Ответить
 
 