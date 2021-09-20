Через КПВВ при отсутствии наблюдателей Россия сможет бесконтрольно ввозить на Донбасс оружие и технику, - Наев

После отмены мониторинговой миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска страна-агрессор получит бесконтрольно ввозить оружие и технику на оккупированный Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается", - подчеркнул он.

По словам генерала, несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это является очередной попыткой давить на руководство нашего государства.

"Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", - добавил Наев.

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