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Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. СПИСОК

Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. СПИСОК

Восемь человек погибли пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК). Вместе с тем, соцсети сообщают о 20 пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе пермского Минздрава, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.

В сообщении СКР отмечается, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент.

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе злоумышленника: вуз написал в соцсетях о его ликвидации, но затем сообщение было удалено. В МВД подтвердили, что стрелявший был задержан. 

Как пишет Telegram-канал Расстрига, позже в СК РФ уточнили, что пермский стрелок жив. По данным следователей, он в тяжелом состоянии, находится на ИВЛ. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. Кроме стрелка медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим.

На фото Бекмансуров празднует свой выпускной. В своем посте он сообщил, что мысль совершить массовое убийство пришла ему как раз в выпускном классе. Тогда он начал продумывать детали и заранее подал документы на оружие. В Росгвардии сообщили, что стрелок владел им легально.

Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

В то же время, как сообщает Telegram-канал 112, количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университет возросло до 20 человек.

В настоящее время в соцсетях начали появляться списки погибших и пострадавших в пермском университете.

Так, при стрельбе в университете пострадали:

1) Степан Андреев, 21 год – вывих голеностопа

2) Алексей Сухарев, 36 лет – огнестрельное ранение кисти и ягодиц

3) Бердиев, 23 года

4) Сергей Юматов – множественные огнестрельные ранения

5) Артем Дмитриев, 18 лет – огнестрельное ранение бедра 6) Александр Суслов, 41 год – огнестрельное ранение бедра

7) Сафаров

8) Максим Шипигузов, 18 лет – ранение спины

9) Владимир Сорока, 44 года – ранение голени

10) Абдулла Обаит, 24 года – огнестрельное ранение бедра

11) Владимир Волгаев, 19 лет – огнестрельное ранение колена

12) Эльдар Каримов, 18 лет – вывих голеностопа

13) Янв Еловикова, 20 лет – реакция на стресс

14) Артём Азанов, 19 лет – ранение стопы

15) Савелий Нелюбин, 17 лет – ранение пальца стопы

16) Сафарова, 26 лет 17) Косовицина 18) Булдаков, 48 лет

19) Тимур Бекмансуров, 18 лет (стрелок) - огнестрельное ранение бедра и спины. Находится в реанимации в ИВЛ

Погибли:

1) Ярослав Арамиев, 20 лет

2) Александра Мохова, 20 лет

3) Анна Айельгина, 25 лет

4) Маргарита Энгаус, 66 лет

5) Неизвестная девушка

6) Неизвестная девушка

Списки дополняются...

вуз (905) россия (95372) стрельба (3251) убийство (6476)


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Топ комментарии
+38
ага, путинская партия отобрали голоса у коммунистов зюганова, вот бяда) горе то какое

а если честно, то Украине от этого ни холодно ни жарко, что там будут нацисты путина, что комуно-нацисты зюганов...

ps: Русские это враги украинцев, именно русский народ ВРАГ №1 для нас, не путин или зюганов, а народ, власть в рашке всего лишь исполняют прихоти своего больного имперским шовинизмом народа
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20.09.2021 11:38
+36
нагадую, що стрілянина в школах була улюбленим кіньком російських пропагандонів, з якого вони не злізали в своїй ненависті до америки, що дає їм ніжкі Буша та айфоне, і що вони з захватом смаковали кожнен випадок, малювали тупі карикатурки і все таке інше
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20.09.2021 11:35
+30
Пермь це ж мокшандія ?

Чудово...чудово
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20.09.2021 11:28
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Майкл Мур это как Скабеева в рашке . Жирный мерзкий комуняка .
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20.09.2021 19:35 Ответить
У ***** знову рейтинг обвалився? А взагалі похер. Чим більше їх повиздихає, тим менше будуть лізти в Україну
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20.09.2021 12:48 Ответить
этого слишком мало ! плохо орки работают ! нужно скабеевым и соловьёмым повысить градус ненависти ! а то это совсем никуда не годиться !
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20.09.2021 12:53 Ответить
Надивилось козлобачення і почало стріляти. Шкода що малувато у ********** "мєчту" відправив.
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20.09.2021 12:53 Ответить
новина повинна звучати так -

