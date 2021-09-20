За пять лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах возросло в десять раз, - Минсоцполитики

Украина существенно нарастила темпы внедрения инклюзии в средних учебных заведениях. По информации Государственной службы качества образования, еще пять лет тому назад в инклюзивных классах обучалось в десять раз меньше детей, чем сегодня.

На сегодняшний день инклюзивное обучение организовано почти в 43% школ, в более 18 тыс. классов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Законы Украины "Об образовании" и "О социальных услугах" гарантируют каждому равные условия доступа к образованию и обеспечивают родителям или законным представителям ребенка право выбирать учебное заведение, программу, вид и форму получения образования детьми школьного возраста", - сказано в сообщении.

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В Минсоцполитики отметили, что заведение по заявлению родителей должно создать инклюзивный класс в обязательном порядке, а также обеспечить детям с особыми образовательными потребностями постоянную или частичную поддержку во время обучения. Создание в школе инклюзивной среды обеспечивает государство.

"Если же особые образовательные потребности у ученика обнаружены во время учебного процесса, дирекция заведения должна приложить усилия для их минимизации, а когда этого недостаточно, рекомендует родителям обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. И уже на основе его заключения школа оказывать поддержку с учетом выявленных у него проблем. А именно: будет обеспечивать условия для беспрепятственного доступа ребенка в помещение школы, закупать оборудование ресурсной комнаты и средств коррекции в соответствии со своими возможностями", - отметили в пресс-службе.

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