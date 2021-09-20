Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. СПИСОК

Восемь человек погибли пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК). Вместе с тем, соцсети сообщают о 20 пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе пермского Минздрава, у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.

В сообщении СКР отмечается, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент.

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе злоумышленника: вуз написал в соцсетях о его ликвидации, но затем сообщение было удалено. В МВД подтвердили, что стрелявший был задержан.

Как пишет Telegram-канал Расстрига, позже в СК РФ уточнили, что пермский стрелок жив. По данным следователей, он в тяжелом состоянии, находится на ИВЛ. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. Кроме стрелка медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим.

На фото Бекмансуров празднует свой выпускной. В своем посте он сообщил, что мысль совершить массовое убийство пришла ему как раз в выпускном классе. Тогда он начал продумывать детали и заранее подал документы на оружие. В Росгвардии сообщили, что стрелок владел им легально.

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В то же время, как сообщает Telegram-канал 112, количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университет возросло до 20 человек.

В настоящее время в соцсетях начали появляться списки погибших и пострадавших в пермском университете.

Так, при стрельбе в университете пострадали:

1) Степан Андреев, 21 год – вывих голеностопа

2) Алексей Сухарев, 36 лет – огнестрельное ранение кисти и ягодиц

3) Бердиев, 23 года

4) Сергей Юматов – множественные огнестрельные ранения

5) Артем Дмитриев, 18 лет – огнестрельное ранение бедра 6) Александр Суслов, 41 год – огнестрельное ранение бедра

7) Сафаров

8) Максим Шипигузов, 18 лет – ранение спины

9) Владимир Сорока, 44 года – ранение голени

10) Абдулла Обаит, 24 года – огнестрельное ранение бедра

11) Владимир Волгаев, 19 лет – огнестрельное ранение колена

12) Эльдар Каримов, 18 лет – вывих голеностопа

13) Янв Еловикова, 20 лет – реакция на стресс

14) Артём Азанов, 19 лет – ранение стопы

15) Савелий Нелюбин, 17 лет – ранение пальца стопы

16) Сафарова, 26 лет 17) Косовицина 18) Булдаков, 48 лет

19) Тимур Бекмансуров, 18 лет (стрелок) - огнестрельное ранение бедра и спины. Находится в реанимации в ИВЛ

Погибли:

1) Ярослав Арамиев, 20 лет

2) Александра Мохова, 20 лет

3) Анна Айельгина, 25 лет

4) Маргарита Энгаус, 66 лет

5) Неизвестная девушка

6) Неизвестная девушка

Списки дополняются...