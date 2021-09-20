Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. СПИСОК
Восемь человек погибли пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК). Вместе с тем, соцсети сообщают о 20 пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-службе пермского Минздрава, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.
В сообщении СКР отмечается, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент.
"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.
Ранее поступала противоречивая информация о судьбе злоумышленника: вуз написал в соцсетях о его ликвидации, но затем сообщение было удалено. В МВД подтвердили, что стрелявший был задержан.
Как пишет Telegram-канал Расстрига, позже в СК РФ уточнили, что пермский стрелок жив. По данным следователей, он в тяжелом состоянии, находится на ИВЛ. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. Кроме стрелка медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим.
На фото Бекмансуров празднует свой выпускной. В своем посте он сообщил, что мысль совершить массовое убийство пришла ему как раз в выпускном классе. Тогда он начал продумывать детали и заранее подал документы на оружие. В Росгвардии сообщили, что стрелок владел им легально.
В то же время, как сообщает Telegram-канал 112, количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университет возросло до 20 человек.
В настоящее время в соцсетях начали появляться списки погибших и пострадавших в пермском университете.
Так, при стрельбе в университете пострадали:
1) Степан Андреев, 21 год – вывих голеностопа
2) Алексей Сухарев, 36 лет – огнестрельное ранение кисти и ягодиц
3) Бердиев, 23 года
4) Сергей Юматов – множественные огнестрельные ранения
5) Артем Дмитриев, 18 лет – огнестрельное ранение бедра 6) Александр Суслов, 41 год – огнестрельное ранение бедра
7) Сафаров
8) Максим Шипигузов, 18 лет – ранение спины
9) Владимир Сорока, 44 года – ранение голени
10) Абдулла Обаит, 24 года – огнестрельное ранение бедра
11) Владимир Волгаев, 19 лет – огнестрельное ранение колена
12) Эльдар Каримов, 18 лет – вывих голеностопа
13) Янв Еловикова, 20 лет – реакция на стресс
14) Артём Азанов, 19 лет – ранение стопы
15) Савелий Нелюбин, 17 лет – ранение пальца стопы
16) Сафарова, 26 лет 17) Косовицина 18) Булдаков, 48 лет
19) Тимур Бекмансуров, 18 лет (стрелок) - огнестрельное ранение бедра и спины. Находится в реанимации в ИВЛ
1) Ярослав Арамиев, 20 лет
2) Александра Мохова, 20 лет
3) Анна Айельгина, 25 лет
4) Маргарита Энгаус, 66 лет
5) Неизвестная девушка
6) Неизвестная девушка
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"8 росіян не приїдуть до України вбивати українців"
Понятно, почему ***** лезет в Украину! Там на недоимперии скоро вообще кацапни не будет, еще и китаены хорошо полсуетились в Сибири!
А не винних свинособак не бува...
З якого ти Львова чучело.... "амєрікос" чисто кацапський вислів, та й тупий як кацап у прапорах не розбираєшся.
P. S.
Крим - Україна.
РФ- Вороги.
путин-*****.
21 сентября 2021 в 11:10
Здоровья крепышу, ему еще мочить кацапов в будущем
Слава Богу, хоч не встиг вистріляти всі набої.