За пять лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах возросло в десять раз, - Минсоцполитики
Украина существенно нарастила темпы внедрения инклюзии в средних учебных заведениях. По информации Государственной службы качества образования, еще пять лет тому назад в инклюзивных классах обучалось в десять раз меньше детей, чем сегодня.
На сегодняшний день инклюзивное обучение организовано почти в 43% школ, в более 18 тыс. классов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Законы Украины "Об образовании" и "О социальных услугах" гарантируют каждому равные условия доступа к образованию и обеспечивают родителям или законным представителям ребенка право выбирать учебное заведение, программу, вид и форму получения образования детьми школьного возраста", - сказано в сообщении.
В Минсоцполитики отметили, что заведение по заявлению родителей должно создать инклюзивный класс в обязательном порядке, а также обеспечить детям с особыми образовательными потребностями постоянную или частичную поддержку во время обучения. Создание в школе инклюзивной среды обеспечивает государство.
"Если же особые образовательные потребности у ученика обнаружены во время учебного процесса, дирекция заведения должна приложить усилия для их минимизации, а когда этого недостаточно, рекомендует родителям обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. И уже на основе его заключения школа оказывать поддержку с учетом выявленных у него проблем. А именно: будет обеспечивать условия для беспрепятственного доступа ребенка в помещение школы, закупать оборудование ресурсной комнаты и средств коррекции в соответствии со своими возможностями", - отметили в пресс-службе.
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Попробовали бы в Германии устроить себе инклюзивное обучение.
Это целых 18000 классов детей с ограниченными возможностями?
Полная туфта, как и школы в 4 этажа.
Видел таких две штуки за всю жизнь.
Нема чим думати? - ок, таке теж буває. Тоді візьміть закон про освіту та почитайте.
Досі не зрозуміло? - ок. Перегляньте посібники, щодо соціальної адаптації дітей з аутизмом, сдвг, дцп, тощо..., спитайте в тих хто знає, як цей процес проходить у розвинених країнах, і тоді вже розкривайте рота.
А якщо вважаєте, що це не Ваша справа і Вас це не стосується - тоді просто промовчіть, адже в такому разі ви ніякого уявлення не маєте ані про потреби таких дідей, а ні про особливості долі їх батьків.
Якщо ж у Вас свербить самоcтвердження, зайвим не буде знайти хорошого психолога.