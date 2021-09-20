Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан, - "слуга народа" Стефанчук

Верховная Рада должна отреагировать на выборы в Государственную Думу РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе - это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.

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Напомним, ранее в России завершились трехдневные выборы в Госдуму VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий, граждане РФ выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

На камеры попало, как неизвестные люди - а иногда и члены избирательных комиссий - заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживает не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.

Неоднократно фиксировались факты избиения и драк на избирательных участках. Так, полиция в петербургском УИКе избила кандидата в заксобрание. Ранее он зафиксировал пропажу нескольких сотен чистых бюллетеней. А на выборах в Махачкале представитель "Единой России" напал на члена избирательной комиссии от "Яблока".

ЦИК России подсчитал 85% протоколов на выборах по партийным спискам. С большим отрывом лидирует партия власти - "Единая Россия" (49,7%), за ней идет КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% поддержки, у "Справделивой России" - 7,3%, а у партии "Новые люди" - 5,3%.