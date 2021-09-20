Разумков выступил на Согласительном совете по видеосвязи: заседания Рады на этой неделе будут вести Стефанчук и Кондратюк

Спикер Дмитрий Разумков выступил на Согласительном совете ВРУ по видеосвязи.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков рассказал, что пока находится на самоизоляции, поэтому вести пленарные заседания на этой неделе будут первый вице-спикер и вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк.

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Спикер призвал соблюдать санитарные нормы и относится к своему здоровью "максимально осторожно".