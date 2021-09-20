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Разумков выступил на Согласительном совете по видеосвязи: заседания Рады на этой неделе будут вести Стефанчук и Кондратюк

Разумков выступил на Согласительном совете по видеосвязи: заседания Рады на этой неделе будут вести Стефанчук и Кондратюк

Спикер Дмитрий Разумков выступил на Согласительном совете ВРУ по видеосвязи.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что пока находится на самоизоляции, поэтому вести пленарные заседания на этой неделе будут первый вице-спикер и вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк.

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Спикер призвал соблюдать санитарные нормы и относится к своему здоровью "максимально осторожно".

Автор: 

ВР (29228) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1520) коронавирус (17042) Стефанчук Николай (7)


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умный ход...
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20.09.2021 11:25 Ответить
Не хоче бруднити руки і знищувати репутацію об закони 5600 і про олігархів? 😁 Не допоможе це репутації. Всі добре пам'ятають, хто привів Зєлєнского у владу.
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20.09.2021 11:27 Ответить
Почекайте-почекайте. Це можливий наступний президент України. Пообіцяє не 4, а 5 тисяч доларів вчителям, і вони проголосують
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20.09.2021 11:30 Ответить
Т колишні соратники збивають на злеті? 😲🤢
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20.09.2021 11:38 Ответить
Разумков це гной.Разумков це руснявий гной.Разумков це хитрий і підлий гной.
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20.09.2021 11:28 Ответить
Если не будете следить за здоровьем, сменят охранников. И тогда за здоровьем будут следить они. А оно вам надо? Лучше сами...
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20.09.2021 11:34 Ответить
 
 