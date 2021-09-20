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За пять лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах возросло в десять раз, - Минсоцполитики

За пять лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах возросло в десять раз, - Минсоцполитики

Украина существенно нарастила темпы внедрения инклюзии в средних учебных заведениях. По информации Государственной службы качества образования, еще пять лет тому назад в инклюзивных классах обучалось в десять раз меньше детей, чем сегодня.

На сегодняшний день инклюзивное обучение организовано почти в 43% школ, в более 18 тыс. классов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Законы Украины "Об образовании" и "О социальных услугах" гарантируют каждому равные условия доступа к образованию и обеспечивают родителям или законным представителям ребенка право выбирать учебное заведение, программу, вид и форму получения образования детьми школьного возраста", - сказано в сообщении.

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В Минсоцполитики отметили, что заведение по заявлению родителей должно создать инклюзивный класс в обязательном порядке, а также обеспечить детям с особыми образовательными потребностями постоянную или частичную поддержку во время обучения. Создание в школе инклюзивной среды обеспечивает государство.

"Если же особые образовательные потребности у ученика обнаружены во время учебного процесса, дирекция заведения должна приложить усилия для их минимизации, а когда этого недостаточно, рекомендует родителям обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. И уже на основе его заключения школа оказывать поддержку с учетом выявленных у него проблем. А именно: будет обеспечивать условия для беспрепятственного доступа ребенка в помещение школы, закупать оборудование ресурсной комнаты и средств коррекции в соответствии со своими возможностями", - отметили в пресс-службе.

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дети (6472) образование (2264) школа (3012) Министерство социальной политики (882) инклюзия (39)


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Если детей с детства не приучать работать, они потом вырастают инклюзивными с руками из задницы.

Попробовали бы в Германии устроить себе инклюзивное обучение.
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20.09.2021 11:45 Ответить
Дурдом "Веселка"! У нас зараз під "інклюзію" підводять які-завгодно "хотєлки" Особливо активні в цьому "впливові" батьки Вони часто недоліки власного виховання дітей вимагають визнавать "інклюзією" і на цій підставі створювать їм у класі "особливі" умови Тоді ця "інклюзія" перетворюється у свою протилежність - "сегрегацію" Бо тоді вчитель, приділяючи більше уваги окремо визначеній "інклюзивній" дитині, штучно зменшує увагу до інших! (В старі часи для "інклюзивних" дітей наймали гувернерів!)
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20.09.2021 11:48 Ответить
тобто щоб усі розуміли, кошти будуть витрачатися не на підтримку здібних дітей, а на підтягування відсталих дітей. Мені здається що це боротьба зі здоровим глуздом. Наступним кроком слід очікувати надання дітям придумувати та вибирати свою стать.
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20.09.2021 11:56 Ответить
Не підказуйте цим зедебілам, а то справді захочуть, щоб дітям викладали предмет із плюсями і мінусами зміни статі, або з одностатевим життям...
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20.09.2021 12:23 Ответить
Знов заслуги попередників собі приписали, бо нема чим похвалитись...
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20.09.2021 12:00 Ответить
Пишете всяку дурь! Якщо дітина в інвалідній колясці, чи не має руки, не значить, що вона уступатиме в розумовому розвитку іншим! Мова про забезпечення можливості яй знаходитись поряд з іншими, а у нас школи по 4-поверхи без ліфтів і т.п. Ось про що мова
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20.09.2021 12:03 Ответить
Ты пишешь дурню.

Это целых 18000 классов детей с ограниченными возможностями?

Полная туфта, как и школы в 4 этажа.

Видел таких две штуки за всю жизнь.
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20.09.2021 12:20 Ответить
Учитель в таком классе из преподователя предмета превращается в няньку.Шансы остальных детей в классе получить качественное школьное образование становятся нулевыми.
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20.09.2021 21:57 Ответить
коментарі з серіі "не читав, але засуджую". Викиньте сміття з голови та подумайте, передтим як хочаб щось написати.
Нема чим думати? - ок, таке теж буває. Тоді візьміть закон про освіту та почитайте.
Досі не зрозуміло? - ок. Перегляньте посібники, щодо соціальної адаптації дітей з аутизмом, сдвг, дцп, тощо..., спитайте в тих хто знає, як цей процес проходить у розвинених країнах, і тоді вже розкривайте рота.
А якщо вважаєте, що це не Ваша справа і Вас це не стосується - тоді просто промовчіть, адже в такому разі ви ніякого уявлення не маєте ані про потреби таких дідей, а ні про особливості долі їх батьків.
Якщо ж у Вас свербить самоcтвердження, зайвим не буде знайти хорошого психолога.
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21.09.2021 10:24 Ответить
 
 