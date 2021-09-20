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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли четыре человека, выявили 183 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 183 новых случая заболевания коронавирусом (всего 230262), умерли 4 человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины в возрасте от 19 до 88 лет, 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 4 летальных случая от вируса (всего 5339).

За сутки госпитализировали 32 больных коронавирусом и 82 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

По словам мэра, за сутки 77 жителей столицы преодолели коронавирус (всего 219233).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском (53), Шевченковском (33) и в Оболонском (29).

карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А скільки "за суткі умірло" від інших хворіб Педалько не хоче нам це поввідати?
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20.09.2021 12:07 Ответить
 
 