Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан, - "слуга народа" Стефанчук
Верховная Рада должна отреагировать на выборы в Государственную Думу РФ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе - это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.
Напомним, ранее в России завершились трехдневные выборы в Госдуму VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий, граждане РФ выбирали 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.
На камеры попало, как неизвестные люди - а иногда и члены избирательных комиссий - заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживает не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксируют вбросы.
Неоднократно фиксировались факты избиения и драк на избирательных участках. Так, полиция в петербургском УИКе избила кандидата в заксобрание. Ранее он зафиксировал пропажу нескольких сотен чистых бюллетеней. А на выборах в Махачкале представитель "Единой России" напал на члена избирательной комиссии от "Яблока".
ЦИК России подсчитал 85% протоколов на выборах по партийным спискам. С большим отрывом лидирует партия власти - "Единая Россия" (49,7%), за ней идет КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% поддержки, у "Справделивой России" - 7,3%, а у партии "Новые люди" - 5,3%.
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ДО голосования нужно было принять Раде постановлении о признании выборов в рашке незаконными, а их думу - незаконной
это был бы сигнал и нашим зарубежным партнерам
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
https://24tv.ua/ru/vybory_prezidenta_rossii_v_ukraine_otkrojut_4_uchastka_dlja_golosovanija_n938783
І кацапи приходили та голосували. Чого їх тоді не ловили на своїй території? Голосували всі охочі, а не тільки посольські.