"8 росіян не приїдуть до України вбивати українців"
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20.09.2021 12:56 Ответить
Там майже всі загиблі дівчата, не опускаемося до рівня кацапів, нема чомо тут радіти
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20.09.2021 14:07 Ответить
А кто РОЖАЕТ ублюдков которые убивают украинцев уже более 350 лет?
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20.09.2021 21:43 Ответить
Або він цілив переважно у дівок, або нам так подають інформацію
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20.09.2021 14:41 Ответить
просто девченки бегают хуже, хотя вполне вероятно подсознательно стрелял в девушек. Не удивлюсь, если сдвиг по фазе произошёл в том числе и из-за неразделенной когда-то любви.
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20.09.2021 14:59 Ответить
Будьте людьми, погибли молодые, ни в чём не виновные, большинство девчёнки. Тут нечему радоваться, более того, это еще на руку Путину и его банде. Теперь разговор о фальсифицированных выборах вообще не актуален стал. Хоть мозги включите вышиватные свои.
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20.09.2021 14:58 Ответить
"Будьте людьми, пожалейте ни в чем не повинных детей солдат СС, погибших от рук гитлерюгендовца... Это все на руку гитлеру и его банде..." Все ВЕРНО? Я ничего не упустил???
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20.09.2021 21:52 Ответить
Как мне хочется тебя послать дебила, прям от души, ну не хочу бан троллина ты недоимперская из-за тебя получить! Идите нахрен из Крыма и Донбасса, заплатите все Украине извинитесь за все преступления, которые вы совершали в Украине, а потом мы будем разговаривать и жалеть я никого у вас на недоимперии даже не собираюсь!
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20.09.2021 22:07 Ответить
Никто не радуется, вот если бы сотню уложил, это был бы повод
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20.09.2021 22:10 Ответить
Рамиль Шамсутдинов VS Тимур Бекмансуров
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20.09.2021 15:19 Ответить
Это всё виноватые прививки с чипом 5Г. В сетях 4Г они глючат.
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20.09.2021 16:27 Ответить
Город-герой Спермь.
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20.09.2021 17:26 Ответить
Прекрасно!
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20.09.2021 21:51 Ответить
А фамилии ппц! Прям все кацапские!

Понятно, почему ***** лезет в Украину! Там на недоимперии скоро вообще кацапни не будет, еще и китаены хорошо полсуетились в Сибири!
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20.09.2021 22:00 Ответить
Жаль не догадался бутылок с бензином, были бы жаренные калорады
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20.09.2021 22:13 Ответить
Ой, заГИНУЛИ невиннi колоради:

А не винних свинособак не бува...

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20.09.2021 22:45 Ответить
хороший мальчик
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21.09.2021 01:09 Ответить
... і неймовірно тупий - рік готувався до "масового вбивства" з самогубством, мав з собою 134 патрона і спромігся так мало (9 осіб кацапської національності) повбивати. Хрєн коли такі дебіли нас переможуть!...
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21.09.2021 01:44 Ответить
Два рази їздив на стрільбище і тільки вияснив що, рушниця кладе нижче лінії прицілювання.
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21.09.2021 11:21 Ответить
А може тому що, традиційно в ВНЗ дівчат набагато більше?
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21.09.2021 11:19 Ответить
Кацап ти що тут загубив? Чого не під скрєпним аквафрєшєм?
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21.09.2021 11:24 Ответить
Ідіот, у ворога немає статі.
З якого ти Львова чучело.... "амєрікос" чисто кацапський вислів, та й тупий як кацап у прапорах не розбираєшся.
P. S.
Крим - Україна.
РФ- Вороги.
путин-*****.
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26.09.2021 23:22 Ответить
Ти хоть в армії служило ? Чи втік пасти корів ,до Шотландії щоб відкосити від армії . Вас там таких багато ( студентів
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26.09.2021 21:17 Ответить
на россии надо на выпускном всем ДАРИТЬ именное оружие!)
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21.09.2021 09:36 Ответить
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21.09.2021 10:01 Ответить
мимоволі порівняв цих двух у..їб...нів. Ну, просто - блізнєци-братья, ***. З пикам, не заплямованими найменшими ознаками інтелекту.
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21.09.2021 10:32 Ответить
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21.09.2021 11:17 Ответить
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, его охраняют 20 силовиков

21 сентября 2021 в 11:10

Здоровья крепышу, ему еще мочить кацапов в будущем
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21.09.2021 11:57 Ответить
точно! а вчера его уже упокоили (от рашаговносми...никому нельзя верить)))) назначили психиатрическую экспертизу щенку...
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21.09.2021 12:18 Ответить
Якщо почитати останній пост вбивці (скаржився що, шрот лягає набагато нижче точки прицілювання) і звернути увагу на типи поранень (половина враженя нижньої частини тіла) то, можна дійти висновку що, неточність його рушниці в стресовій ситуації зіграла свою роль. Та й в мєнта не попав. Жертв могло бути і більше аби він мав кращу підготовку або кращий самоконтроль.

Слава Богу, хоч не встиг вистріляти всі набої.
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21.09.2021 11:17 Ответить
Погано, що не встиг вистріляти всі набої.
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21.09.2021 18:11 Ответить
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