Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о возможном подкупе нардепов: Говорят, что предлагают 50-100 тысяч за некоторые отставки
Спикер Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они обработали информацию о возможном подкупе народных депутатов.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном совете ВРУ.
"Сегодня много слухов и информации в СМИ, существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки (спикера ВР. - Ред.). Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведёт такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж парламента. На фоне всего другого, что происходит иногда с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не добавляет",- подчеркнул спикер.
Разумков признался: "почти уверен", что эта информация не соответствует действительности, но считает, что с этим вопросом должны разобраться антикоррупционные органы, поэтому обратился к ним с депутатским запросом.
Пожалуйста, подождите...
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И жизнь откровенно над нами смеется.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаемся и покупаемся.
Я мир сравнил бы с шахматной доской-
то день, то ночь, а пешки мы с тобой.
Подвигают тихонько и побили
и в темный ящик сунут на покой!(с)
Продюсер- ахметов, режисер і постановник - розумков, що є найогиднішим у цьому балагані
Але щоб вийти на достатньо високій рівень, вони стали спивпрацювати зі владою. Без допомоги народних мас цім людям важко.
а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
а вот сейчас нужно проверить.
Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.
А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
Только раньше надо было думать с кем связываться
"Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении
Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4401169196587515&id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Отже, як і передбачалось на минулому тижні - узурпаційна влада Зеленського йде в повний рознос.
Розносять вже не просто інституції, а й всю державу, з її демократією, свободою слова та вільним волевиявленням.
По 100 тисяч доларів за відставку свого ж спікера - нормально. Пропихання закону «про деолігархізацію», який остаточно вб'є демократію в країні - нормально. Контроль за всіма ЗМІ - теж нормально. Тільки нормально у країні кварталу та паралельної реальності, яку вже два роки створює Зеленський.
Країна не просто на порозі парламетської кризи. Ми на порозі повної узурпації.
Бачили що робить Путін з «єдіноросами» на росії? Як зараз там шахером-махером сфальсифікували черговий раз вибори. До речі, з використанням так званого «електронного голосування». Це ж саме вже повним ходом роблять тут. Готуються до того щоб остаточно апробувати це все у нас. Вибори на 87 окрузі на Франківщині - яскравий приклад.
Так що сьогоднішня ситуація з Разумковим, з пожиранням одне одного, з бажанням остаточного контролю - це ситуація куди рухається країна. З такою країною вже ніхто не захоче працювати.
Догрались...
І якщо це маховик не зупинити - нам доведеться проходити все заново. І заново відбудовувати свою країну. З руїни.
Хто забув нагадую, Разумков очолював молодіжну партію регіонів.
Його батько був українофоб.
Це вовк у овечій шкурі 😠