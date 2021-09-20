Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о возможном подкупе нардепов: Говорят, что предлагают 50-100 тысяч за некоторые отставки

Спикер Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они обработали информацию о возможном подкупе народных депутатов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном совете ВРУ.

"Сегодня много слухов и информации в СМИ, существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки (спикера ВР. - Ред.). Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведёт такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж парламента. На фоне всего другого, что происходит иногда с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не добавляет",- подчеркнул спикер.

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Разумков признался: "почти уверен", что эта информация не соответствует действительности, но считает, что с этим вопросом должны разобраться антикоррупционные органы, поэтому обратился к ним с депутатским запросом.