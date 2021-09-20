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Евросоюз планирует запретить экспорт металлолома, Украина тоже не должна откладывать это решение, – эксперт

Евросоюз планирует запретить экспорт металлолома, Украина тоже не должна откладывать это решение, – эксперт

Металлолом - стратегическое сырье для декарбонизации, поэтому страны начали настоящую войну за лом, стимулируя его импорт и ограничивая экспорт.

 Украине тоже следует остановить массовый вывоз лома, чтобы сохранить свою металлургию.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко. "Во всем мире в последние полгода наблюдается настоящая война, только это война за лом. Потому что это уже не просто вторичное сырье или отходы, это стратегическое сырье, в том числе и для декарбонизации и для металлургии. Огромный тренд на повышение потребление лома во всем мире, и сначала этого года самые крупные производители стали в мире, например, Китай, Индия они очень хитро поступили – они начали стимулировать импорт лома. Чтобы больше его закупалось, чтобы было выгодно привозить туда лом", - рассказал Зинченко.

В результате такой политики цены на лом резко выросли и из Украины его начали массово вывозить. В итоге уже сейчас отечественные металлурги испытывают дефицит сырья. Поэтому Украине нужно последовать примеру ряда других стран, которые стали ограничивать экспорт. "Многие страны, которые тоже заботятся о своей металлургии, о своем рынке, начали ограничивать экспорт. И началась борьба за лом. Т.е. все понимают, что тот, у кого для его металлургии будет достаточно лома, он будет эффективен, выгоден, будет нормальное производство и т.д. А другие страны, как Украина, опаздывают", - объяснил Зинченко. По его словам, в Евросоюзе также планируется решение о запрете экспорт лома. "Целый ряд евродепутатов сейчас продвигают решение о запрете экспорта лома из ЕС. А ЕС является одним из самых больших экспортеров лома в мире", - сообщил Зинченко.

Как известно, в Украине уже остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов. Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.

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металлургия (449) металлолом (190)


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Топ комментарии
+7
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчика, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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20.09.2021 11:46
+6
Ахметов голодает?
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20.09.2021 11:54
+3
А Украина не хочет ввести по примеру ЕС запрет експорта леса? Или пока Ахметов еще леса не прихватизировал и ему ето не выгодно? Ему только монополистом на рынке металолома стать нужно.
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20.09.2021 12:39
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Правила форума Совет форумчан
Ой, в нас навпаки все повивозять.

Для держави ніхто не працює. Все собі по кишенях розтаскують. Державі лишається мізер, щоб пацієнт не вмер.
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20.09.2021 11:39 Ответить
Давно пора!
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20.09.2021 11:42 Ответить
Лома осталось очень мало, неподалеку от меня закрылся приемный пункт который проработал лет 10, просто перестали нести железяки несмотря на серьезное увеличение расценок.
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20.09.2021 11:43 Ответить
Ну, і які ж там розцінки, і як так сильно вони виросли?
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20.09.2021 12:40 Ответить
Блин проснулись,я крышу меняю на доме,сам езжу на старом Гольфе-2 на на крышу только за метал уже ушло три моих машины..
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20.09.2021 11:44 Ответить
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчика, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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20.09.2021 11:46 Ответить
Піздно, вже все вигребли, хіба що "шахтарі" Донбасу танки і БТРи з "Градами" в шахтах повиколупують.
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20.09.2021 11:49 Ответить
Лучше бы штрафовали этих металлоломщиков. Люки канализационные, электропровода с электроопор, рельсы с ж/д путей, оградки с кладбищ и так далее принимают. Все ворованное.
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20.09.2021 11:50 Ответить
Ахметов голодает?
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20.09.2021 11:54 Ответить
Ціни на лом не виросли, а впали. Тому, його стало вигідніше продавати за кордон ніж, українським металургам. Хочеться все, одразу і бажано на шару.
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20.09.2021 12:38 Ответить
А Украина не хочет ввести по примеру ЕС запрет експорта леса? Или пока Ахметов еще леса не прихватизировал и ему ето не выгодно? Ему только монополистом на рынке металолома стать нужно.
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20.09.2021 12:39 Ответить
Помнится ети же Ахметовские *експерды* советовали поднять в Укране цены на електроенергию для населения в 10 раз до европейских цен. При етом умалчивая что в Европе из-за больших тарифов на енергоносители закрываются производства и переводятся в третьи страны. Будете слушать ахметовских *експердов* Украина перестанет существовать как государство, чего и нужно кремлю. А самого Ахметова уже давно нужно на столбе повесить как одного из самых опасных вражеских агентов.
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20.09.2021 12:53 Ответить
Це було б доречно, якби в нас була обробна промисловість і метал який переплавлявся йшов на виробництво товарів з високою доданою вартістю. Але коли наш металолом йде на те щоб зробити слеб чи блюм з подальшим вивозом в той самий китай для чого це все городити?
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20.09.2021 13:35 Ответить
 
 