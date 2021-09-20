Приезд так называемых "международных наблюдателей" в Крым никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс, - спикер МИД Николенко
Приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров для наблюдения за выборами в Госдуму РФ - их частная инициатива, эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил агентству "Интерфакс-Украина".
"Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", - сказал Николенко.
Спикер МИД отметил, что Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму.
"Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова. Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", - подчеркнул Николенко.
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Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».