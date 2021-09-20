РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13028 посетителей онлайн
Новости
10 311 59

Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о возможном подкупе нардепов: Говорят, что предлагают 50-100 тысяч за некоторые отставки

Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о возможном подкупе нардепов: Говорят, что предлагают 50-100 тысяч за некоторые отставки

Спикер Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они обработали информацию о возможном подкупе народных депутатов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном совете ВРУ.

"Сегодня много слухов и информации в СМИ, существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки (спикера ВР. - Ред.). Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведёт такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж парламента. На фоне всего другого, что происходит иногда с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не добавляет",- подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моя позиция может кому-то неудобна, но я не допущу беспредела в ВР. Слухи об отставке ходят уже давно, я не боюсь, - Разумков

Разумков признался: "почти уверен", что эта информация не соответствует действительности, но считает, что с этим вопросом должны разобраться антикоррупционные органы, поэтому обратился к ним с депутатским запросом.

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) отставка (3150) подкуп (600) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
да ну.. тут не могут доказать, что за рулем был конкретный слуга народа, а он обращается с заявой проверить слухи) сказочный спикер
показать весь комментарий
20.09.2021 11:55
+11
73 % идиотов розыграли карты типа Данилыч Кучмистов не олегарх...
показать весь комментарий
20.09.2021 11:57
+11
что-то кому-то сколько-то....

а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да ну.. тут не могут доказать, что за рулем был конкретный слуга народа, а он обращается с заявой проверить слухи) сказочный спикер
показать весь комментарий
20.09.2021 11:55 Ответить
"Бродячая труппа бездомных животных" гастролює з канала на канал, захищаючи права олігархів."
показать весь комментарий
20.09.2021 11:58 Ответить
73 % идиотов розыграли карты типа Данилыч Кучмистов не олегарх...
показать весь комментарий
20.09.2021 11:57 Ответить
Пінкуч, тіпа?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:19 Ответить
Олигархи это те же коррупционеры, которые не смогли вовремя остановиться, пошли по трупам, вышли в другую весовую катигорию и стали ... олигархами. Ничего общего с миллионерами,и бизнесменами у них нет. Только с корупционерами.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:30 Ответить
Все покупается и продается
И жизнь откровенно над нами смеется.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаемся и покупаемся.

Я мир сравнил бы с шахматной доской-
то день, то ночь, а пешки мы с тобой.
Подвигают тихонько и побили
и в темный ящик сунут на покой!(с)
показать весь комментарий
20.09.2021 17:02 Ответить
Розумков проти Зеленського. Війна популістів

Продюсер- ахметов, режисер і постановник - розумков, що є найогиднішим у цьому балагані
показать весь комментарий
20.09.2021 11:57 Ответить
это война за выдвижение от власти на президентские выборы.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:05 Ответить
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:09 Ответить
Червоне падло,помаранчеве,голубе,фіолетове а тепер зелене...Ми повинні навчитись обирати найкраще падло,раз воно всюди та іншого не дано...Але тоді постає інше питання - хто ми?..
показать весь комментарий
20.09.2021 16:58 Ответить
Ми повинні навчитися бути РОЗУМНИМИ, та більш не вестися на необгрунтованні обіцянки тих, хто сам, без батька, або тестя, або тещи нічого не зробив.
показать весь комментарий
20.09.2021 19:15 Ответить
Сам-сам нічого не зробить, щоб прийти до влади.
показать весь комментарий
21.09.2021 06:07 Ответить
Нічого подібного, особисто знайом с з декількима досить успішними бізнесменами, яки зробили сеьбе сами.

Але щоб вийти на достатньо високій рівень, вони стали спивпрацювати зі владою. Без допомоги народних мас цім людям важко.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:05 Ответить
пук код((
показать весь комментарий
20.09.2021 11:57 Ответить
Наприклад, за відставку Разумкова?..
показать весь комментарий
20.09.2021 11:59 Ответить
Фишка тут в другом...,Розумков единственный чувак который волокет что такое ПОЛИТИКА реально...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:04 Ответить
шутка дня. он такой же клоун, как и остальные. с его биографией вообще не то что политикой, даже общественными работами смешно заниматься
показать весь комментарий
20.09.2021 12:06 Ответить
чем докажешь Сенатор...?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:13 Ответить
"краще з розумним ворогом щось втратити, ніж з дебілом-соратником щось знайти" - перефраз відомої істини.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:21 Ответить
А сейчас он не клоунадой занимается как и шмаркля ?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:23 Ответить
Уж не тем ли волокет, что руководя штабом "Трудовая Украина" Тигипко, на которого еще его папа работал, бездарно слил выборы?

показать весь комментарий
20.09.2021 19:36 Ответить
что-то кому-то сколько-то....

а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:05 Ответить
Розумківу КОВІД пошкодив пам'ять? 😲 Це ж як добре чолвіку! Білий, пухнастий, нічого нікому не винен! 😔 Заздрю
показать весь комментарий
20.09.2021 12:05 Ответить
Розумков следующий президент Украины....Ольга *********...фас...сцкука Мавзолейная...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:09 Ответить
1000 и одна ночь...(
показать весь комментарий
20.09.2021 12:14 Ответить
Наркоман в пріходє )
показать весь комментарий
20.09.2021 12:24 Ответить
РОЗУМКОВ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 12:15 Ответить
за смайлики не забувай, бо будеш посланий (не мною, хоча ти в такому тролізмі помічений вперше)
показать весь комментарий
20.09.2021 12:23 Ответить
Він реально дегенерат.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:25 Ответить
херня. Неправда.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:50 Ответить
Сенатор тролить давно, але цього разу бомбануло в тебе.
показать весь комментарий
20.09.2021 19:09 Ответить
Не понял. А как же петьман? Он же был следующим президентом...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:35 Ответить
до этого все время его устраивала коррупция депутатов.

