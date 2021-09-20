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Новости Агрессия России против Украины
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Через КПВВ при отсутствии наблюдателей Россия сможет бесконтрольно ввозить на Донбасс оружие и технику, - Наев

Через КПВВ при отсутствии наблюдателей Россия сможет бесконтрольно ввозить на Донбасс оружие и технику, - Наев

После отмены мониторинговой миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска страна-агрессор получит бесконтрольно ввозить оружие и технику на оккупированный Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается", - подчеркнул он.

По словам генерала, несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это является очередной попыткой давить на руководство нашего государства.

"Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", - добавил Наев.

Также читайте: Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и "Bayraktar"

Автор: 

ОБСЕ (4871) оружие (10198) россия (95372) Донбасс (26955) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+13
Генерал чітко розсудив, і ми повині бути готовими до найгірших сценаріїв, а підготовка наших бійців за останій час помітно зросла!!!
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20.09.2021 12:11
+11
Місія ОБСЄ є хоч якимось стримуючим фактором для ворога. Без неї вони зовсім обнагліють.
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20.09.2021 12:16
+11
ОБСЕ відігравало роль фіксатора різних порушень, провокаційних та преступних дій РФ на Донбасі. Якщо їх не буде, нам буде важче доводити все це до мирової спільноти.
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20.09.2021 12:16
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Она и с наблюдателями это все возила...
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20.09.2021 11:44 Ответить
ТАК СТРЕЛЯЙТЕ ЕГО !!!
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20.09.2021 11:44 Ответить
А то їм мішало ОБСЄ. русофашиське ху,,@ло тільки туда і перли свою військову техніку.
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20.09.2021 11:44 Ответить
Серьезно? А раньше она подконтрольно завозила оружие?
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20.09.2021 11:45 Ответить
А кто им запрещал это делать до сих пор? Сколько было "гумконвоев" из Московии ? И что в них везли ?
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20.09.2021 11:45 Ответить
А яка різниця? Чи контрольно чи безконтрольно.
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20.09.2021 11:56 Ответить
Генерал чітко розсудив, і ми повині бути готовими до найгірших сценаріїв, а підготовка наших бійців за останій час помітно зросла!!!
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20.09.2021 12:11 Ответить
Місія ОБСЄ є хоч якимось стримуючим фактором для ворога. Без неї вони зовсім обнагліють.
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20.09.2021 12:16 Ответить
ОБСЕ відігравало роль фіксатора різних порушень, провокаційних та преступних дій РФ на Донбасі. Якщо їх не буде, нам буде важче доводити все це до мирової спільноти.
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20.09.2021 12:16 Ответить
РФ, завжди не хотіла присутності ОБСЕ на Донбасі. І ось нарешті, це скоро здійсниться. Це повністю розв'яже їм руки, для різних провокаційних, та преступних дій.
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20.09.2021 12:25 Ответить
Усе правильно. Чим більше представників з цивілізованих країн, тим краще. Потрібно фіксувати порушення. Якщо припинять їх фіксувати, то буде халепа. Нема зафіксованого факту, нема порушення.
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20.09.2021 12:25 Ответить
Після відміни моніторингової місії ОБСЄ на "расєйських "пунктах пропуску "страна-бензоколонка" отримає нагоду бесконтрольно ввозити зброю і техніку на Донбас. Крапка...Це реально чергова спроба тиску на нас..
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20.09.2021 12:28 Ответить
Так просити у США «Апачі» треба! І застосовувати їх «не соромитись»…
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20.09.2021 13:48 Ответить
Всі доповіді на ОБСЄ надаються, а от чи хочуть вони все це помічати, то вже інше питання.
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20.09.2021 13:58 Ответить
 
 