За сутки от коронавируса в Киеве умерли четыре человека, выявили 183 новых случая, - Кличко
За сутки в Киеве выявили 183 новых случая заболевания коронавирусом (всего 230262), умерли 4 человека.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины в возрасте от 19 до 88 лет, 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 4 летальных случая от вируса (всего 5339).
За сутки госпитализировали 32 больных коронавирусом и 82 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
По словам мэра, за сутки 77 жителей столицы преодолели коронавирус (всего 219233).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском (53), Шевченковском (33) и в Оболонском (29).
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показать весь комментарий20.09.2021 12:07 Ответить Мне нравится 0
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