а вот сейчас нужно проверить.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:15 Ответить
Какое лицемерие ! Разумков хочет убедиь нас, что он ничего не знает про конверты, кторые раздают Коломойский, Ахметов и др. олигархи за нужные им голосования.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:16 Ответить
Коли своя дупа підгорає, то і слух в нього покращився без відвідування лікаря.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:17 Ответить
ПОРОШЕНКО ОБОСРАЛ РАБССИЮ И НОВОРОСИЮ ПУТЛЕРА.НАШ ПРЕЗИДЕНТ ТОЛЬКО РОЗУМКОВ!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18 Ответить
..
показать весь комментарий
20.09.2021 12:22 Ответить
Судя по комментариям, на полнолуние у некоторых больных начинается обострение.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:34 Ответить
А когда там полнолуние?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:43 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3679601.html "Кінець епохи брехні", "кінець епохи кумовства", "нульова толерантнсть до корупції"...

Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.

А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
показать весь комментарий
20.09.2021 12:38 Ответить
Ну не шмогла она, не шмогла
показать весь комментарий
20.09.2021 13:41 Ответить
А ці органи самі не можуть проявити ініціативу, чи чекають поки їх попросять? Вся країна 2 роки "гуде" за ті конверти депутатам, а вони все "прохання" чекають.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:40 Ответить
Разумков просит антикоррупционные органы проверить нардепов. Ну и слава Богу, пусть хоть какое-то доброе дело сделает.

Только раньше надо было думать с кем связываться
показать весь комментарий
20.09.2021 12:48 Ответить
никогда не будет толку в стране ,в которой антикорупционные органы надо просить расследовать возможную корупцию ,
показать весь комментарий
20.09.2021 13:02 Ответить
Прекрасна заява Розумкова. Хай мочать один одного. Вважаю, що всі депутати ВР мають регулярно проходити поліграф. Так народ зрозуміє не тільки те, що вони говорять, але й те, що вони думають і що роблять.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:06 Ответить
Разумков ну а якщо ці "органи" тебе пошлють тому що їм хтось інший за це дасть 100 000 що ти будеш робити? Он вони при наявності сотень камер на дорогах не можуть встановити чи був за кермом автомобіля один зі "слуг" котрий за видалення інформації про ДТП яке скоїв під "мухою" платив журнаШЛЮХАМ по 200 баксів. Скільки він заплатив "органам" відомо тільки йому і самим "органам"!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 13:32 Ответить
Разумков заявил, что рассмотрения закона об олигархах на следующей неделе не будет.

"Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении


Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:41 Ответить
Разумкофф пошел в разнос,понял что недолго осталось спикировать.Заигрался и доигрался.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:51 Ответить
Ботоферма начинает мочить Разумкова, его действия подрывают устои автократии, пустившая, за пару лет, глубокие корни...
показать весь комментарий
20.09.2021 16:03 Ответить
Это не новость, что за каждое голосование деньги в долларах отстегивают, как и за места во фракции-Юля еще с Оранжевой революции за 4миллиона меньше к себе не брала, 1 миллион за возглавление фракции в городе спутнике Киев. Она давно уже подпольный долларовый миллиардер в оффшорах как и многие другие...
показать весь комментарий
20.09.2021 16:38 Ответить
Еще бы к этой болтовне про Юлю,доказательства привести.
показать весь комментарий
20.09.2021 19:13 Ответить
"уверен - это не соответствует действительности" ...и глаза голубые-голубые...
показать весь комментарий
20.09.2021 16:48 Ответить
З "голубими глазами" бувають ще більші садисти, ніж з чорними.
показать весь комментарий
21.09.2021 06:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4401169196587515&id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Отже, як і передбачалось на минулому тижні - узурпаційна влада Зеленського йде в повний рознос.
Розносять вже не просто інституції, а й всю державу, з її демократією, свободою слова та вільним волевиявленням.

По 100 тисяч доларів за відставку свого ж спікера - нормально. Пропихання закону «про деолігархізацію», який остаточно вб'є демократію в країні - нормально. Контроль за всіма ЗМІ - теж нормально. Тільки нормально у країні кварталу та паралельної реальності, яку вже два роки створює Зеленський.

Країна не просто на порозі парламетської кризи. Ми на порозі повної узурпації.

Бачили що робить Путін з «єдіноросами» на росії? Як зараз там шахером-махером сфальсифікували черговий раз вибори. До речі, з використанням так званого «електронного голосування». Це ж саме вже повним ходом роблять тут. Готуються до того щоб остаточно апробувати це все у нас. Вибори на 87 окрузі на Франківщині - яскравий приклад.

Так що сьогоднішня ситуація з Разумковим, з пожиранням одне одного, з бажанням остаточного контролю - це ситуація куди рухається країна. З такою країною вже ніхто не захоче працювати.

Догрались...
І якщо це маховик не зупинити - нам доведеться проходити все заново. І заново відбудовувати свою країну. З руїни.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:49 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 19:22 Ответить




Хто забув нагадую, Разумков очолював молодіжну партію регіонів.
Його батько був українофоб.
Це вовк у овечій шкурі 😠
показать весь комментарий
20.09.2021 19:45 Ответить
Надо дать депутатам автомат. Может они на очередном заседании ВР перестреляют друг друга. Сделают народу праздник
показать весь комментарий
20.09.2021 21:10 Ответить
Страшно предположить, что мы узнаем об этой банде воров и их предаодителе через месяц-два
показать весь комментарий
21.09.2021 00:33 Ответить
А до этого подкупа не было. Хороший из иуды президент получится, прирожденный хуцпан.
показать весь комментарий
21.09.2021 08:32 Ответить
 
 