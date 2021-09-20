Приезд так называемых "международных наблюдателей" в Крым никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс, - спикер МИД Николенко

Приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров для наблюдения за выборами в Госдуму РФ - их частная инициатива, эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", - сказал Николенко.

Спикер МИД отметил, что Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму.

"Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова. Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", - подчеркнул Николенко.

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